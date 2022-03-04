2022/03/04,
政治

【303大停電】台電董事長、總經理請辭，王美花自請處分：國民黨「雞排抗議」要經濟部長下台

【303大停電】台電董事長、總經理請辭，王美花自請處分：國民黨「雞排抗議」要經濟部長下台
Photo Credit:中央社

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303全台大停電的補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。另外國民黨在國是論壇後發起「雞排抗議」。由黨團總召曾銘宗率領黨團成員在議場內人手一片「美花牌」的雞排，大酸王美花之外，曾銘宗也高喊，閣揆蘇貞昌要為停電道歉、王美花要下台負責。

興達電廠開關場事故釀大停電，波及全台共549萬戶；藍營重批經濟部和台電，要求經濟部長王美花下台負責，更酸王美花曾打賭缺電就要請吃雞排，今（4）日在立法院院會用雞排杯葛總質詢。王美花在昨晚自請處分，而台電董事長楊偉甫和總經理鍾炳利昨晚也已請辭以示負責。

王美花：人為疏失，受影響用戶電費打折

行政院發言人羅秉成昨天晚間說明，王美花已於下午親向行政院長蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電公司初步調查研判，此一事故應係興達電廠於進行歲修期間，於其開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。

王美花並向蘇貞昌報告，台電公司楊偉甫董事長以及鍾炳利總經理已就此事表示請辭以示負責，同時王美花也向院長自請處分。

羅秉成表示，蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先之要務，要求經濟部曾文生次長親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於三日內提出完整書面調查報告，至於相關人員之究責部分，待調查報告提出後即行處理。

王美花昨天晚間9時30分則召開記者會說明事故。王美花指出，這次停電主要原因是同仁在對興達電廠的開關場做測試，沒有按照相關程序操作，引起跳電，進而影響到龍崎變電所，因為龍崎彙整了南部的電廠，接著造成南部電廠停電的情形。針對停電造成民眾不便，王美花晚間二度致歉，並宣布補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。

蘇貞昌今天早上受訪時則表示，要對因此受到不便的業者、民眾表示最深的歉意，也要求經濟部對台電要完整、詳細的書面報告調查，並且做最嚴厲的處分。

蘇貞昌表示，台電有最專業的人才、最嚴謹的操作程序，昨天發生這樣的事故，初步判定是人為操作疏失不當，以至於全國用戶受到很大的影響，「我要對因此受到不便的業者、民眾表示最深的歉意」。

蘇貞昌指出，因為這次事故，就全台的電網，在發電量足夠的情形，卻因輸送問題造成不便，更有必要去檢視如何加強這方面的韌性、避免事故。應該不用繼續這種全國連接，也不用再南電北送，在北部的「三接外推」加速進行完成，都是要努力的工作。

國民黨要王美花下台，林為洲經濟部前發303份雞排

因王美花曾與鴻海創辦人郭台銘對賭，郭台銘曾斷言台灣今年一定缺電，王美花則表示不會，並曾表示「缺電就請吃雞排」，不少網友昨天在社群網路上提及此事，要王美花「願賭服輸」，但王美花認為昨是台電操作錯誤造成電力不足，並不是缺電問題。

國民黨立委林為洲則決定那就由他來發雞排，今天下午將在經濟部門口請客303份。

立法院今天早上召開院會，國民黨在國是論壇後也發起「雞排抗議」。由黨團總召曾銘宗率領黨團成員在議場內人手一片「美花牌」的雞排，大酸王美花之外，曾銘宗也高喊，閣揆蘇貞昌要為停電道歉、王美花要下台負責。

藍委在質詢台前喊完口號後，隨後拿著雞排包圍經濟部長王美花，民進黨立委則在內護衛王美花，立委萬美玲帶頭喊說，今天大家拿著「美花不缺電雞排」，要送給王美花品嚐；立委洪孟楷則繼續高喊「院長道歉、部長下台」。

此外，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天上午也舉行記者會表示，要求蘇貞昌為全台大停電公開向民眾道歉，並產業損失研擬補償機制，特別是損失最嚴重的鋼鐵、石化等產業；蘇貞昌8日也應與經濟部、台電到立法院進行專案報告。

立法院長游錫堃今天邀集朝野黨團協商，決定3月31日前邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故導致全台停電的專案報告並備詢。

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核稿編輯：楊士範


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