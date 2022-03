盤點英文裡常見的不規則複數名詞：children、criteria、stimuli⋯⋯

英文中有一些名詞的單複數長得不太一樣,常常會讓學英文的人很頭痛,像是最近有學員問到people這個字明明是複數,為什麼不需要加s?小編就想說趁這個機會,幫大家整理一下各種常見的不規則複數名詞吧!

不規則複數名詞

person / people (persons) 人

先來看看學員問的people吧!如果是單數的「人」,英文是person,但如果改成複數,通常會用people來表示「人們」。少數很正式的情況,則會用persons來表示喔。

Five people were killed in the car accident.(五位民眾在那場車禍中身亡。)

Three persons have been charged with fraud.(三人被控犯有詐欺罪。)

child / children 兒童

Entrance is free for children under 12 years old.(12歲以下的兒童不需要付入場費。)

mouse / mice 老鼠

Our office was overrun with cockroaches and mice.(我們辦公室到處都是蟑螂和老鼠。)

goose / geese 鵝

There are some Egyptian and Canadian geese living on our campus.(有一些埃及鵝和加拿大雁在我們的校園生活。)

louse / lice 蝨子

I have to brush my dog every day to get rid of the lice on it.(我每天都要幫我的狗梳毛除蝨。)

不規則的外來字

接下來補充幾個常見的不規則外來字,通常這些字來自於拉丁文或希臘文,保留了原本的單複數型。

fungus / fungi 真菌類

Mushrooms, mould, and yeast are all fungi.(蘑菇、黴菌、酵母菌都是真菌。)

criterion / criteria 標準

The four astronauts were selected according to strict criteria.(那四位太空人是按照嚴格標準篩選出來的。)

stimulus / stimuli 刺激

Trees adapt to the environment and external stimuli.(樹木可以適應環境和外在刺激。)

phenomenon / phenomena 現象

William’s job is to investigate supernatural phenomena.(William的工作是調查超自然現象。)

alumnus / alumni (男)校友

這個字比較特殊一點,如果一位男校友,會用alumnus;如果是一群男性校友、一群多元性別的校友則可以稱作alumni,可以參考字典發音。

The largest donations to the university come from its alumni.(那所大學最多的捐款來自校友。)

alumna / alumnae 女校友

如果是一位女性校友,則會用 alumna;如果是一群女性校友,則會用alumnae,可以參考字典發音。

The foundation was set up by a group of Harvard alumnae.(那個基金會是由一群哈佛女校友成立的。)

大家可以把這篇專欄存起來,想不起來這些奇奇怪怪的複數名詞時就來複習一下吧!

