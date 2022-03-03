Partnership 2022/03/03,
【INSIDE 趨勢論壇#1】軟硬通吃的電動車產業，你知道這裡面的商機有多大嗎？
我們想讓你知道的是
隨著各種技術日趨到位，世界各國陸續宣布禁售燃油車、環境議題發燒，電動車成為傳統車廠以及汽車電子供應鏈積極發展的落地商機，在全球普遍看好的情況下，台灣的機會在哪？你上對車了嗎？
唯一場！國內三電大廠齊聚對談 讓你兩小時搭上三電鼎立的獲利順風車
INSIDE邀請來自台達電子、勤崴國際等不同單位的業界專業人士暢談全球電動車市場發展趨勢及最新技術、以及在台灣的整體商機，更從「三電」（電機、電池、充電樁）、以及軟體跟材料零組件等上下游供應鏈中的產業發展優勢切入，加上由淺入深的案例分享跟講者間的精彩對談，只要2小時就能輕鬆掌握電動車市場龐大商機、掌握投資趨勢！
活動資訊：
- 活動名稱：【INSIDE 趨勢論壇#1 電動車】台灣新護國神山 軟硬通吃的電動車產業
- 活動日期：2022.4.14 (星期四）
- 活動時間：14:00-16:30（13:30 開放入場報到）
- 活動地點：台北文創大樓 6樓 多功能廳（A廳） （地址：台北市信義區菸廠路88號6F）
- 活動形式：可選擇線下論壇見面互動、亦可購買線上直播票。
- 活動報名：前往Accupass購票
- 現在報名就享限時8折優惠還可獲得 INSIDE3月最新付費專刊驚喜折扣！
- 更安排Q&A及自由交流時間，藉此創造與會嘉賓間更多合作和深度參與的機會。
誰適合參加這場論壇：
- 想深入了解電動車產業商機，掌握潛在投資機會的投資人。
- 想了解汽車產業發展與落地應用，藉此找到突破口的中小企業主。
- 喜愛關注科技趨勢、但對電動車產業了解還不夠深入，但亟欲滿足自我求知欲的參與者。
論壇議程：（主辦單位保留變更議程之權利，實際議程以主辦單位當日公告為主。）
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責任編輯：Iris
核稿編輯：Joanna
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