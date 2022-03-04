2022/03/04,
國際

越南棄權於聯合國中譴責俄羅斯，民間學者和公民團體則呼籲俄羅斯結束對烏入侵

越南棄權於聯合國中譴責俄羅斯，民間學者和公民團體則呼籲俄羅斯結束對烏入侵
Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像

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和越南政府的不明確表態相比，越南民間學者、律師卻呼籲俄羅斯結束對烏克蘭的入侵。在一封給烏克蘭駐越南外交官Nataliya Zhynkina的信上就指出，雖然越南是一個共產主義國家，但許多越南人卻認為烏克蘭人正在保護的「獨立和民主」價值觀非常重要。

2月24日俄羅斯總統普亭以「維和」名義對烏克蘭採取軍事行動後，本週三聯合國大會（UNGA）投票通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，除了表示俄羅斯違反《聯合國憲章》第二條第四項內容，也要求俄羅斯軍隊立即且無條件地撤出烏克蘭領土。該決議獲得141個國家支持、5個國家反對和35個國家棄權，而在東南亞國家中，寮國與越南是唯二選擇棄權的國家，其他東南亞國家都是投下贊成票。

越南之所以未對俄羅斯入侵烏克蘭表達明確立場，除了蘇聯是世界上最早承認並正式與越南建交的國家之一，越南也極為仰賴俄羅斯的武器進口，尤其為對抗中國，越南購買了價值數十億美元的俄羅斯大砲、飛機和潛艇，將其軍隊轉變為東南亞最有能力的軍事勢力之一。《紐約時報中文網》就報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），從2000年到2019年，越南84%的武器進口來自俄羅斯。

而除了越南官方對俄羅斯的軍事行動「輕輕放下」，兩位不願具名，分別任職於越南網路雜誌和越南國家電視台的編輯則表示，他們被告知要在對戰爭的報導中進行自我審查，包括禁止使用「入侵」一詞。

和越南政府的不明確表態相比，越南民間學者、律師和公民團體卻呼籲俄羅斯結束對烏克蘭的入侵。在一封給烏克蘭駐越南大使Nataliya Zhynkina的信上就指出，雖然越南是一個共產主義國家，但許多越南人卻認為烏克蘭人正在保護的「獨立和民主」價值非常重要。

（在烏克蘭駐越南大使館官方臉書上，許多越南人留言表示「支持烏克蘭」

越南社會政治專家Mac Van Trang向《自由亞洲電台》表示，他也簽署了給Zhynkina的信，因為越南能與烏克蘭的困境類似，都是小國在保衛自身免受更大的困境。

Trang指出，中國曾從越南手中奪走越南在南海的西沙群島和約翰遜礁（Johnson South Reef），「因此，當我們目睹以普亭為首的俄羅斯威脅、騷擾和帶著坦克、大砲和導彈入侵烏克蘭要將其變為附庸國時，我們認為這場戰爭是不公正和毫無意義的」 ，Trang也表示：「在他們（烏克蘭人民）勇敢地捍衛自己的主權、獨立和自由的同時，烏克蘭政府和人民是我們欽佩和學習的好榜樣。」

註：《聯合國憲章》第二條第四項：「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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