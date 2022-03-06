從專利資料庫觀察籃球運動演變：籃球不是美國人發明的，台彩的下注方式也取得發明專利

文：林殷如（專利師、群帆有限公司總經理）

把球投進籃子裡的運動，就是籃球。提到籃球，你想到誰？籃球之神喬丹（Michael Jordan）？黑曼巴科比（Kobe Bryant）？還是去（2021）年底剛創下最多三分球紀錄的柯瑞（Stephen Curry）？這些都是當代赫赫有名的籃球球星，若說籃球影響了台灣每一個世代的年輕人，我想很多人都會舉雙手贊成。

1936年男子籃球被正式列為奧運比賽項目，1976年女子籃球也正式加入這個行列。籃球運動起源於19世紀，相關技術自那時起就一路演進，關於其中的變化，我們可以從專利資料庫一探究竟。

什麼，籃球不是美國人發明的？

根據國際籃球總會（International Basketball Federation,FIBA）的排名，無論男籃或是女籃，美國總是盤踞榜首。若說美國是籃球大國一點都不為過，但你知道嗎？籃球不是由美國人發明的，而是由加拿大人奈史密斯（James Naismith）於1891年所發明。

奈史密斯是一位在美國麻州執教的體育老師，麻州的冬天酷寒，而當時室內的體育遊戲總是讓學生們興趣缺缺，難以讓學生們於冬季時鍛鍊體魄，於是奈史密斯發明出一種能引起學生們興趣的室內體育遊戲──將收集桃子用的籃子掛在陽台上，學生們將足球（soccer ball）投擲入桃籃裡就算得分，按照得分多寡決定勝負。

然而每次得分後，學生們必須爬上梯子將足球從籃子裡取出後才能繼續比賽，於是這項運動的設備很快地獲得了改進──將籃子的底部切開，足球只要一投進籃子裡便會自動落下，比賽順利持續進行。

1892年奈史密斯委託斯伯丁（Spalding）公司的創辦人斯伯丁（Albert Goodwill Spalding）研發專門為籃球運動所使用的球。在此之前，斯伯丁公司製造了世界上第一顆棒球、世界上第一顆美式足球（football），而1894年斯伯丁公司更製造出的世界上第一顆籃球，當時那顆名為籃球的球，長得很像「比較圓」的美式足球。

籃球球體，平衡後再添表面紋路增加抓地力

早期使用的籃球直接由皮革縫製而成，內部氣囊的平衡度不佳，氣體壓力容易集中在特定處。1929年，在斯伯丁工作多年的皮爾斯（George L. Pierce）將皮革做適度的剪裁後進行縫製，不僅減少皮革的使用量，也讓籃球有更佳的平衡與彈性。在此之前雖然也有許多關於球的專利，但這是第一個針對籃球球體提出的專利（US1718305）。

在此之後，針對籃球本身進行改良的技術很多，例如於籃球表面設置凹凸顆粒以提升籃球的抓地力，於籃球表面設置多條凹槽以提升籃球員手指抓握控制的能力，然而凹槽的寬度各個製造商有不同的設計，凹槽寬度不同籃球拋出後的旋轉亦不同。

值得一提的是，目前職業聯盟使用的籃球有大小之分、男女之別，男子籃球的號碼為7號，圓周約75～78公分；而女子籃球的號碼為6號，圓周約72～74公分。兒童因為手掌較小，可以選購3號球或5號球進行練習，3號球圓周約55～58公分，5號球圓周約69～71公分。

圖片來源：US1718305 將皮革切割後製成的籃球具有更好的平衡與彈性，是第一個針對籃球球體的專利。（圖片來源：US1718305）

籃網固定於籃框的方式，多年不曾變動

關於籃球球門（basket ball goal）的專利當然也不少，籃球球門大致可分為環形的籃框、設在籃框上的籃網，以及用以將籃框固定的支撐托架。早在1924年，已經有針對支撐托架進行改良並取得的專利（US1520196），而1936年桑德伯格（Alvie Sandberg）發明出將籃網固定於籃框的方式也取得專利（US2053635），當時桑德伯格不僅申請美國發明專利，同時也申請美國設計專利，藉以取得更周全的專利保護。

有趣的是，時至今日我們似乎也還沒想到更好的籃網固定方式。

圖片來源：US1520196 圖片來源：US1520196

圖片來源：US2053635 圖片來源：US2053635

投籃訓練系統日新月異

上下貫穿的籃網雖然解決了籃球投進後，需要拿梯子才能取回籃子內的籃球的問題，但離開籃網後的籃球四處彈跳，籃球員若要練習連續投籃，必須先四處跑動撿球，再返回他預計練習連續投籃的位置進行投籃練習，導致耗費相當大的精力，也縮短每位射手的有效練習時間。

1973年「籃球取回裝置」取得專利（US3776550），於籃球球門下設置大型的網子收集投射後的籃球，並利用機械結構彈射籃球給在某個定位的籃球員，藉以提升訓練時的效率。

投籃訓練系統的技術仍持續日新月異，去年取得專利的「通過連續投籃挑戰提高籃球運動員投籃命中率的系統和方法」（US11083945），此系統不僅可以收集投射後的籃球，還可以彈射籃球給站在不同位置的籃球員，甚至能追蹤、記錄與統計每位籃球員站在每個投籃位置時投球的弧度、投球命中率、投球所耗費的時間、球的水平速度與垂直速度等，利用數據來提升籃球員的投籃命中率。

圖片來源：US3776550 圖片來源：US3776550

圖片來源：US11083945 圖片來源：US11083945

投籃機結合運動與娛樂大受歡迎

不僅籃球場上的籃球運動深受運動員的喜愛，就連遊樂場裡的投籃機也深受一般民眾的喜愛。

2001年「投籃機」取得專利（TWM443137），當時的籃框採固定式，投籃難度較低。

2005年「投籃遊戲機之籃框移動構造」取得專利（TWM258778），籃框可水平移動，投籃難度較高。

2007年「九宮格籃球機」取得專利（TWM313009），共設有9個籃框，每個籃框可以前後、左右、上下移動，藉以提升投籃難度並增加趣味性。