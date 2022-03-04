新版《蝙蝠俠》能否超越《黑暗騎士》？製片人嗆諾蘭：「我們正努力打敗你，成為最好蝙蝠俠」

本週末的影壇盛事，當數由麥特李維斯（Matt Reeves）執導、羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》正式上映。此片深受Frank Miller和David Mazzucchelli 的漫畫 《蝙蝠俠：第一年》 影響， 以布魯斯韋恩成為蝙蝠俠一年多後的時間線為起點講述全新蝙蝠俠故事。

然而，拍攝《蝙蝠俠》電影，各界不免俗地會與大導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的《黑暗騎士》三部曲進行比較，對此，《蝙蝠俠》製片人Dylan Clark在接受《帝國雜誌》訪問時表示：「 我們正在努力成為有史以來最好的蝙蝠俠，我們將努力打敗 克里斯多夫諾蘭。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Dylan Clark

克里斯多夫諾蘭在2005年推出首部曲《蝙蝠俠：開戰時刻》，旋即獲得口碑與票房的成功，全球收下3.73億美金，至今為止在知名網站IMDb的分數則為8.3分，而由克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演的蝙蝠俠，米高肯恩（Michael Caine）飾演的管家阿福就此深植人心。

到了2008年，諾蘭接著推出二部曲《黑暗騎士》，聲勢達到頂峰，全球票房橫掃10.06億美金，將近是《蝙蝠俠：開戰時刻》的三倍，而IMDb分數則高達9.1分，影史排名高居第三，僅次於《刺激1995》和《教父》。

而《黑暗騎士》在獎項上也有所突破，入圍奧斯卡8項大獎，雖然未提名最佳影片和最佳導演，但是逝世的希斯萊傑（Heath Ledger）憑藉小丑一角拿下奧斯卡最佳男配角的畫面，至今仍是影史經典。

最後是2012年，諾蘭執導蝙蝠俠的最終章《黑暗騎士：黎明昇起》，加入安海瑟薇（Anne Hathaway）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、湯姆哈迪（Tom Hardy）、喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）等影人演出，全球票房來到三部曲系列最高的10.81億美金，而IMDb分數則為8.4分，雖然未入圍全球矚目的奧斯卡，但仍不減影迷的喜愛。

綜觀諾蘭的《黑暗騎士》三部曲，全球總計拿下24.6億美金相當驚人，而IMDb均分則為8.6。雖然IMDb的評分系統，遭各界熱議會被灌水、失真的疑慮，但仍舊不失為一個指標參考。

因此，各界普遍認為諾蘭從2005年的《蝙蝠俠：開戰時刻》開始，替DC人氣角色蝙蝠俠注入一股活水，也一掃觀眾對於超級英雄電影的表淺認知。諾蘭帶來的是一個黑暗光明並濟的複雜角色，在商業與文化的激盪中引起巨大共鳴，奠下諾蘭的影壇定位，此三部曲至此成為蝙蝠俠的高標。

所以，在一座名為「 諾蘭」的高牆前，改編《蝙蝠俠》且要做出好成績絕非易事，而新版《蝙蝠俠》製片人Dylan Clark顯然樂於接受挑戰。

Dylan Clark接受訪問時，本著良性的競爭精神，開玩笑地說：「我直接對克里斯多夫諾蘭說， 我們正在努力成為有史以來最好的蝙蝠俠，我們將努力打敗你。」

Dylan Clark進一步表示，雖然 諾蘭在 《黑暗騎士》三部曲講述了一個 以布魯斯韋恩為基礎的故事，但這次的導演 麥特李維斯是真正想深入 布魯斯韋恩的方方面面，「我們有興趣將這個角色推向情感深處，並使其震撼。」

除了在風格以及敘事需要突破之外，對於演員來說，飾演蝙蝠俠也絕對是吃力不討好的艱鉅任務，其因在於 克里斯汀貝爾壓著渾厚嗓音飾演的蝙蝠俠太過成功，以至於後續如班艾佛列克的演繹，對於影迷來說都稍嫌不足，缺了一味。而這次飾演蝙蝠俠的，是羅伯派汀森，而在這個版本之下，是一個相對年輕的 布魯斯韋恩， 蝙蝠俠才正於高譚市出道。

麥特李維斯表示：「 我們已經看過很多關於布魯斯韋恩親眼目睹父母被謀殺的故事，然後試圖透過武裝自己成為蝙蝠俠，找到一種應對方式。但我想做的是，布魯斯韋恩已經經歷過起源，但還不知道如何成為『蝙蝠俠』的故事。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 《蝙蝠俠》劇組出席倫敦首映。

《蝙蝠俠》本週於全球各地正式盛大上映，是今（2022）年首部實質意義上的超級大片，各大外媒也正鋪天蓋地的宣傳中，從評價來看，目前在IMDb分數為8.8分，而在另一大知名網站爛番茄的270則評論中，則獲得85%的新鮮認證，起步的成績算是不錯。

而從票房來看，部分媒體預測，首週末的票房將位於1至1.25億美金之間，也可能高達1.4億美金，先不論在影史評價與地位能否與諾蘭齊名，但至少在票房的比較之中，新版《蝙蝠俠》的野心，絕對希望不止10億美金。

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核稿編輯：楊士範