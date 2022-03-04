馬克宏以公開信宣布競選連任首輪投票將在4月登場，俄烏戰爭使外交政策成選戰焦點

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（3）天宣布，他會在下月大選角逐第2任期。雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能讓這次選戰黯然失色，但也增添馬克宏的勝選機會。

《法新社》報導，多個新聞網站昨天刊登馬克宏寫給法國人民的公開信，他在信中正式宣布，有意成為20年來首位連任的法國總統。

各界之前就認為44歲的馬克宏應該會參選，但公布時間卻因為東歐危機數度延後。馬克宏在這次危機扮演外交對話的重要角色。

馬克宏寫道：「我國價值正受到世界紛亂威脅，而我是一個會捍衛我國價值的候選人。」

他承認，由於俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，這次選舉將非比尋常，「當然，在這種環境下，我將無法如我所願地投入選戰」。但馬克宏承諾會清楚解釋他的計畫。

法國總統大選首輪投票4月登場，外交政策成選戰焦點

法國將於4月10日和24日舉行總統大選首輪投票和決選，民調普遍顯示馬克宏聲勢領先。現在戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。

英國《衛報》報導，馬克宏宣布競選連任的行動首先是受到COVID-19疫情影響，近期則是俄烏戰爭。

愛麗舍宮（Élysée，法國總統府）消息來源向法國媒體透露，3月3日才向全體法國人民演說俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲嚴重性的馬克宏，在國際有戰事發生的背景下，想要避免以演說的方式宣布競選連任的消息。消息來源指出，「公開信的形式較為鄭重與嚴肅」。

即使馬克宏近期出面斡旋俄烏戰爭，並和兩方的領導人通過電話，都讓他的民調結果提升了不少，但發布競選連任訊息的時機點也因此變得敏感。

近期的一份民調顯示馬克宏領先其他候選人，有28%的選民會支持他，相較於他的極右翼對手瑪麗娜-勒龐（Marine Le Pen）接在後頭，獲得17%選民的支持。主流右翼候選人瓦萊里-佩克雷斯（Valérie Pécresse）和和極右翼埃里克-澤穆爾（Éric Zemmour）的支持度相當接近，但都落後於瑪麗娜-勒龐。

另外根據經濟學人的預測模型顯示，從去年年底開始，馬克宏出線的機率都遙遙領先，目前止晉級到第二輪的機率為97%，最後當選機率有89%。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範