因應美最高法院變數，加州推動專科護理師單獨進行墮胎法案

加州議會為應對美國最高法院近期很有可能允許各州嚴格限制或禁止墮胎的決定，於昨（3）日宣布一項新法案，計畫讓專科護理師（nurse practitioners）在沒有醫生的監督下進行墮胎。這項法案的推動目的是提升醫療保健工作者人數，為可能湧入該州進行墮胎的其他地區民眾做準備。

美國專科護理師與一般護理師不同，根據《Medline Plus》的定義，他們是擁有高級護理專業碩士學位的護理師。他們可以對病患進行診斷、治療、開立處方藥物等，有時候也可以實施特定醫療手段，例如：腰椎穿刺、骨髓穿刺。

《洛杉磯時報》報導，此次的法案綜合了兩項加州先前通過的法律，一為2013年加州議會允許專科護理師、合格助產士以及醫師助理，在完成特殊培訓以及有醫師監督的情況下，可對懷孕三個內的孕婦實施墮胎。二作為前項法案的延續，有高級訓練證書的專科護理師從2020年起可以獨立於醫生工作，但沒有明確的將規範擴及至墮胎。

自從川普在任期內任命了三名大法官後，目前美國最高法院的保守派佔多數。近期該法院便有可能推翻極具歷史意義的羅訴韋德案（Roe vs. Wade），該判決禁止各州將墮胎視為犯罪，是墮胎除罪化的里程碑。若法院決定推翻這項判決，美國多個以保守派為主的州就有可能會快速禁止與嚴格限制墮胎。

因此，為應對法院帶來的變數，民主黨員企圖藉由推動本次法案，為加州以及未來可能無法在自己州內進行墮胎民眾提供醫療服務。

加州參議院院長議長托妮．阿特金斯（Toni Atkins），也是本次的法案推動者表示，這次的法案可以進一步擴大加州可負擔、高品質的墮胎護理。

她進一步說道「加州正面臨初級醫療人員嚴重短缺的問題，特別是對於拉丁裔、非裔、印地安社區來說，這個問題將在未來10年變得更加嚴重。」

《洛杉磯時報》指出，隨著人口高齡化，以及民眾對醫療保健持續上升的需求，加州在未來10年內必須面對醫療人員短缺。阿特金斯也指出，加州有40%以上的郡縣並沒有提供墮胎服務的診所，使有需要的人們無法獲得服務。

針對此次的法案，加州家庭委員會（California Family Council）的執行長表示，這是一個立法者將墮胎規模置於墮胎安全性之上，又將理想置於病患之上的悲劇性範例。加州天主教會執行長也批評該法案實際上是在危害女性的醫療保健安全，將獲得墮胎的管道看得比安全性更加重要。

然而《美聯社》報導，加州大學舊金山分校曾經有一項研究指出，由訓練有素的專科護理師、合格助產士和醫生助理為懷孕三個月內的孕婦實施墮胎，與由醫生執行程序一樣安全。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範