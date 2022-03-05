2022/03/05,
歐洲

烏克蘭百萬難民出逃，歐盟史無前例啟動「臨時保護指示」計畫給予一年庇護

烏克蘭百萬難民出逃，歐盟史無前例啟動「臨時保護指示」計畫給予一年庇護
Photo Credit: AP / 達志影像

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歐盟在3月3日達成共識，將前所未有地啟動一項臨時保護計畫，提供因俄羅斯入侵、不得不逃亡的烏克蘭難民臨時保護。根據聯合國難民署，俄烏戰事以來烏克蘭已有百萬難民出逃。流離失所的烏克蘭人，最終恐達700萬人。

文：德國之聲中文網（法新社、德新社、Euronews）

歐盟各國內政部長週四（3月3日）達成共識，將通過「臨時保護指示」（Temporary Protection Directive）計畫，提供烏克蘭難民臨時保護，烏克蘭難民將可在歐盟成員國內得到至少一年的臨時保護。由於該計畫在過去從未被真正啟用，因此被認為是歐盟前所未有的舉措。

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，俄羅斯戰爭進入第二週，截至3月3日，已有超過100萬人從烏克蘭逃往鄰國。預計將有超過400萬的烏克蘭人，因俄羅斯入侵而流離失所，需要保護和援助。歐盟危機處理專員甚至認為，此一數字最後可能達700萬。

歐盟將啟動臨時保護計畫，保護烏克蘭難民。聯合國難民事務高級專員菲利普格蘭迪（Filippo Grandi）對此表示歡迎，稱其為「史無前例」。歐盟內政事務專員約翰森（Ylva Johansson）表示，這是一項「歷史性」的臨時保護協議，但同時也提醒歐盟「不應該天真」，「烏克蘭的百萬難民勢必會對我們的社會帶來挑戰。」

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）認為，此舉標誌著歐盟有關政策的「範式轉移」（paradigm shift），並補充表示，接下來歐盟還需要一週的時間來啟動該草案；法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則稱，草案可能在「未來幾天內」頒布。

「臨時保護指示」計劃是什麼？

歐盟針對烏克蘭難民達成共識的「臨時保護指示」計畫，是在3月2日由歐盟執委會提出。其目的是希望讓那些因俄羅斯入侵而逃至鄰國的烏克蘭難民，能免除成員國內冗長的庇護申請程序，盡快得到保護。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞稿中說：「所有逃離普亭（Vladimir Putin）炸彈的人，歐洲都歡迎他們。」

透過該項保護計畫，歐盟將允許來自烏克蘭的難民，在任何歐盟成員國申請保護身份。成功後將取得臨時居留證，並獲得就業、社會福利及其他福利。難民臨時保護身份的有效期限為一年，視俄烏戰況還有歐盟成員國的決定，最多可再延長兩年。

「臨時保護指示」原本是因應1990年代南斯拉夫解體，在2001年通過的協議。其目的是為了處理當時抵達歐盟的大量難民。然而，這項計畫從未被使用過。

《Euronews》指出，臨時保護並不意味著該難民自動獲得庇護，難民的分配是根據各成員國政府的接收能力進行。這次歐盟達成共識，標誌著2015年移難民危機以來的重大轉變。當時，部分成員國強烈反對難民分擔政策，導致地中海國家湧入大量移民。

逃離的烏克蘭人都去了哪裡？

聯合國難民署和波蘭當局表示，自2月24日俄羅斯入侵以來，已有至少50多萬人從烏克蘭進入波蘭。在此之前，波蘭已有大約150萬烏克蘭人在此居住。

聯合國難民署稱，過去一週，約有13萬3009人從烏克蘭進入匈牙利；另有9萬7827人前往摩爾多瓦；7萬2200人在斯洛伐克；5萬1261人在羅馬尼亞；357名烏克蘭人向北進入白羅斯。

不過聯合國難民署也補充表示，在逃離烏克蘭進入鄰國的人中，約有8.5％的人（8萬8147人）已經繼續轉向移至其他歐洲國家。

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）2日就曾稱，自俄烏衝突以來，捷克已接收了約2萬名烏克蘭難民。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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