【音樂】研究：生活在赤道附近的人偏好現代舞曲、喜歡Ed Sheeran〈Shivers〉的人通常比較外向

文：潘偉至

要認識一個人，你要先認識他的歌單。因為品味這件事，相較於外在形象來說是更不容易裝出來的。何況，還是隱藏在口袋裡的歌單。歌單裡的不同音樂風格，往往可以反映出情緒和嚮往，若藉此來理解一個人的個性，是有相對依據的。而這樣的說法，在近期也得到了一項研究的支持。

最近，劍橋大學的一項研究在收集了超過50個國家和35萬人的資訊後，從中歸類出結果。他們發現，一個人喜好的音樂風格，確實與他的個性是有相當大程度的相似。

然而世界上所存在的音樂風格如此多元，從流行、搖滾、爵士、到古典等都各有擁護者，不難好奇，研究團隊是如何進行樣本的收集呢？

Photo Credit：Tom Phan

據團隊表示，他們一共用了兩種方式進行。第一種，是邀請參與者自行提供23種偏好音樂風格，並完成提供TIPI（Ten-Item Personality Inventory）資訊；另一種，是讓參與者聆聽16種風格的音樂片段，並分別列出對應的排名。

研究人員表示他們專注於西方音樂的素材，因為這是全球收聽率最高的音樂，並具有現實世界最大潛力的療癒應用。他們使用了「 MUSIC」的方式，確定出五種關鍵的音樂風格——Mellow（醇美）、Unpretentious（樸實無華）、Sophisticated（複雜）、Intense（激烈）、Contemporary（當代）。

有趣的是，研究結果發現喜歡Ed Sheeran〈Shivers〉的聽眾，通常擁有外向的個性，而這些人有相當多來自印度和阿根廷地區。而喜歡Marvin Gaye〈What's Going On〉、Lady Gaga和Bradley Cooper〈Shallow〉等柔和音樂的人，則被認為更親切、富有同情心。然而，無論來自哪裡的聽眾，似乎都無法從Rage Against the Machine的音樂中感到享受......

該研究計劃負責人，同時也是一名音樂家的David Greenberg表示，「人們可能會因地理、語言和文化而有所不同，但如果某個地方的內向者與其他地方的內向者都喜歡一樣的音樂的話，這表明音樂或許是一座非常堅固的橋樑。」

此外，生活在赤道附近、尤其位處非洲中南部地區的人，一般來說會更喜歡節奏強烈的現代曲風。這或許說明氣候的因素也對一個人的個性與音樂偏好產生某程度的影響。

對於研究結果，David Greenberg並不認為是一個結束，他繼續對人和音樂之間的關係保持好奇，「如果神經質得分高的人正在接收更強烈的音樂，表示他們已經感到壓力和沮喪，但這是否有助於緩解他們的焦慮，還是只會加強和延續？這些是我們現在需要回答的問題。」

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航