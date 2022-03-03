太陽下山加上用電增加：雲林以南部分用戶傍晚仍停電，高雄將停水至午夜

（中央社）興達電廠開關場事故釀全台大範圍停電，至今仍逾百萬戶未復電，原先台電承諾今晚全面復電，下午更新資訊指出，為維護供需平衡，雲林以南地區部分用戶傍晚起停電。

台電：為維持供需平衡

台電強調，雖然上午事故跳脫機組正在回復中，不過考量用電狀況隨時變化，為維持供需平衡，才會提出雲林以南地區部分用戶傍晚停電，後續將依據電力供需滾動調整，以維持電力系統的安全與穩定，也不會計畫性實施分區輪流供電。

興達電廠開關場今天上午9時7分發生事故，造成龍崎超高壓變電所南機組跳脫，導致南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，一度釀全台549萬戶停電，經台電搶修，已有442萬戶復電，仍有台南、高雄及屏東地區共約107萬戶未復電。

台電強調，水力機組已啟動發電，汽電共生、需量反應等措施也展開支援，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，只是併聯到滿載發電需要時間，預估至傍晚6時尚待恢復的供電量約400萬瓩，努力在今晚全數復電。

不過，隨著太陽下山，太陽光電發電量逐漸減少，而燃氣機組發電到滿載及燃煤機組啟動發電還需要時間，加上民眾下班回家推升用電需求，台電指出，為維持供需平衡，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區部分用戶傍晚起停電。

台北市已於上午11時28分全數復電；239件交通號誌故障皆已恢復正常。新北被波及的16處行政區也已全數恢復供電。

台電下午3點時表示，機組從併聯至滿載發電需要時間，預估至18時尚待恢復的供電量約400萬瓩，後續依機組恢復運轉情況陸續供電。

高雄停水中，預計今天午夜恢復

台灣自來水公司七區處向高雄市府回報表示，目前全高雄市停水中，約上午9時20分開始停水，全高雄市均停水，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理；另因沒電，也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

台灣自來水公司第七區管理處接受《中央社》記者訪問表示，目前澄清湖淨水場已開始輸水，澄清湖以南地區會陸續以減壓方式恢復供水；而高屏溪攔河堰中午左右開始送電，目前正在充水中，全高雄市預計到今天午夜12時恢復供水。

另外台電高雄區處也發布訊息指出，全服務區共108萬282戶曾停電，截至下午3時23分，鼓山、前金、苓雅、新興、三民、鹽埕、梓官、橋頭、楠梓、左營、岡山、仁武、大社、燕巢、湖內、阿蓮、路竹等區，共17萬8672戶未復電。

高捷公司發布訊息指出，高雄捷運已復電，下午4時30分全線復駛。輕軌則因還有部分電力尚未復電，已從下午3時30分起先局部營運。

高雄輕軌為圓環形路線，共38站，目前已有26站完工營運，暫時呈U字形，目前從中間的C1籬仔內站至C20台鐵美術館站局部營運，採4列車、30分鐘班距，再逐漸加密班距，保全在車上協助通過無號誌或無義交管制的路口，而C1籬仔內站往右至C32凱旋公園站則以3部公車接駁服務。

屏東縣竹田鄉、萬丹鄉、麟洛鄉、屏東市、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、瑪家鄉、長治鄉10個鄉鎮市，也因台電供電設備損壞導致無水，預估停水至下午5時。其他停水範圍包含基隆、桃園、新竹、苗栗、台南等。

《蘋果日報》報導，上午全台大停電，造成屏東一度近62萬8千戶陷入漆黑，雖於中午前搶修，近43萬5千戶復電，仍有19萬餘戶停電中。但自下午4時許，台電屏東營運處又祭出除了電錶H組饋線用戶外，均全停達55萬8千多戶，供電時間待再通知。

《蘋果日報》報導，另外下午4時雲林縣內多處再度無預警停電狀況，台電解釋，目前因系統負載因素，雲林區處已依指令執行停電組別「E組」卸載停電，E組中位於中科虎尾基地22.8kv供電及設置太陽光電逆送饋線未卸載停電外，E組於16時已執行停電，停電地區包括斗六市、北港鎮、元長鄉、土庫鎮、水林鄉、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、莿桐鄉、斗南鎮、四湖鄉、口湖鄉等12鄉鎮。另目前已針對「F組」部分饋線執行卸載停電中。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範