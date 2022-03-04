2022/03/04,
歐洲

馬克宏以公開信宣布競選連任首輪投票將在4月登場，俄烏戰爭使外交政策成選戰焦點

馬克宏以公開信宣布競選連任首輪投票將在4月登場，俄烏戰爭使外交政策成選戰焦點
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

愛麗舍宮（Élysée，法國總統府）消息來源向法國媒體透露，3月3日才向全體法國人民演說俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲嚴重性的馬克宏，在國際有戰事發生的背景下，想要避免以演說的方式宣布競選連任的消息。消息來源指出，「公開信的形式較為鄭重與嚴肅」。

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（3）天宣布，他會在下月大選角逐第2任期。雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能讓這次選戰黯然失色，但也增添馬克宏的勝選機會。

《法新社》報導，多個新聞網站昨天刊登馬克宏寫給法國人民的公開信，他在信中正式宣布，有意成為20年來首位連任的法國總統。

公開信裡寫了些什麼？《France 24》報導，「過去的5年裡，我們共同面對了許多的考驗，例如：恐怖主義、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、發生在歐洲的戰爭。法國鮮少面臨到這麼多危機接踵而來。」馬克宏在公開信裡這麼開頭。

馬克宏接著表示，「雖然我們並沒有在每件事上都成功，並且隨著我在過去任期裡獲得的經驗，若是讓我再重新決策一次，必然會做出不同的選擇。但在我過去任期內所發生的轉型，已經讓我們之中許多人過更好，也為法國帶來獨立。而我們在過去兩年裡所面臨的危機，證明了這樣的路徑必須延續下去。」

馬克宏接著在公開信裡表明了競選連任的企圖心，並表示自己是足以因應世紀挑戰、捍衛法國價值，並且為下一代做準備的候選人。

各界之前就認為44歲的馬克宏應該會參選，但公布時間卻因為東歐危機數度延後。馬克宏在這次危機扮演外交對話的重要角色。

馬克宏寫道：「我國價值正受到世界紛亂威脅，而我是一個會捍衛我國價值的候選人。」

他承認，由於俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，這次選舉將非比尋常，「當然，在這種環境下，我將無法如我所願地投入選戰」。但馬克宏承諾會清楚解釋他的計畫。

法國總統大選首輪投票4月登場，外交政策成選戰焦點

法國將於4月10日和24日舉行總統大選首輪投票和決選，民調普遍顯示馬克宏聲勢領先。現在戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。

英國《衛報》報導，馬克宏宣布競選連任的行動首先是受到COVID-19疫情影響，近期則是俄烏戰爭。

愛麗舍宮（Élysée，法國總統府）消息來源向法國媒體透露，3月3日才向全體法國人民演說俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲嚴重性的馬克宏，在國際有戰事發生的背景下，想要避免以演說的方式宣布競選連任的消息。消息來源指出，「公開信的形式較為鄭重與嚴肅」。

即使馬克宏近期出面斡旋俄烏戰爭，並和兩方的領導人通過電話，都讓他的民調結果提升了不少，但發布競選連任訊息的時機點也因此變得敏感。

近期的一份民調顯示馬克宏領先其他候選人，有28%的選民會支持他，相較於他的極右翼對手瑪麗娜-勒龐（Marine Le Pen）接在後頭，獲得17%選民的支持。主流右翼候選人瓦萊里-佩克雷斯（Valérie Pécresse）和和極右翼埃里克-澤穆爾（Éric Zemmour）的支持度相當接近，但都落後於瑪麗娜-勒龐。

另外根據經濟學人的預測模型顯示，從去年年底開始，馬克宏出線的機率都遙遙領先，目前止晉級到第二輪的機率為97%，最後當選機率有89%。

延伸閱讀：

新聞整理：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。