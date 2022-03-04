【關鍵專訪】曾來過台灣的烏克蘭部落客：我們哪都不會去，要讓那些混蛋知道他們不能侵犯我們的家園

戰爭的發生，總會伴隨著資訊混亂。以這次烏俄衝突來說，從戰爭開打前就充滿各種片面資訊——移花接木的爆炸、逃跑官員的傳聞、死而復生的守軍等等，身在台灣的我們透過媒體和群組裡三言兩語再次組譯後，得到的畫面往往又變得更加偏差。

為了盡可能重現真實，《關鍵評論網》在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天訪問了三位身在烏克蘭的人，槍聲響起一週後，我們再度聯絡上當時受訪的歐萊斯特（Orest Zub），2014年曾經到過台灣的他，目前與家人在烏克蘭西邊的城市利維夫（Lviv），為戰事進行各種準備因應。

Photo Credit: 關鍵評論網 歐萊斯特接受《關鍵評論網》採訪

回憶開戰前兩天：一團混亂，但我們仍做足了準備

「人們覺得這是一團混亂，真的是這樣。」歐萊斯特說，戰事發生後有些人飛往國外，有些人在市郊小鎮尋找安身之處，但也有很多人留在城市裡面。

然而在此之下，人們也都在為戰爭做準備，有人擔任志工、有人參軍、有人準備食物、安排物流金流、進行報導等等。以歐萊斯特為例，他就將他原本經營的行銷顧問工作，轉為本次烏俄衝突相關事件的英語報導，「因為我有來自全世界的朋友，我知道我能做好這件事」歐萊斯特說，他不想要呈現「坦克壓過汽車」那類「大頭條」新聞，而是每天記錄各種實際發生的事情。

回憶戰事發生前幾天，歐萊斯特仍然心有餘悸。

2月24日清晨5點半，他的朋友將他叫醒，「歐萊斯特，開打了」朋友說，接著他看了看新聞，刷了牙，這時候才發現在天還沒亮的街道上，人們湧向提款機、打包家當、聯繫他們的家人，一團混亂。

那個早晨，大約有70顆飛彈射向烏克蘭。

這些飛彈大多針對軍事設施，利維夫至今也暫時安全。歐萊斯特認為，俄羅斯或許覺得這樣就能讓烏克蘭人崩潰投降，但正如世界看到的，時至今天，那並沒有發生。

在那之後，歐萊斯特也開始陸續準備，加油料、取錢、購買食物飲水、聯繫家人朋友，「現在回想，我在開戰後的第二天，就幾乎做足了準備。」之後，歐萊斯特開車接送媽媽、姐姐、親家母等人，準備之後要讓他們先前往波蘭避難，歐萊斯特和他的父親則將留在利維夫。

期間，歐萊斯特的父親晚上照顧他89歲的媽媽（歐萊斯特的奶奶），白天則持續工作，幫助需要幫助的人，為他們尋找住所；歐萊斯特則與持續與同事聯繫，討論能做些什麼事，之後也開始在社群上產製各類英語內容，報導戰火下有意義的故事。

（在這則報導中，歐萊斯特以「如果不是為了藝術與文化，我們為何而戰」為引言，討論烏克蘭戰火下博物館轉型難民庇護所與藝術保存等主題，文內並附有YouTube影片）

問到長期計畫，歐萊斯特說，那就是要打贏這場戰爭：

「我們要讓那些混蛋知道他們不能侵犯我們的家園，我們哪都不會去，我們的國家會繼續茁壯。」

媒體報導：有些記者只想要爆炸畫面，不願了解烏克蘭人要表達什麼

在採訪當下，烏克蘭東部已經歷一波砲襲，戰火也延燒到西部城市，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭遇重擊、基輔遭到包圍，激烈的巷戰開始發生，南部也被大面積的占領；戰火比較不嚴重的西部，則接收了數以百萬計的難民，而這些人來到利維夫路程，都是難以言狀的艱辛。

戰火湧起之後，不同國家的不同媒體也充滿了各有居心的資訊，「有俄羅斯的宣傳、有西方的資訊，確實很難講說哪個是真的，哪個是假的，」歐萊斯特說，「但我們仍選擇相信西方，也很感謝全世界對我們的支持。」

身為創業家、知名部落客，又曾經環遊世界的歐萊斯特，在戰時理所當然的成為許多人聯繫受訪的對象，但他也因此看到不少「壞記者」和「壞新聞」。

例如，有些記者只想取得像是戰車壓過汽車或死者的畫面，並想盡辦法大量曝光，歐萊斯特本人就曾接受一個阿根廷記者聯繫，劈頭問他附近有沒有遭受砲擊、有沒有聽到爆炸聲。「沒有」歐萊斯特說，「喔，好吧」記者回答。

歐萊斯特覺得，那些人對於烏克蘭人真正想要表達的事情並無興趣，「但這一切並不僅如此，每天都還有各種事、各種分析，」歐萊斯特說，「這就是為什麼我決定要開始向世界展現有意義的資訊。」

Photo Credit: OpenMind Ukraine 戰火雖奪去了歐萊斯特原本的行銷顧問事業，但他與團隊也因此轉型成為烏俄衝突下的影像故事記錄者

「我相信不久之後，一切都會好轉」

戰火之下烏克蘭持續堅韌，整個世界也用不同的方式向烏克蘭伸出援手，被問到台灣人能夠做些什麼時，歐萊斯特表示他們相信自己的軍人，建議可以捐款給軍方。此外，歐萊斯特也有設立自己的捐款帳戶，他表示在支付團隊日常報導的營運之餘，也會將剩餘款項提供烏克蘭軍人使用。

此外，歐萊斯特也期待人們可以向政府施壓，讓各個國家都能出手加劇干涉制裁，「我覺得現在整個文明世界，都是站在我們這一邊的。」

歐萊斯特提到與他的妻子在2014年造訪台灣時，覺得台灣人是他遇過最善良最親切的一群人，也期待能有更多台灣人分享他戰時的紀錄，將更多有意義的資訊傳達出去。

「與我們站在同一陣線，我相信不久之後一切都會好轉，屆時我們就可以再次相見。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航