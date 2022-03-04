2022/03/04,
國際

馬國不承認蘇祿蘇丹後裔索賠，外交部：仲裁違反國家主權豁免權

馬國不承認蘇祿蘇丹後裔索賠，外交部：仲裁違反國家主權豁免權
馬來西亞外交部及總檢察署聯合發文告聲稱，不承認蘇祿蘇丹王國後裔提出索賠要求。Photo Credit: 馬來西亞外交部官網

我們想讓你知道的是

1878年，英殖民地下的馬來西亞與蘇祿蘇丹王國簽署割讓土地協議，馬來西亞卻在2013年後停止繳交5300馬幣割讓金給蘇祿蘇丹後裔，因此被他們要求索賠。馬國政府發文告指出索賠的種種可疑及違法之處，拒絕承認不合理的索賠程序。

蘇祿蘇丹王國（國境位於今日菲律賓的南部）繼承人透過西班牙馬德里的仲裁向馬來西亞政府提出巨額索賠，不過，馬來西亞外交部及總檢察署2日表示，政府不承認蘇祿蘇丹後人的索賠，也聲稱馬來西亞沒有參與索賠仲裁程序。

仲裁員斯坦帕（Gonzalo Stampa）於2月28日裁定，馬來西亞違反1878年菲律賓舊蘇祿王國與英國北婆羅洲公司之間的協議，需向最後一位蘇祿蘇丹的後代支付至少625.9億令吉（約新台幣4200億元）。根據《東方日報》報導，斯坦帕是在沒有馬來西亞代表出席的情況下，在仲裁庭作出裁決。仲裁程序起源於西班牙，但現已移至巴黎。

1878年，蘇祿蘇丹繼承人阿拉姆（Al Alam）與德奧弗貝克男爵（Baron de Overbeck）、英國北婆羅洲公司的阿爾弗雷德．登特（Alfred Dent）簽署土地割讓協議，阿拉姆將北婆羅洲（今沙巴州）西海岸至東海岸以外，一直到南部錫布科河（Sibuco River）的地區讓給德奧弗貝克男爵及登特，當時英殖民時期的馬來西亞則每年需要支付5300令吉（約新台幣3萬5千元）割讓金給蘇祿蘇丹。直到2013年「拿篤衝突」後，政府停止向蘇祿蘇丹後代支付經費。

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圖表製作：駱芷萱

外交部及總檢察署3月2日聯合發文告表示不承認法國仲裁的索賠，強調馬來西亞從未放棄作為國家的主權。另外，文吿也說明索賠並非屬商業性質，不能進行仲裁。文中提出索賠人身分可疑，尚待查證。

文告也稱，政府在2021年6月控訴西班牙高等法院沒有按造國際規定及西班牙法律，向馬來西亞寄送索賠程序通知，因此屬於「無效決定（Nullification Decision）」。此外，文中指斯坦帕也不是仲裁程序中的仲裁員，他也違反馬來西亞主權豁免權，更無視西班牙籍法國法院的裁決，因此政府完全拒絕斯坦帕所提出的裁決。政府也在文末中聲稱：「我們將採取一切必要行動，確保馬來西亞的利益及主權豁免權無時無刻都受到保護。」

馬來西亞前總檢查張湯米·托馬斯（Tommy Thomas）2021年出版《我的故事：曠野中的正義》，書中提到：「馬來西亞從2013年起拒絕每年支付，此事並無法律立場，導致馬來西亞違反1878年協定。」、「在歷史中的某個時間點，北婆羅洲是蘇祿蘇丹國的一部分。」沙巴進步黨主席楊德利批評具有破壞力，導致外國人來向馬來西亞要求索賠。他也說明，根據史料，沙巴未曾隸屬蘇丹蘇祿國。

他表示，馬來西亞政府賠給已不存在的蘇祿蘇丹後裔在法律上不僅是多餘的，更可能會助長已經解散的蘇祿蘇丹國的後裔在沙巴州製造騷亂。他也說，「菲律賓籍非法移民會質疑居留沙巴的合法性，因此馬來西亞當局將更難講他們驅逐出境。」楊德利也要求政府透過調查律師費付款人身分，找出追求索賠者，認真應對不合理的索賠。

今日自由馬來西亞》訪問蘇祿蘇丹繼承人代表律師保羅．科恩（Paul Cohen），他表示仲裁是屬於合約糾紛，而非對主權長期的不滿，「因此現在的問題是如何重新平衡付款，因為如今交易價值是原先簽署合約的300萬倍，是不合理的。」另有消息人士告訴《今日》，若馬來西亞拒絕付款，很可能觸犯《紐約公約》而導致資產扣押。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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