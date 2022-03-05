【逆滲透中國】中共二十大前是「反腐高峰期」，劍指江派元老，成為習近平續任掌權之敲磚石

中共二十大召開前進入「反腐高峰期」

從中共政治實踐經驗顯示，第五代領導人習近平在召開十九大前夕，即以反貪腐名義整肅許多潛在政治對手，甚至改變第二代領導人鄧小平所設定「指定接班」、「隔代接班」政治傳統。

在中共召開二十大「換屆年」前夕，習近平恐必須進行「淨化政治生態」，為其繼續掌政掃除一切政治障礙。從2021年下半年至2022年二十大召開前，中國政局將會是進入「反腐高峰期」，習核心藉由反腐敗運動整肅坍塌式、制度性腐敗，掃除潛在敵對派系或元老政治世代殘餘勢力，對其在二十大後權力施展之掣肘與挑戰。同時，藉由跳脫「亡黨亡國」厄運證成黨國體系合法性基礎。

自2012年中共十八大習近平主政以來，中共紀檢監察機關立案審查的案件385萬件，查處408.9萬人，給予黨紀和政務處分374.2萬人。中央紀委共立案審查調查中管幹部453人，運用監督執紀「四種形態」批評教育幫助和處理883.4萬人，查處違反中央八項規定精神問題62.6萬件；查處形式主義、官僚主義問題21.7萬件，處理32.2萬人。

尤其是以反貪腐名義整肅前後任重慶市委書記薄熙來、孫政才，政法委書記周永康、政協副主席令計劃，也包括中央軍委會兩位前副主席郭伯雄、徐才厚，改變既往刑不上省委書記、政治局委員的生態。

反腐敗並無轉向論、停歇論，加強對「一把手」的監督

儘管中共十九大後，查處腐敗主軸已從高層腐敗轉向基層身邊腐敗，此涉及民生領域的問題、侵害群眾利益的問題39萬餘件，處理35.9萬人。查處扶貧領域問題28萬件，處分18.8萬人。在掃黑除惡的過程中，打擊黑惡勢力保護傘，查處9.3萬個案件，處理8.4萬人。

2021年以來，已有一批高官密集被捕被查，22名副部級以上「中管幹部」落馬受審，並波及紀委、政法系統及地方官員，證明反腐敗並無「轉向論」、「停歇論」之說。

首先，嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督。 2021年2月2日中共中央紀委國家監委網站信息顯示，2020年全國紀檢監察機關立案，調查縣處級及以上「一把手」5836人。從全國範圍來看，中共十九大後落馬的中管幹部中，主要問題發生在「一把手」崗位上的就有一百多人。習近平更多次強調要加強對各級官員的關鍵少數、特別是「一把手」的監督。

因此，黨國提出「嚴肅換屆紀律」。2021年1月印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，宣稱嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、嚴禁弄虛作假，以及嚴禁干擾換屆。

浙江雖被確定為共同富裕示範區，但反腐無禁區成為重災區

其次，專項治理親清型政商關係。

中共反腐力度有增無減，2021年9月出現「最密集反腐週」，中共中央紀委、國家監委網站一週內，連續發布杭州市委書記周江勇等8人接受調查、貴州省政協前主席王富玉等13人處分案。

中國進入反腐高峰期，與2022年中央換屆人事調整密切相關。2021年8月杭州市委書記周江勇「落馬」，周被查後杭州迅速開展建立「親、清型政商關係」專項治理，顯示紀檢監察部門對浙江省官商勾結、利益輸送等腐敗問題之重視。

由於浙江省經濟發展領先超越各省，先前有所謂「浙江民主」之說法。一般認為，其地方官員現代治理能力較高，因而官員「落馬」的人數也相對較少。然此次周江勇被查之前，浙江官場已相當震盪，多位地方大員被查，顯示「反腐無禁區」。

同時，浙江省在2021年已確定為共同富裕示範區，被賦予探索新發展方式、新分配方式的改革重任。若能以反腐敗來消弭不當政商關係，既能促進民營企業良性競爭、健康政治關聯，更能促使黨國官員推動更為公平合理的分配改革。

習近平藉由反腐敗及共同富裕的政治聲稱，取得中國公眾對其權力合法性認可及延續其權力之施展。

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糧食腐敗問題凸顯糧食安全之危機

再者，整治糧食系統貪腐問題，凸顯對糧食安全關注。

近年來，中國國有和地方糧食企業已出現嚴重腐敗問題，產生大量違規空庫、謊報庫存等違規、違法現象。2021年8月中紀委針對糧食領域官員集中調查，進行專項整治，同11月通報十大案例，其中陝西省糧食局原黨組書記、局長吳新受賄5945萬餘元人民幣。

中紀委網站發布2021年度十大反腐熱詞，其中「糧倉碩鼠」成為十大熱詞之一，被視為是「膽大妄為、貪得無厭的『靠糧吃糧』腐敗分子。」

截至2022年2月21日，中國多地糧食系統掀起反腐風暴，近40名官員落馬被查，糧食安全問題再次受到關注。黨國反腐關注糧食系統，凸顯中國糧荒問題嚴重。

2月21日中共四川省紀委監委公布，該省糧食和物資儲備局黨組成員、副局長、二級巡視員王青年「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。2月17日，遼寧省紀委監委宣布七名糧食購銷領域官員被查，包括遼寧省糧食集團有限公司黨委書記、董事長林榮德，中央儲備糧丹東直屬庫有限公司副總經理王軍等人。

值得關注是，自今（2022）年以來浙江省糧食系統已有27人被查，其中8人「主動投案」。截至目前，浙江省當局處置涉糧問題線索401件，立案144件，留置41人。這不僅顯示浙江在糧食存在嚴重腐敗問題，同時也凸顯黨國對糧食安全的高度重視。