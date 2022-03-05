俄國人如何看待出兵烏克蘭：「國防民意建構」與抗衡虛無主義的重要性

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

這兩週的俄國入侵烏克蘭之戰，讓我們看到了民眾對於國防、外交民意的可塑性是非常大的。2014年俄國併吞克里米亞時，全世界都是選擇擺爛、看著俄羅斯併吞與擴張。但這一次在烏克蘭的奮力抵抗之下，全世界都看到了對抗俄羅斯成為可能、被其勇氣與毅力喚醒，各國紛紛加入援助，齊心對抗侵略者。

外交事務上，我們的態度常是被建構的

在類似這種不確定性極高的事情上，人們是會隨著不斷變動的現況、隨著其他人的作為而快速改變行為的。而檯面上擁有的「選項」也可能隨著時間出現、甚至輕易就出現從來都沒有的選項。這就是為什麼我們常說，在外交事務上，許多事情是透過建構主義（Constructivism）來決定，也就是每個決策者的偏好與最後的選擇，都是與其他人不斷互動而成的。

假如你單純發一個問卷、在烏俄開戰前問各國民眾、問各國政要的態度、問他們會做甚麼，問卷結果對於現在的實際發展大概毫無預測力。同樣地，直接要喊出一個「有多少台灣人會打仗」、「美國有多高比例會協防」的數字，數字本身也意義不大。

那為什麼我們還是要做這些研究？因為這是開始建構的底線啊。當作了問卷，知道哪些人起碼願意上戰場、知道哪些美國政要願意協助出兵，那剩下的就是繼續去打動不願上戰場的台灣人、不願協助台灣的政治人物。假如大家的方向都是要協助台灣強大、協助台美合作，那無論現階段數字高低，該做的方向都是一致的，不是嗎？

事實上，美國國會也跟筆者有相同的看法，因此在2021年美國國會的中美關係委員會的年度報告中，特別引用了筆者對於台灣民眾戰爭意願的研究。在這個研究中，我提到的就是台灣民眾願意打仗的態度，除了受到美國保證的影響之外，也受到集體行為（collective action）的影響。

換言之，假如台灣民眾知道鄰居會上戰場，那自己願意上戰場的比例也會顯著上升；假如民眾知道鄰居會落跑，那自己落跑的比例也會顯著上升。

這種「士氣論」看起來很直觀，但這個問卷實驗法的研究結果，就很明白的告訴我們光一個「多少人願意打仗」的數字本身是沒有用的，更重要的是大家相信什麼，因為相信本身就會改變意願。這也是我們看到了親中媒體想盡辦法渲染、壓低民眾認知到的其他人的參戰意願，因為只要越渲染、越多人相信、士氣越低、沒人想打仗就會成為自我實現的預言。

但反過來說，只要如同烏克蘭總統與義士們的一呼百諾，民眾的信任與參戰意願也會有滾雪球效應。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

附帶一提的是，就算是揮兵出戰的普亭，也同樣關注著俄羅斯的民意。

俄羅斯官方的民意機構（俄羅斯自從前年二月開始，所有民調都需要官方審核才能辦理），在開戰過兩天後執行的全俄羅斯民意調查，發現全國有大概六成的民眾支持開戰。

然而，這個民調裡面有一些藏在細節裡的魔鬼。

第一，因為這是官方民調，所以支持政府的民意一定比較高，而這份民調裡「只有」六成支持。第二，在這份民調中，所問的問題是「是否支持俄羅斯特種部隊在烏克蘭的行動」，因此大多俄羅斯民眾可能認為只是在烏東的小規模行為，而非現在的全面開戰。第三，根據分析，在這份民調中，支持開戰的大多是上了年紀的俄羅斯人，年輕人對於開戰的支持度在問卷中就已經低於五成（如下圖）。

可以想像的是，隨著時間推進、隨著俄羅斯民眾對於戰爭實況有更清楚的掌握、以及隨之而來的經濟制裁後，普亭面對的民意壓力勢將越來越大。

小心虛無主義

那對於台灣來說呢？我覺得需要特別注意目前逐漸浮起的第三條論述：虛無主義。

在開戰之初，我們可以看到站隊兩派的論述在互尬，一邊是蔡政府領軍的力挺烏克蘭、反對侵略者，而另一邊則是紅統所領軍的反對北約擴張、都是西方挑釁的錯、小國不要對抗大國。隨著烏克蘭奮勇抵抗、俄羅斯出征不利、且各國紛紛轉向之後，力挺烏克蘭的論述逐漸佔上風，連國民黨也在一週之後開始力挺烏克蘭。

然而，假如我們仔細觀察DCard、PTT、Instagram、Tiktok上台灣年輕人的論述，我們可以發現虛無主義正在結合民粹主義揉合出第三種論述：「戰爭全部都是政客的錯，沒有政客就沒事了」。

這種論述，把俄羅斯與烏克蘭各打五十大版，也同時把雙方的支持者各打五十大版，認為「都是政治人物強迫一般民眾去當兵，烏克蘭百姓要拿槍很可憐、俄國年輕人被派到前線當沙包也很可憐，假如不是那些背後的政治人物，一切戰爭都不會發生、大家都不需要打仗。政治人物要打自己打、不要影響一般民眾」。

這種論述有三處吸引人的地方。第一，就是不用選邊站，也因此不必花時間思考任何道德問題，因為任何一邊都有政治人物，政治人物全都是錯的，反正雙邊都罵，自己更顯得清高；第二，這種論述讓個人擺脫了任何公民責任，反正國家就是要提供穩定的生活，不管這提供與維護的成本為何、不管自己需要付出多少、政府沒做到就是該死；第三，這種論述基本上也是反戰的，而反對戰爭本身方向是正確的。