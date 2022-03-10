2022/03/10,
健康

「藝人御醫」黃獻銘傳授穴道按摩、骨盆時鐘運動緩解，讓你跟經痛Say Bye

「藝人御醫」黃獻銘傳授穴道按摩、骨盆時鐘運動緩解，讓你跟經痛Say Bye
Photo Credit: 黃獻銘提供

我們想讓你知道的是

鍼還中醫診所的院長黃獻銘醫師，以中醫觀點討論經痛原因，並傳授女性們如何以穴道按摩、骨盆時鐘運動緩解，和經痛say good bye。

文：文子齊

為什麼會經痛？每當大姨媽報到時，總是痛到臉色發白、全身無力、嘔吐，甚至要來顆止痛藥才能緩解？然而止痛藥吃多了對肝、腎都是負擔，究竟除了吃西藥之外如何還能改善經痛？《Hello醫師》邀來受影視名人如姚元浩、柴智屏等人愛戴指名、有「藝人御醫」美名的鍼還中醫診所的院長黃獻銘醫師，以中醫觀點討論經痛原因，並傳授女性們如何以穴道按摩、骨盆時鐘運動緩解，和經痛say good bye。

中醫觀點：子宮寒、骨盆受擠壓易導致經痛

以西醫而言，經痛乃源於體內的前列腺素分泌過多，致使子宮強烈收縮而引發疼痛。黃獻銘醫師表示：「前列腺素是身體發炎所製造出來的物質，而發炎就代表要讓身體度過難關，前列腺可以讓體內循環暢通，以子宮來說，經痛屬於身體發炎的副作用。」至於就中醫觀點來看，為何會經痛，黃獻銘醫師提出下列2點：

  • 子宮寒冷：中醫上稱為宮寒，這類的經痛與日常飲食、身體循環有關。
  • 骨盆結構：當骨盆結構不在正確位置上，讓骨盆腔內的器官被擠壓，此時循環也跟著不流通，以致生理期來時出現經痛的問題。這類的經痛與外傷有關，例如臀部曾遭受撞擊、長時間穿高跟鞋、腳受傷。

怎麼舒緩經痛？名中醫教做骨盆時鐘運動、穴道按摩

骨盆時鐘運動

每次生理期來都飽受肌痛折磨該如何是好？別擔心，黃獻銘醫師提供了骨盆時鐘運動與按摩穴道這2種方式，讓各位姊妹們參考。什麼是骨盆時鐘運動？針對骨盆結構不正確或是受傷過的人可以做的日常運動，步驟如下：

  • 平躺在地板上，雙膝彎曲呈90度，雙腳張開至與肩同寬。想像自己是個時鐘，頭的方向為12點、左手邊為3點、右手邊9點、雙腳為6點
  • 想像小腹中央有杯水，若對骨盆覺察力的人可以用雙手扶著自己的骨盆
  • 將骨盆往12點鐘的方向傾約3～5秒，之後再往6點鐘方向傾3～5秒
  • 接著換3點鐘與9點鐘方向，各傾3～5秒
  • 4個方向為1組，可以做3組
未命名
Photo Credit: 黃獻銘醫師之阿銘師x鍼還傳 youtube頻道

做完第1個運動後，可以接著做第2種：

  • 將骨盆往9點鐘方向順時針旋轉，在旋轉過程中必須緩慢，感受骨盆的位置，之後再用同樣的速度轉回至9點鐘
  • 接著按照同樣的方式，將骨盆從3點方向逆時針旋轉27次
  • 左右1圈為1組，可以做3組

做完以上2種，可以做第3種較進階的運動：

  • 將骨盆先傾至6點鐘方向，接著逆時鐘旋轉繞1圈，最後回至6點鐘位置
  • 接著用順時鐘方向做
  • 2圈為1組，可以做3組

黃獻銘醫師提醒，旋轉骨盆時若進行到某個位置便轉不過去時，別勉強自己；若感覺到雙腳、腰部有抽筋感時，代表有筋膜卡住；「停在要抽筋的感覺上，慢慢壤骨盆放鬆，等抽筋感過後，骨盆也會舒服許多。」

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Photo Credit: 黃獻銘提供
有「藝人御醫」美名的鍼還中醫診所的院長黃獻銘醫師因醫術精良，許多影視名人如李烈、柴智屏、姚元浩、六月、張景嵐、李易、謝承均、熊熊、陳奕等皆指名他會診

按摩穴道

黃獻銘醫師建議，按摩穴道之前可以先分辨自己的經痛位置，再決定要按哪些穴道：

  • 經痛痛點模糊：若說不清楚自己的痛點在哪個位置，只覺得子宮感到疼痛時，屬於子宮寒冷的經痛，黃醫師建議可以按摩、熱敷骨盆附近的穴道，如關元穴、八髎穴。
  • 經痛偏左或偏右：若有感覺到自己經痛是偏左或偏右時，則屬於骨盆結構歪掉的經痛。先按較為疼痛那側的三陰交穴，之後再按比較不痛的那側。醫師表示，先按痛的那側是因為骨盆結構歪掉的程度較明顯，若先按摩不痛的那側也無妨，並不會影響到舒緩效果。（延伸閱讀：經痛怎麼辦？認識經痛原因症狀與舒緩5招

此外，黃醫師也特別提醒，按摩穴到需要注意可痠不可痛、可輕不可重。「按摩穴道主要是刺激肌肉下的筋膜震動，幫助氣血流通，若感到疼痛時則代表筋膜太緊。」按摩穴道時，只要感覺到痛楚稍微舒緩即可停止，並無限制一定的次數或是時間。

經痛怎麼吃？名中醫黃獻銘：辛香食材「薑薑好」

該如何日常保養子宮？黃獻銘醫師指出飲食很重要，本身容易經痛的人，建議可以多吃辛香食材，「這裡的辛所指的麻而非辣，因此像是生薑、茴香、孜然、花椒等都可以搭配食用。」此外他也建議應避免寒冷、辣椒類的刺激性食物，以免過度刺激子宮。

除了按摩穴道、日常飲食外，還能透過下列飲品來減緩經痛的問題：

  • 生薑茶：生薑茶可以做為日常保養或是生理期間的飲品。黃醫師提醒，生薑要泡到有點辛辣感才算有效，至於1天要喝多少量，要看身體是否有出現上火的症狀，例如已經出現便祕、上火、失眠等症狀時，建議減少用量。
  • 玫瑰花茶：準備玫瑰花10公克與適量冰糖，再用開水沖泡成茶飲。玫瑰花茶可做為女性平日保養的飲品，具有解鬱、梳理氣血的功效。

Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

  • 原文標題：經痛怎麼辦？「藝人御醫」黃獻銘傳授骨盆運動、穴道按摩跟經痛Say Bye

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本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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