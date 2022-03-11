諷刺的是，口口聲聲「均富」的蔣經國，卻一手打造出龐大的「恩庇侍從機制」

抗戰勝利後，蔣經國終於有機會到中國經濟最發達的城市——上海——實現其「進步主張」。他奉命到上海「打老虎」，蔣介石說「經國是可以承擔此一任務的唯一人選」。有趣的是，「打老虎」一說，也是鄧小平的口頭禪，尤其是在其執行三反五反和公私合營政策時，鄧小平經常用這個詞語來威懾資本家和商人。

蔣經國帶子弟兵——戡亂建國第六大隊來到上海，他解釋說將只會針對想發「戰爭財」人士有所行動。之後，他複製在蘇聯所學到的方法，藉由攻擊富豪和中產階級商人來對社會進行改革，同時要求所有商品價格必須低價，以獲得無產階級支持。他不惜拿孔宋家族和杜月笙等上海聞人開刀，讓上海灘人人為之膽寒。他躊躇滿志地聲稱，他的目標不只是控制物價，還要終結全國財富分配不均的問題。（註1）

但由於舊體制積重難返、高層阻力太大，蔣經國在上海的任務歸於失敗。他發表聲明，承認其政策失敗、向上海市民道歉。他的特務能夠抓捕資本家，卻不能控制物價。一九四八年冬，上海物價在短短三個月內漲十倍以上。中央銀行印製所日夜趕工，印製已不值錢的金圓券。國民政府經濟崩潰是戰敗的重要原因。

多年以後的一九七二年六月十三日，蔣經國在立法院作施政報告時，對當年「上海打虎」的失敗有一定程度的反思：「經濟問題是非常複雜的問題，經國於三十七年（一九四八年）在上海曾經從事經濟管制工作，很坦白地向各位委員先生報告，工作是失敗的。」他承認，失敗的原因很多，但他得到的最大的一個教訓是：

經濟的問題一定要照經濟的原理、經濟的辦法來解決，而不能用政治的辦法來解決。（註2）

蔣經國說：「今天我們如果用經濟的原理、經濟的辦法來解決台灣的經濟問題，我相信台灣經濟一定會欣欣向榮，使國家邁向經濟發達的大道上去。」但是，經濟的原理、經濟的辦法有很多，最粗略地分就有計畫經濟和市場經濟，或國有經濟和私有經濟，或偏向國家管制、大政府的凱因斯學派與偏向自由市場、小政府的奧地利－芝加哥學派（米塞斯－海耶克學派），兩者的爭論從二十世紀中葉一直延續至今。

蔣經國沒有明確指出他偏向哪一邊，但從他的若干政策和做法來看，他偏向前者。

很多人以為，國民黨在台灣實行的就是市場經濟，其實國民黨經濟政策緣於民生主義之「節制私人資本、發達國家資本」，台灣在一九四九年仍是典型的計畫經濟體系。孫文不是原創性的思想家，其三民主義東拼西湊，其中的民生主義既有社會主義成分，也有來自儒家的「均富」思想，國民黨卻奉為聖旨。

孔子的政治經濟思想的核心就是「均富」。儒家的仁政以富民為先，孔子反對大貧，亦反對大富，他說：「貧斯約，富斯驕。約斯盜，驕斯亂……故聖人之制富貴也，使民富不至以驕、貧不至於約。」又說：「中人之情也，有餘則侈，不足則儉。」此即董仲舒所謂「大富則驕、大貧則憂。憂則為盜、驕則為暴」之意。

孔子說「不患寡而患不均」，即孔子的富民政策，非求生產的增加，而是求分配的平均。《禮記・王制》中嚴格規定農業的生產規模，富人家的糧食儲備不能超過九人的食量，對於多餘農產品的買賣亦有詳細限制。歷史學家薩孟武指出：「統制太甚，人民實難忍受。」王莽改革之失敗就是太過根據《周禮》，學者亦認為「王安石以《周官》亂宋」、「王安石以《周官》泉府一言禍宋」。因為官吏不得其人，統制徒供官吏舞弊之用。儒家的道德觀念可深入人心，其政治經濟思想卻難以實行。（註3）

史學大師余英時晚年在回憶錄中，反思儒家思想與共產主義的共通性，認為以儒家為主體的中國傳統思想發生了一種接引作用，使清末知識人容易接受共產主義（或社會主義）意識。

首先是儒家特別注重「均」的概念，從觀念發展到制度化，後世便有「均田」、「均稅」、「均役」等措施。平均主義思想在中國一方面源遠流長，一方面無孔不入，為中國知識人接受共產主義奠定了一種心理基礎，因而才有一拍即合的效應。一般而言，「士」階層中人是極端同情貧民而鄙視富人的。

其次，儒家另一有極大影響的價值觀是關於「公」和「私」的尖銳對比。士大夫一向都強調「公」是善，「私」則是惡。因此，儒家沒有產生清教秩序中保護私有財產的觀念。近代提倡改革的康有為寫《大同書》，而主張革命的孫文也宣揚「天下為公」四個大字，這又構成了清末知識人接受共產主義理想的一種背景。（註4）

蔣經國亦不能自外於此一近代思潮，歷史學者林孝廷指出：「持平而論，蔣早年受到社會主義與計畫經濟思維的洗禮，到了晚年，他對於許多重要的財經與民生議題，有著近乎執著的堅持，傾向於把經濟政策與實踐放在『道德』天秤上來衡量，這就讓他與麾下若干財經官員之間發現分歧。」

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蔣經國在多次講話中都強調「均富」概念。一九七六年一月五日，蔣經國在中興新村說：「我們的經濟政策是建設均富的社會，一切以大眾的利益為出發點。」

一九七六年二月二十七日，在立法院作口頭報告時，蔣又說：「建設均富安和的社會，增進全民之福祉。」

一九七六年十一月十三日，蔣在國民黨第十一次全國代表大會第一次大會政治報告中，將「均富」說成是「民生建設和國民經濟的指標」：「我們今天民生建設和國民經濟的指標——均富，就是要於富中求均，於均中求富，均和富沒有先後，而必須同時並舉，……自由基地社會貧富的所得級距，最高百分之二十與最低百分之二十之間，二十年來，已由十五與一之比，縮短到了四點四與一之比。循此漸進一定會走上民生主義的盛軌。」