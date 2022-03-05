俄烏戰爭很符合普亭的行事風格：北約不給地緣政治緩衝區，那我就自己創造一個

2014年烏克蘭革命後，烏克蘭南部的克里米亞半島經由獨立公投，再加入俄羅斯聯邦，實質併入俄羅斯。另外烏克蘭東部其實還有趁勢分裂的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），一直打打談談，成為俄羅斯重要籌碼。直到2022年，俄羅斯終於因為承認這兩國獨立，為了協助維和，全面大舉入侵烏克蘭。

所有人都知道，所謂的維和只是藉口，那為何俄羅斯要大舉入侵烏克蘭？

一切的開端：俄羅斯在歷史上被打怕了

地緣政治的最核心理念，首先就是避免在邊界出現強大的敵對勢力，俄羅斯對於此點更是感同身受。俄羅斯雖然看起來土地廣大，但絕大多數的人口與主要城鎮，卻只集中在以首都莫斯科為核心，輻射出去的歐俄平原，地形一馬平川，根本無險可守。

1812年6月，法國拿破崙以60萬大軍進攻俄羅斯帝國，從今日的波蘭出發，9月就攻入莫斯科，以當時的運輸環境極為惡劣，就知道大平原的地形在戰時有多麼脆弱。1941年，納粹德國以本國與僕從國的380萬大軍攻擊前蘇聯（衛國戰爭），到了同年12月底，除了已經逼近莫斯科，還在明斯克、基輔等諸多戰役中，俘虜了超過240萬蘇軍。

雖然這兩場戰役，都以俄羅斯（前蘇聯）的最終勝利告終，但卻都付出了沉重的代價，以衛國戰爭為例，俄方公布士兵死亡（陣亡、重傷不治、死於戰俘營）達916萬多人，西方國家則評估超過1060萬，而平民則有1740萬死亡。整體統計1941年初蘇聯人口統計數約1億9670萬，到1946年僅餘1億6700萬，整整少了近3000萬人。

前蘇聯雖然贏得衛國戰爭，但一整個世代兵役適齡（16歲至40歲）男子幾乎全部非死即殘，直到今天，俄羅斯都處於女多男少的狀態之中，這樣慘痛的教訓，讓俄羅斯非常重視地緣政治與邊界的安全性。

實際上地緣安全是所有國家都會注意，尤其是有實力的大國，必須把危機消彌於發生前，所以1962年古巴飛彈危機，古巴同意前蘇聯在古巴境內部署中程飛彈，但這樣飛彈打中美國的時間太短，根本無法預警，美國以不惜打核戰的全國臨戰狀態施壓蘇聯，並以強大的海軍艦隊封鎖古巴，逼迫前蘇聯撤回飛彈。

又如1950年中國發動抗美援朝戰爭，在當時剛剛建國不久，全國各地都還有眾多殘餘反抗勢力的情況下，抽調包含預備攻擊台灣的解放軍精銳，前後超過130萬人，開赴朝鮮半島對抗以美軍為首的聯合國部隊。中國無論損失多麼慘重，還是想盡辦法把美軍擋在38度線，讓北韓成為美國勢力與中國東北地區的隔離地帶，確保地緣安全（東北為當時中國最重要，也是幾乎是僅有的重工業基地）。

烏克蘭對於俄羅斯來說，也是不可丟失的地緣緩衝區。烏克蘭首先鄰接俄羅斯南部的重工業區，以及高加索產油區，又有深入黑海的克里米亞半島，二次大戰納粹德國與俄羅斯在此地爆發多次大規模爭奪戰，足見其地緣重要性。

換言之，如果在此地部署武器或是軍隊，輕易就能威脅俄羅斯最重要的工業與能源業的命脈。

俄羅斯事實上慘敗：無力阻止北約東擴

「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organisation），簡稱北約，是1949年原本由12個國家組成的軍事聯盟，包括美國、加拿大、英國和法國。核心理念為成員國同意，在任何一個成員國受到武裝攻擊的時候，視同向締約國全體攻擊，原本的目標是要對抗二戰後前蘇聯向歐洲的擴張。

1991年蘇聯解體後，原本俄羅斯採用親西方政策，甚至一度想要加入北約，而且聲稱北約曾對其保證不東擴（新增成員），不過1999年開始，大批東歐國家加入。北約組織如今有30個成員國。尤其是2004年波羅的海三國加入北約後，距離莫斯科僅有500公里，對於現代化的短程彈道飛彈，從發射到擊中目標，不過就幾分鐘的事情。

前蘇聯瓦解後，北約的擴張，無論怎麼解釋，在俄方看來，都很沒有道理。甚至在開始執行的1999年，是俄羅斯最民主，國力也衰弱的幾乎二度解體的時刻，當時無力阻止北約東擴，對於俄羅斯來說就是活生生的戰敗。當俄羅斯的國力因為普亭總統執政後大力整頓，稍微恢復元氣後，必定會出手阻止。

當然很多人會有疑問，北約在後冷戰時期，為何還要全速東擴，幾乎納入了所有俄羅斯周邊的國家？這其實也有複雜的歷史與地緣因素，因不是本文重點，簡述如下：

1. 俄羅斯的前身是蒙古帝國的金帳汗國，俄羅斯因為地跨歐亞，很多人有亞洲血統。例如俄羅斯現任國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）就是圖瓦人（蒙古族一支），所以歐洲人很多認為俄羅斯就是東方的蠻族化身。

當然俄羅斯人也想要洗白這一點，所以利用15世紀莫斯科大公伊凡三世娶了東羅馬帝國的公主，宣稱是東羅馬帝國的繼承人，有權向歐洲擴張（現今的俄羅斯國徽都是繼承東羅馬帝國的雙頭鷹）。當然這更加深了一些歐洲人的恐懼或是厭惡。

2. 俄羅斯因為前述缺乏地緣屏障，所以長年對外擴張，以夠多的領土形成戰略縱深，但相對的，歐洲幾乎所有國家都跟俄羅斯開戰過，自然累積不少新仇舊恨。就算前蘇聯解體，俄羅斯還是有1700萬平方公里與1.4億人口，遠多於任何一個歐洲國家，還有聯合國五常的地位與大量核武器，不管怎麼衰弱，沒有一個歐洲國家能放心。