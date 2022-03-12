「緊急備用金」應該準備多少錢？退休後不工作了也需要準備嗎？

文：雨果的理財生活觀

備用金應該要準備多少錢？

一般人在行有餘力時，會在銀行戶口留一筆活存／定存現金，當作是生活費用的週轉金或備用金，對於投資人或退休的人更需要準備更多的備用金。而這筆備用金應該準備多少才足夠呢？又要以什麼為計算標準？

過去提過，大家除了要買好必要的保險，也要準備一筆生活備用金。當失業沒有收入的時候，可以用生活備用金來維持生活，直到找到下一份工作收入。

這筆備用金應該要準備多少錢呢？

一般專家是說至少六個月生活支出，當然保險一點是準備到12個月，我認為這取決於你能多快找到下一份工作，恢復正常收入。

若你的專業技能夠強，轉換行業的彈性夠大（譬如會計專業在各個行業都需要），通常可以在一、兩個月就找到工作，或許至少準備三、四個月的備用金就足夠，當然，這備用金的金額是越多越保險。

這筆六個月的備用金金額，是指必要生活支出的六個月，而非月收入的六個月。

如果你的月收入是四萬元，每個月的生活必要開銷（不計算娛樂費用）與租金需要三萬元，可以另外存下一萬元，那麼你的安全基本生活備用金應該是3 x 6 = 18萬元。同時也要計算每年需要繳的保費與稅金，可能保守估計要增加到25萬元。

當失業的時候，相信你應該不敢再維持平常的休閒娛樂花費了吧，也更不可能還要維持每個月存下一萬元。所以計算生活備用金的基準，應該是用你的生活必要花費，而非收入。

你知道你每個月的生活必要花費是多少錢嗎？如果失業了，你有計畫可以立即省下哪些花費嗎？細節請參考《聰明的ETF投資法》第94與117頁。

退休後不工作了，也需要準備備用金嗎？

生活備用金在工作時很重要，在退休後也很重要，要準備的金額需要更多。

由於工作時會持續有現金收入，生活備用金僅需要準備失業或轉換工作時所需金額，或許六到12個月即足夠。但對於退休後的主要收入來源是靠投資股票的被動收入的人，需要準備的備用金至少要一、兩年比較保險。

假設投資人計畫在退休後靠5％的現金股利當生活費過活，預計每年可以領到60萬的股利，當某年碰到景氣不好或是股市大跌時，當年的現金股利只領到40萬元，我們就可以動用到備用金來支援。

這時候只需要從備用金挪用20萬元來補足缺口，就可以在股市不好的時候繼續過正常的生活，如果擔心備用金使用太快，也可以在當年縮減一些開銷，將挪用的備用金減少一些。

景氣低潮，股市表現不好的情形有可能持續兩、三年，甚至更久，每年需要挪用的金額也不一定，所以這筆備用金若可以準備到兩年的生活費，再加上股市會持續配發的現金股利，可能可以讓投資人在完全不賣股的情形下，維持正常生活四、五年，等待股市恢復榮景，不用為了生活費被迫賣股實現帳上虧損。

生活備用金的準備除了可以救急，也是保護自己不要被迫在股市低檔的時候，賣股換現的緩衝區。

當然在投資初期，生活準備金的占比很可能會比投資的金額還高，會很想把更多錢投入股市，可是這樣做的虧損風險可能更高。等到後期資產累積多到一定程度時，即使準備1、200萬的生活備用金，在總資產的比例裡就不是那麼高了。

本文經方格子授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航