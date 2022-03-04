2022/03/04,
能源

金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」正式啟動，2027年全體上市櫃公司須完成碳盤查

金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」正式啟動，2027年全體上市櫃公司須完成碳盤查
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為協助國內企業及早因應訂定減碳目標，並且配合政府達到2050淨零碳排政策，金管會於昨（3）日正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」。要求全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，並在2029年前完成溫室氣體盤查之查證。

為協助國內企業及早因應訂定減碳目標，並且配合政府達到2050淨零碳排政策，金管會於昨（3）日正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」。要求全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，並在2029年前完成溫室氣體盤查之查證。自2023年起將有118家資本額100億以上上市櫃及45家鋼鐵水泥業必須在年報上揭露個體公司碳盤查結果。

金管會主委黃天牧曾在年初記者會提到，以《格拉斯哥氣候協議》的角度來看，減碳已是國際間的共識。推動此項計畫除了可促成企業永續發展，也將能夠檢全台灣金融市場。

「企業經營不是只有EPS（每股盈餘），更要在經營的價值上跟國際市場接軌，讓外資能認同我們的金融市場」黃天牧說道。

金管會將分三階段強制上市櫃公司揭露談盤查結果

金管會此次計畫將強制資本額規模不同的上市櫃公司分成三階段揭露碳盤查資料。揭露的內容包含溫室氣體直接排放，如：自家工廠製成產生的碳排，以及能源間接排放量，如：向台電購買電力。另外，查證範圍必須與公司合併財務報表範圍相同。

目前第一階段從2023年起要求資本額100億元以上的上市櫃公司、鋼鐵、水泥業，總共163家進行盤查，必須於2024年完成查證並在年報上揭露母公司碳盤查結果；第二階段要求101家資本額50~100億元的上市櫃公司，自2025年起盤查個體公司；剩下1482家資本額50億以下的上市櫃公司則是2026年起開始盤查。

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Photo Credit: 金管會

對內交由董事會按季控管，對外爭取加入國際聯盟

核心策略部分，金管會希望各公司董事會落實永續發展責任。鼓勵設置相關專 （兼）職單位，根據各項風險進行評估，訂定相關風險管理政策或策略。碳盤查揭露的時程，也將交由董事會按季控管。

金管會也提到溫室氣體減量涉及跨部門權責，日後會與環保署、經濟部等部會合作。與國際接軌方面，也將研擬推動台灣證券交易所加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」以串連國際資訊網絡。此外，金管會也將督導證交所建置ESG資料庫，並推動上市櫃公司ESG評鑑。

關於盤查及查證適用標準的疑慮，金管會表示國內部分依環保署標準；國外部分依當地國規範，當地國未規範者依國際標準。另外，針對現行查證機構僅七家，恐造成查證量能不足一事，環保署目前正在研議放寬查證機構資格。

我國企業碳排Ｍ型化，中小企業必須加緊腳步

天下雜誌》報導指出，台灣企業碳排呈現M型化，雖然不少企業走在政策前頭，已經啟動「內部碳定價」，然而仍有3/4的中小企業還未開始實施碳盤查。

根據《台灣企業氣候行動調查》結果顯示，目前金融業的碳盤查表現最好，比例高達六成。大型企業因法規與供應鏈壓力比較積極進行盤查與揭露資訊，年營收50億以下中小企業的腳步則相對落後，目前僅有1/4的企業已有進行碳盤查。

中央社》報導，金管會證期局預計今年第2季發布母公司碳盤查及查證作業指引，證交所和櫃買中心第2季則會盤點第一階段上市櫃子公司家數、分布及碳盤查現況，上市櫃公司董事會則要在第2季完成母公司碳盤查及查證時程規劃，並按季控管。今年第4季金管會證期局將進一步發布子公司碳盤查及查證作業指引。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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