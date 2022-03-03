行政院提「台鐵公司化」修法草案：王國材承諾不會裁員，工會理事長批交通部「養套殺」

（中央社）行政院會今（3）日通過台鐵公司化相關修法草案，草案規範台鐵公司由政府獨資經營，設立基金承接台鐵現行的短期債務新台幣1484億元，並規範不得因公司成立而裁員。

行政院會今天通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案，將送立法院審議。

台鐵短期債務將由政府基金承接

草案規範，台鐵公司由政府獨資經營、企業化經營；台鐵公司營業所需資產，由政府提供，包含草案規定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存的短期債務。

草案規定，條例施行前原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關、機構外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而裁員。

交通部次長胡湘麟出席行政院會後記者會時指出，台鐵過往受到行政法規束縛，營運自主空間有限，難以因應外界劇烈環境變化，走向公司化後，增加組織運作效能，營運安全處就能配合設置，可加速系統改善升級。

胡湘麟說，考量台鐵負債，並衡量體制與政府財政負擔後，因此對台鐵影響較大的既存短期債務，由政府以基金承接，後三項則對台鐵財務營運影響較小。

台鐵局長杜微出席行政院會後記者會時說，統計自去年底，台鐵負債為4208.01億元，細部來看分為4部分，第一，既存短期債務共有1484.47億元，未來將由交通部設立基金全部承接，包含舉債產生的相關利息，由交通部編列預算補助基金。

第二，杜微指出，台鐵應付的長期舊制退撫金負債，也就是尚未支付的員工舊制退撫金達654.08億元，雖為公司承接，但由交通部逐年編列預算支應。

第三項，杜微說，遞延負債也就是工程完工撥入台鐵營運使用財產達1909.74億元，這非屬實質負債，將由政府或公司承接，若為公司承接，將每年認列政府補助收入；另外，台鐵因為營運需求必要支出，尚未支付予廠商的貨款等為159.72億元，將循一般支付程序處理。

Photo Credit:行政院提供

交通部長：不會裁員，表現好員工升遷更快

交通部長王國材中午接受影音媒體震傳媒專訪時，表示台鐵公司化不會裁員，未來表現好的員工，升遷也會快一點。

王國材說，台鐵公司化談了20年，很多事業單位都公司化了，只剩台鐵，如今院會通過了，行政組織便成公司組織，員工會惶恐會不會不穩定，工會會員會反對，甚至用比較激烈的方式抗爭，普悠瑪事件後，政府花了很多力氣做總體檢，前交通部長林佳龍和他花了很多力氣在努力改革台鐵的運務、工務、機務及電務，可是又發生太魯閣號事件，SOP沒有落實，假日施工等等問題，組織僵化的問題沒有改善，改革都難以落實。

王國材認為，台鐵需要一個改變的機會重生，並提到日本鐵路早就公司化，韓國鐵路也在2005年公司化。

Photo Credit: 中央社

針對台鐵組織改革可能帶來的人事衝擊，王國材保證不裁員，現職員工薪資福利也不減，因台灣港務公司和桃園國際機場公司的改制都是如此，福利有增無減，並尊重員工意願，維持公職或轉為公司員工身分，身分轉換會提供5年的猶豫期。

王國材說，台鐵公司化的設計，將因應安全和資產活化，會有新的需求，讓表現好的員工升遷快一點，這就是企業化的精神。

王國材也談到他到全國各地去跟台鐵員工座談，並承諾歷史債務由政府負擔，新台幣1484億元既存短期債務，設立基金逐年補貼還，因政府舉債有上限，若一次編列會超過舉債上限，如果台鐵配合政策支出造成的營運虧損，也會由政府補貼，基礎設施也是政府承擔。

針對台灣鐵路工會正研議工會版的台鐵公司化草案，王國材認為很好，他說，工會過去連談都不想談，現在會想提自己的版本，可以來對照一下哪個版本比較好，差別主要在資產的處理及債務的認定。

王國材也提台鐵公司化後，資產活化是重要的生財工具，他說，台鐵現在很多車站用地都荒廢，公司化條例草案有授權活化資產，除了政府付出，場站開發的現值不得了，具價值的車站，是台鐵的金雞母，副業開發和資產開發是很重要的收入來源，老幹新枝，台鐵在台灣扮演的角色很難取代。

王國材說，台鐵現在的組織僵化，組織如果沒有彈性和效率，改革無法落實，組織是根本，現在的組織架構，7000多億元的資產，外面看都是金雞母，台鐵裡面看卻是舊倉庫，公司化後，因法令鬆綁就可活化。

工會理事長批評：交通部養套殺

台灣鐵路產業工會理事長則投書媒體，表示根據交通部規畫台鐵公司條例版本，看起來政府會承接債務，但實際上台鐵短期負債1371億，政府只吸收367億，其餘仍由台鐵公司清償。其餘的負債高達3000多億，都要由台鐵自行償還。更重要的，鐵路基礎建設、重置跟大修項目由交通部編列預算，其他都由台鐵自行負擔，等於台鐵要負擔的項目還是為數很多。

另外王國材說希望員工將來轉為「從業人員」，未來盈餘時可以最高領到4.4個月績效獎金。但王傑質疑，「台鐵哪有盈餘的本錢跟空間呢？光是償債都來不及了。台鐵終究跟電信、郵政單位不同，是個難以獲利的軌道事業單位，政府這種半套的做法，休想騙到現職台鐵員工。」

王傑也批評，政府處理公司化議題時，慣用的手法就是養套殺，先「養」好呼籲公司化的官員跟政客，再「套」好配合的企業工會高層跟幹部，最後再一刀「殺」向苦無反抗能力的基層員工。對中華電信、中華郵政如此，對台鐵更是如此。