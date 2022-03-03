2022/03/03,
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韓國總統大選倒數階段震撼彈：在野黨合作力拚政黨輪替，安哲秀宣布退選助尹錫悅上位

韓國總統大選倒數階段震撼彈：在野黨合作力拚政黨輪替，安哲秀宣布退選助尹錫悅上位
Photo Credit：Newscom / 達志影像

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韓國總統大選選情出現變數，韓國國民之黨總統候選人安哲秀與尹錫悅於今（3）日達成協議，安哲秀今天宣布將退選，合作促成政黨輪替，且國民之黨將在選後與國民力量合併。此外，韓國政府於投票日加開1.5小時時間，保障受疫情影響之隔離者與確診者的投票權。

3月9日韓國即將舉行第 20 屆總統大選，原本執政黨共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅之間的拉鋸戰備受關注。然而今（3）日卻傳出變數，韓國國民之黨總統候選人安哲秀與尹錫悅達成協議，安哲秀今天宣布將退選，合作促成政黨輪替，且國民之黨將在選後與國民力量合併。

以退選協議換取政黨輪替可能、建立共政府

尹錫悅及安哲秀今天上午共同召開記者會，表示將「做為創造更好的大韓民國起點，即『更好的政權交替』」，雙方決定合作，希望藉由這次合推單一候選人達成政黨輪替，「依國民的希望，為韓國的轉變與革新準備邁向大轉換時代」。

不僅為促成政黨輪替，兩人也表示將合作互補，共建有能力且做好準備的新政府，誓言透過「具未來性且創新的國民統合政府」建立「成功政權」。

兩人計劃建立的國民統合政府，將不再是「總統獨自指揮的政府」，而是組成委員會及共同政府，透過協議來符合歷史與國民的期待，並表示會立即改正文在寅政府的錯誤政策，創造具公正、常識，以科學技術為中心的國家。

朴槿惠胞妹表態支持李在明，為選情增添變數

保守派前總統朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈，於昨（2）日發表聲明為李在明拉票，呼籲「保持維新思想的保守派擁抱進步」，並欣然接受時代精神、為政治交替和體制交替所準備的新價值觀，以及韓半島和平體制等。

朴槿姈認為李在明是唯一能統合進步派及保守派地區，進而促使兩韓統一的唯一人選。朴槿姈原本宣布代表新韓半島黨參選本屆總統，但最後並未登記。

民調專家指出，韓國過去大選在投票日前約一個月，情勢就會大致底定，但最近一週顯然仍有許多不確定因素，加上兩大黨候選人都有許多負面因素影響，可能連選民都還沒做出決定，提高選舉結果預測難度。

保障隔離與確診選民權益，政府延長投票時間

有鑑於確診人數快速攀升，韓國國務會議於上個月決議通過公職選舉法部分修法案。在普通選民投票時間結束後，專門為確診者以及正在進行隔離者安排1.5個小時的投票時間，企圖保障受到疫情影響正在隔離或確診選民的投票權。

隔離者及確診者可在3月9日當天下午6時至7時30分之間可以前往投票所投票，但必須自行開車、搭乘防疫計程車或步行前往，並徹底遵守相關防疫規範。

隔離者與確診者使用的投票所設置地點必須距離一般投票所2公尺以上，並進行消毒；投票所工作人員必須穿著隔離衣、面罩等防護用具，一般工作人員也必須穿戴一次性手套、KF94規格以上的口罩等。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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