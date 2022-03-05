2022/03/05,
科技

烏克蘭工程師談Starlink使用經驗：從最初的不信任，變成不可或缺的戰略物資

烏克蘭工程師談Starlink使用經驗：從最初的不信任，變成不可或缺的戰略物資
Oleg Kutkov展示他的Starlink系統 | Photo Credit: Brian Berger @ Twitter

我們想讓你知道的是

在戰場上容易遭遇基地台、光纖設備被敵軍破壞的狀況，但天上的幾千顆衛星並不是獨裁者能夠掌控的範圍，在這個情境下使用者若有能夠掌握戰場現況的網路通訊，就等於有了保命的機會。

文：林宗輝

Oleg Kutkov在科技媒體The Verge上分享了自己使用Starlink的經驗，他是烏克蘭最早拿到Starlink天線的人之一，早在2021年就已經透過網路購物拿到個人接收站，他表示，在eBay上，個人接收設備要價都在2000到3000美元左右。

但一開始，使用體驗是非常令人失望的，因為他根本沒有辦法連接上衛星訊號，一開始以為是自己的設備出問題，因為他做了所有必要的準備，包括支付了月費，並且與SpaceX的客服人員持續聯繫，但最後SpaceX的人告訴他一個噩耗，那就是Starlink在烏克蘭並沒有開通服務。

他在推特上表示，在沒有辦法發揮作用的情況下，他也只好把接收設備收進倉庫，冷藏了數個月之久。這時，他心裡只有一個想法，那就是Starlink根本是個笑話。不過為了以防萬一，以及持續進行他的小實驗，他還是持續支付月費。

而戰爭的來臨改變了一切，上週末，烏克蘭副總理費德羅夫（Mykhailo Fedorov）向馬斯克發了推文，希望馬斯克能幫助烏克蘭擺脫網路被俄羅斯破壞，導致重要訊息無法傳輸的困境。

馬斯克也在第一時間回覆費德羅夫，他的推文一如既往的簡單，只有兩句話：Starlink在烏克蘭的服務已開通，設備隨後送上。

看到這個消息，Oleg Kutkov馬上從倉庫拿出閒置已久的接收設備，然後馬上嘗試上線。重新嘗試的第一次失敗了。不過他聯絡上Starlink的客服，不久後表示他的帳號已經可以正常連接。在副總理費德羅夫貼出接收設備到達烏克蘭的照片之後，他也在推特上貼出自己的天線運作的照片——他把天線擺在窗戶旁邊，後面的線路連接到他的電腦上。

在幾條推文上，Oleg Kutkov展示了幾張下載照片，最高速度可達200Mbps，雖然烏克蘭本身沒有Starlink的閘道（Gateway）設備，但根據非官方的Starlink基礎設施地圖顯示，鄰近幾個國家有，烏克蘭也因此能搭上衛星網路的順風車。

他強調，他把天線底座拆掉，直接把天線擺在窗邊，理論上因為沒有追蹤功能啟動，訊號可能會比較弱。但實際上，Starlink網路的表現非常好，軌道上有超過2000顆衛星，他使用至今完全沒有斷線過。

Oleg Kutkov表示，他住在基輔東部，也曾親眼看到俄羅斯軍隊破壞電視塔，希望斷絕烏克蘭人民接收訊息的方式，而俄羅斯也嘗試侵入、破壞烏克蘭的基礎網路骨幹，實體的網路設施很容易遭到空襲破壞，但天上的幾千顆衛星並不是獨裁者能夠掌控的範圍。

故事至此，部分人士在馬斯克宣布烏克蘭的Starlink衛星服務啟動後，仍抱持懷疑態度，質疑並不會有多大效果，甚至鄙視其頻寬沒有5G那麼快，且延遲偏高，根本不能夠產生替代作用。

從現實角度來看，在戰場上容易遭遇基地台、光纖設備被敵軍破壞的狀況，在這個情境下使用者對網路通訊的要求以掌握戰場現況為主，是保命的手段，而不是像一般線上遊戲要求超高頻寬超低延遲。

Oleg Kutkov表示，俄羅斯警告基輔人民趕快離開基輔，但他表示他不想要離開，他是克里米亞的前居民，已經經歷過一次俄羅斯的侵略，他這次要站出來抵抗，不會再搬家。他說：「我們要保護我們的財產，而且我們會贏。」

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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