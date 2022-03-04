新增2例本土：過去公布3例境外移入改為本土，研判於防疫旅館感染

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例本土個案、無新增死亡。其中案20831來自桃園，與幼兒園群聚案相關。案20832則來自高雄，目前感染源待釐清。

另外經過基因定序，指揮中心研判先前公布的案20016、20110及20256是在防疫旅館感染，因而改判為本土病例。

新增2例本土，1例與幼兒園群聚案相關、1例感染源待釐清

指揮中心今日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及62例境外移入（23例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於30多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（6例）、美國、印度及菲律賓（各4例）、印尼及柬埔寨（各3例）、香港、澳大利亞及日本（各2例）、阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大（各1例）移入，另27例調查中。入境日介於今（2022）年1月19日至3月3日。

指揮中心針對今日新增個案說明，首先案20831來自桃園，與幼兒園群聚案相關。案20831曾在27日採檢陰性，28日陪同確診家人在家居隔。由於女兒確診，昨（3）日再次安排採檢，結果為陽性，Ct值36，研判較早感染。

醫療應變組副組長羅一鈞針對媒體提問，指出幼兒園群聚案基因序列與桃機亞旭案相同，這次的案20831Ct值36，屬於陰陰陽陽舊案，而目前來講也會往這一家人的活動史與足跡，持續追查。

另外案20832則來自高雄，感染源待釐清。案20832從3日開始發燒，至診所快篩結果為陽性，Ct值為31，二採時Ct值降為20。個案曾在2月27日至3月1日之間，與家人、友人前往花東旅遊，目前家人與友人經過採檢，5人陰性，其餘21位待採檢中。

指揮中心指出，昨日共施打12萬5557人次，第一劑疫苗覆蓋率來到82.92%，第二劑來到77.08%，基礎加強劑的覆蓋率為0.82%，追加劑覆蓋率則達到43.14%。

3例境外移入是防疫旅館感染，改判為本土病例

指揮中心指出，今年2月19日公布之案20016、2月20日公布之案20110及2月23日公布之案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮中心表示，案20016、20110以及20256，住在防疫旅館同樓層，在入住後先後發病。經過疫調與基因定序結果，與案19934病毒株相同，都是Omicron BA.2，研判為同個感染源。

指揮中心表示，由發病時間來看，來自香港的案19934最早入住，也最早發病，研判是感染來源。另外3案則來自越南、中國等地。旅館中10位員工已經採檢，PCR結果均為陰性。另外同時段的住客共13人，11人採檢結果為陰性，另外2人則待採檢。

指揮中心表示，經過環境調查，電梯沒有分流，所以員工與住客會混搭，而採檢的住客也可能與其他住客接觸。另外1樓門禁管制以及浴廁抽風也要改善，目前已經要求旅館針對這幾點改進，若複驗沒有問題，才可以重新啟用。

指揮中心指出，目前已經有15間防疫旅館出現旅館內染疫的案例，台北市累計7間，桃園、高雄各有3間，新北則有1間。另外目前累積有25例個案判為旅館相關感染，其中23例是由原先的境外移入改判為本土。

Photo Credit: 指揮中心

境外移入基因定序：新增76例Omicron變異株，本土與境外相加破千例

羅一鈞表示，這週境外移入基因定序結果，新增76例Omicron變異株，以及1例Delta。目前總計Omicron個案，本土累積843例、境外則累積649例，加起來已超過1000例。

羅一鈞針對境外移入個案分析，目前649例個案，都沒有新增中重度Omicron案例，大多在入境後7天就可以檢驗陽性。另外本土個案由1月1日開始，已經累積843例，並沒有新增中重度個案。而這週因為有桃園幼兒園群聚案，因而增加很多0到9歲的染疫個案。

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核稿編輯：楊士範