2022/03/03,
社會

香港晚報：千名在囚人士染疫「全面鎖倉」，李卓人、何俊仁、古思堯確診

香港晚報：千名在囚人士染疫「全面鎖倉」，李卓人、何俊仁、古思堯確診
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

懲教署表示，過去兩星期有約1000名在囚人士染疫，3月7日至20日繼續暫停所有探訪。

1）千名在囚人士染疫包括李卓人何俊仁古思堯

懲教署表示，過去兩星期有約1,000名在囚人士染疫，大部份為無病徵個案，集中在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所。懲教署指，已即時隔離及治療染疫在囚人士。

署方宣布，因應疫情惡化，必須採取緊急措施，集中人力於院所基本運作，全而暫停探監至3月20日。期間，在囚人士每周以公費支付寄出的信件數量可增至3封，而每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次的安排，也會延長至3月20日。

《獨媒》引消息報導，前支聯會主席李卓人、前民主黨主席何俊仁及社運人士古思堯也染疫。而另外李卓人的臉書專頁也發文確認李卓人確診。

古思堯被控「企圖作出煽動行為」罪，已還押近1個月，原訂今覆核保釋，惟控方透露古思堯身體狀況短期內不宜上庭，第3度缺席上庭。75歲的古思堯患末期癌症。

2）港府指特首選舉5月8日舉行為唯一方案

港府上月引《緊急法》押後特首選舉至5月8日。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光今表示，在5月8日舉行選舉是港府目前的唯一方案。

鄧忍光指，5月8日方案有3個主要考慮，包括爭取時間抗擊疫情、《基本法》規定行政長官任期6月30日完結，以及預留時間給可能出現的第2輪選舉。

他強調，無限期押後選舉有法律風險。政府會全力抗疫，讓市民聽到參選人政策願景，確保如期選舉。他又指，「限聚令」理論上未完全禁止選舉活動。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）中大畢業遊行兩男被控煽動罪

警方國安處昨日落案起訴2名學生，涉於2020年11月19日在中大校園「串謀發表煽動文字」，案件將於下周五（11日）提堂。

案發當日，中大學生因不滿校方取消實體畢業禮，發起校園遊行。遊行間有人拉「港獨」橫額，和高叫「光時」、「港獨」等口號。警方國安處其後拘捕9人，涉嫌「非法集結」，當中有4人涉嫌「煽動分裂國家」。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

4）疫情繼續惡化公共交通減班

香港今日新增56,827宗新冠肺炎確診個案，繼續創單日確診數新高。

《獨媒》詢問食衞局副局長徐德義，有關全民強檢安排。徐德義指細節敲定後會鄭重宣佈，以及給市民時間準備。

徐德義今在疫情記者會，就市民搶購物資重申內地物資供應穩定，「會源源不絕咁送嚟香港」，無須恐慌及囤積食物。

因為業內愈來愈多人感染未能執勤，近日公共交通服務陸續調整班次和時間，包括九巴減班、新巴城巴暫停個別路線、港鐵降低繁忙時間班次密度等。

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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