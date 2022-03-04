2022/03/04,
國際

「俄烏戰爭對人們造成很大的影響」：IKEA跟進NIKE，宣布關閉俄國、白羅斯營業據點

「俄烏戰爭對人們造成很大的影響」：IKEA跟進NIKE，宣布關閉俄國、白羅斯營業據點
IKEA宣布暫停在俄羅斯營運，民眾蜂擁而至搶購商品｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

IKEA在聲明中指出暫停IKEA在俄羅斯營運的主因，是因為俄烏戰爭「對人們造成很大的影響」且「破壞供應鏈以及貿易現況」，同時也表示：「發生在烏克蘭的毀滅性戰爭是場悲劇，而我們向上百萬遭受影響的人們，致上最深切的同理與關心。」

俄烏戰爭延燒，對此多間國際企業紛紛基於人道或供貨問題，宣布暫停在俄羅斯的業務。瑞典家具公司IKEA昨（3）日宣布，將暫停俄羅斯門市、工廠等的營運，同時也關閉白羅斯的生產據點，預估將波及1萬5000名員工。

IKEA：暫停在俄國、白羅斯的業務

《路透社》報導，IKEA宣布暫停在俄羅斯以及白羅斯的業務。不但將影響1萬5000名員工，也會波及17間門市、1間配送中心以及3間工廠。

IKEA在聲明中指出暫停IKEA在俄羅斯營運的主因，是因為俄烏戰爭「對人們造成很大的影響」且「破壞供應鏈以及貿易現況」，同時也表示：「發生在烏克蘭的毀滅性戰爭是場悲劇，而我們向上百萬遭受影響的人們，致上最深切的同理與關心。」

值得注意的是，IKEA同時也暫停俄羅斯盟友白羅斯的業務。IKEA表示：「通過邊境等等風險過大，我們實在無法保障在供應鏈工作的員工安全無虞。除此之外，各類制裁也導致我們無法繼續在白羅斯營運下去。」

目前IKEA總共在俄羅斯設有17間門市與1間配送中心，除此之外也在俄羅斯設立3個工廠，負責生產塑合板以及木製家具，大多在俄羅斯銷售。俄羅斯是IKEA的第十大市場，截至2021年8月，零售額為16億歐元（約496億台幣），佔零售總額的4%。另一方面IKEA在白羅斯的據點均為工廠，生產的家具也銷往俄國，對此IKEA宣布，會暫停俄國與白羅斯的家具、原物料進出口。

而針對遭受波及的1萬5000名員工，IKEA提出解決方案，表示至少接下來3個月，這些員工都能領薪資。

除了IKEA，還有哪些公司這麼做？

《路透社》報導，除此之外NIKE也在1日宣布，會暫停官網與APP在俄羅斯境內銷售商品，原因是無法保證能順利將貨物運送至消費者手中。愛迪達（Adidas）則在3日表示，要暫停與俄羅斯足協（Russian Football Union）的合作。

《衛報》報導，另一方面福斯集團（Volkswagen Group）宣布暫停在俄國製造汽車。多間服飾企業，包含H&M、英國服飾電商Boohoo和Asos，也宣布停止在俄國銷售商品。

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核稿編輯：楊士範


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