聯合國大會壓倒性通過要求俄羅斯撤軍，位於東非的厄利垂亞為何投下反對票？

文：梅緣緣

聯合國大會（UNGA）2日召開緊急特別會議，針對俄羅斯入侵烏克蘭一事，提出俄軍無條件立即全面撤軍的投票。大會最終以壓倒性的同意票數，要求俄羅斯撤軍，並嚴正譴責俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）3日強調，世界都希望能夠停止烏克蘭正在承受的巨大苦難，並承諾將盡力與俄羅斯協商，盼能儘速恢復和平狀態。

根據《路透社》（Reuters）報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）於大會中點出，俄羅斯軍隊正在將砲彈及真空彈等重型軍武移往烏克蘭。她表示：「俄羅斯讓聯合國的地位受到挑戰，這是近代歷史中十分罕見的事。」

對此俄羅斯駐聯合國大使瓦西里・涅本茲亞（Vassily Nebenzia）反駁，強調莫斯科當局的攻擊並未針對平民，且控訴西方政權為議案的通過而強迫會員國投同意票，而此舉則可能導致俄羅斯發動更大規模的攻擊。

然而在許多非洲國家投下棄權票或缺席的情況下，厄利垂亞（Eritrea）在聯合國大會上卻投下反對票，引起外界關注。

聯合國投票盼終止俄侵烏，非洲厄利垂亞卻投下反對票

在本次緊急特別會議投票結果中，共有141國表態支持要求俄軍撤離烏克蘭，但另外則有35國不願表示意見、5國反對。此譴責案部分非洲國家皆放棄投票，而與俄羅斯友好的中國及印度，也雙雙選擇不對這次的投票予以表態。

《美聯社》指出，在此表決中除俄羅斯外，只有白羅斯、敘利亞、北韓及非洲的厄利垂亞4國投下反對票，顯示了各國皆不同意普亭（Vladimir Putin）發動這場戰爭，而俄羅斯也將面臨受國際孤立的後果。

只是投下反對票的4個國家中，鄰近蘇丹與衣索比亞的厄利垂亞為何會投票反對，也引發外界好奇。

據《非洲時報》（Africa Times）報導，如阿爾及利亞、馬利、納米比亞、蘇丹及南非等非洲國家皆放棄投票；貝南、塞內加爾、吉布地、埃及、奈及利亞、尚比亞與迦納等，則同其他聯合國成員要求俄羅斯停火撤離烏克蘭。

尚未有明確的原因，可直接指向為何厄利垂亞會選擇與俄羅斯站在同一陣線，並投下反對票。不過，該國選擇支持俄羅斯，及不少非洲國家選擇棄票的原因，應與俄羅斯過往在非洲所擁有的地位有關。

根據《非洲新聞台》（Africanews）報導，俄羅斯在非洲大陸的影響力不容小覷，因其無論是在貿易、物資補給及軍事協助上均有提供協助。因此，這次的烏俄戰爭也讓非洲難以表態支持與否。

俄羅斯高等經濟學院教授艾琳娜・費拉托娃（Irina Filatova）表示，往後的局勢會成以熱戰方式持續，還是會成為新冷戰，現在都還說不清楚，「但非洲不管怎麼樣，一定會成為這次戰爭的受害者之一。」

據非洲媒體《Horn Diplomat》先前報導點出，2018年時俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾與厄利垂亞政府協議，在一處北非海港地區設置物流中心。

擁有608萬人口，近阿拉伯半島且鄰紅海的厄利垂亞，本身即握有控制歐亞兩洲航運船隻通行的地理優勢。若順利由俄羅斯協助設置物流中心，則可為厄國載進大型農耕機具外，也帶來大筆收入。只是，相關物流中心設置的範圍、地點及工程規劃自2018年提出此計畫至今，並未看到有更新的進度提出。

在烏非人多，憂受困當地想逃卻遇歧視

另外，約有30萬來自非洲的民眾滯留在烏克蘭，且多數身份為仍在求學的學生。其中，這些學生又以來自摩洛哥、奈及利亞及埃及三國為主，人數佔了近1萬5500名。

一名來自奈及利亞的學生丹尼斯・奧特穆迪亞（Dennis Outmudia）接受《德國之聲》（DW）視訊訪問時說：「從睡夢中被窗外的閃光和爆炸聲嚇醒」。面對近在咫尺的俄烏戰爭，奧特穆迪亞無奈表示，雖然許多來自非洲的交換生都已經在打包行李準備往波蘭前進，但地鐵和捷運等主要大眾運輸全部停擺，除了自己開車或搭親友的車之外，外國人其實沒有其他可以逃離當地的選項。

美國《外交政策》（Forign Policy）指出，與烏克蘭相鄰的波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克與羅馬尼亞等國已開放邊境，協助民眾逃離烏克蘭。其中像是波蘭等國，可允許自烏克蘭入境未持簽證者滯留最長達15天的期限。

然而卻有不少消息來源透露，若自烏逃離者非白人如奈及利亞及印度人等，則有可能會遭到如歧視或攔阻，拒絕其入境周邊國家。《金融時報》（Financial Times）指出，波蘭總理辦公室對此於日前發表聲明回覆：「波蘭對於有需要幫助的民眾，無論來自哪個國家都來者不拒。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航