單筆最高200萬：烏克蘭捐款專戶2天累計近8000萬，烏克蘭女網一姐發文感謝台灣

烏克蘭受到戰火波及，我國外交部除運送約27噸的醫療物資支援烏克蘭，也透過財團法人賑災基金會自2日開立烏克蘭捐款專戶。截至昨（3）日下午5時，捐款金額合計達新台幣7964萬元，捐款人數總計達1萬5677人，其中最高一筆捐款為200萬元。烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜（Elina Svitolina），也特地在社群媒體上轉發貼文感謝台灣捐助物資。

烏克蘭捐款專戶不到2天累計近8000萬，單筆最高200萬

（中央社）外交部透過財團法人賑災基金會自2日開立烏克蘭捐款專戶，線上多元支付也於昨日開通。截至昨天下午5時，捐款金額合計達新台幣7964萬元，捐款人數總計達1萬5677人，其中最高一筆捐款為200萬元。

賑災基金會昨天發出新聞稿指出，依公益勸募許可辦法規定申請烏克蘭賑濟專案，2日緊急召開臨時董事會，經全體董事一致同意通過專案賑助，旋即報衛福部核准開設賑濟專戶，將匯集民間力量，協助烏克蘭境內流離失所的人民或逃往其他國家的難民，維持基本生活及健康之必需。

賑災基金會指出，款項遵循專款專用原則，用以協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。募得款項將全數交由中華民國（台灣）外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏國人道援助工作。民眾可自行選擇銀行轉帳或線上刷卡方式捐款，為遭受戰火襲擊的烏克蘭人民盡一份心力，和民主自由站在一起，和世界站在一起。

賑災基金會表示，截至3日下午5時，捐款金額合計達7964萬元，捐款人數總計達1萬5677人，其中最高一筆捐款為200萬元。感謝各界熱心響應，發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神。

賑災基金會也表示，為提供正確訊息及即時釋疑，賑災基金會特開設捐款諮詢專線（02）8912-7779，接聽時間為每日8時30分至晚上8時30分，本次收款機關土地銀行特別開設專線電話（02）2523-1063。若民眾對捐款方式、收款機構、收據抵稅等相關問題有疑問，可以洽詢。

賑災基金會指出，賑濟烏克蘭捐款帳戶的戶名為財團法人賑災基金會，銀行名稱為土地銀行長春分行，銀行帳號為102-005-124-619；線上刷卡網址於此。

烏克蘭網球女將發文：謝謝台灣捐物資

《中央社》報導，烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜在蒙特雷女網賽直落二擊敗俄羅斯女將波塔波娃，賽後宣布將獎金全數捐給家鄉軍隊，另轉發文感謝台灣捐助物資，內容有「挺台抗中」之意。

圖片來源：絲薇托莉娜限時動態截圖

絲薇托莉娜在社群媒體Instagram限時動態上，轉發一則美國基層政治組織Occupy Democrats的推文截圖，內容寫道台灣一直處於中國入侵威脅下，並說「台灣運送27噸醫療物資支援烏克蘭，還譴責俄羅斯的入侵行為，因為台灣支持自由與民主，力抗威權主義的擴張。支持台灣就轉發！」

外交部1日在臉書發文表示，這次由行政院協調衛福部、外交部及財政部關務署，共同努力完成對烏克蘭人道援贈第一批醫療物資，包括藥品及醫療器材共約27噸，已經委由華航於2月28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。

外交部表示，我們身為國際社會民主陣營的成員，願意發揮「Taiwan Can Help」的精神，基於人道主義提供所需醫療物資，支持烏克蘭。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範