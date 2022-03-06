文化治理視野下「台灣燈會2.0」第三年：「台灣燈會在高雄」的成功並非一蹴可幾

邁向燈會美學的再提升：從多個視角看台灣燈會在高雄

燈節已然成為台灣民眾最直接面對奇觀以及視覺藝術的重要介面，當然也是各縣市美學力競逐的重要場域，2022年底適逢首長選舉年，年初的燈會活動與相關的報導自然成為各縣市行銷的重要利器。

筆者在走訪北中南多個燈會後，特別要以今年「台灣燈會在高雄」這個重點案例進行討論。本文將以文化治理角度重新審視交通部提出「台灣燈會2.0」政策，高雄市政府如何將這項政策融匯在此次執行中，並進一步得到升級，也看今年台灣燈會除了有精彩靜態的花燈、光藝術展演，還有以主燈思考的表演藝術、科技策展與技術應用等新概念納入，充分展現出跨領域的高統合力。

Photo Credit: 中央社 2022台灣燈會在高雄，元宵節晚間於高雄衛武營展區正式點燈，總統蔡英文（中）與行政院長蘇貞昌 （左2）南下出席，與高雄市長陳其邁（右2）一同進行開燈儀式，宣告台灣燈會正式開跑。

文化治理視野下「台灣燈會2.0」第三年

一年一會，回到2020年，時任交通部長林佳龍提出具前瞻性的「台灣燈會2.0」政策宣言：「透過藝術與設計翻轉『台灣燈會』的美學品味，成為『台灣燈會』下一個階段的樣貌，並提出五個面向之改變：一、藝術設計導入的地景美學；二、與國美館合作的科技藝術升級；三、與國際燈節的交流觀摩合作；四、永續設計與在地產業合作；五、專業籌辦機制導入。」

重新審視這項重大國家政策這三年的績效，第一年我們看見台中燈會成功翻轉了過往僵固的燈會模式與美學，創建藝術燈區、藝術家設計的主燈替代樣板化的生肖主燈，並與文化部進行跨部會合作，在國立台灣美術館舉辦《光之書寫—2020臺灣國際光影藝術節》平行展；第二年雖因疫情停辦，主辦方新竹市政府仍將政策內容導入到地方的《光臨藝術節》，並以光環境設計達成新竹市容的提升。

來到政策第三年，雖不見文化部參與，不過就筆者看來，今年台灣燈會在高雄可說是將這項政策推向最成熟的時刻，是地方政府對應政策在執行上的自我提升，也是台灣美學力整體提升的展現，以下就對應「台灣燈會2.0」政策的五個面向做為討論框架，進行本屆台灣燈會前／後台的思考。

Photo Credit: 中央社

從愛河整治到台灣燈會在高雄的文化積累

這次高雄燈會特別選定雙主場，分別是愛河港灣與衛武營，前者是高雄市二十年來從愛河整治、碼頭倉庫閒置空間再利用、「港灣再造」計劃，再到去年「高雄一百」等高雄都市發展政策，二十年來多任市長所累積的成果。

後者為2018年底正式啟用，位在高雄衛武營的國家表演藝術中心，這幾年在藝術總監簡文彬帶領下，打開了表演藝術空間的多元可能，也沒有打國際高空的離地，與高雄在地緊密連結，位處的衛武營都會公園，更是市民新興的公共休閒空間。

兩個展場皆透過光環境整體設計納入地方燈節規劃中，將單一次的大型活動預算化為永續的都市改造一環，呼應政策面向一「藝術設計導入的地景美學」，以及面向四「永續設計與在地產業合作」。不過有趣的是，在同樣的主策規劃下，卻因各自的場域屬性呈現出一個面向港邊風情、一個具有都市叢林的燈節氛圍。

在愛河港灣主場中，可以看見「高雄一百」時，市府對於高雄流行音樂中心、駁二特區至哈瑪星——這條由輕軌連結起的觀光廊道之期待，這次透過燈會的串聯完成最後一個里程碑，也達成愛河與高雄港光環境的整體規劃，成就港都的國際城市意象。

衛武營展區則巧妙地將公園劃分三個區塊：一是衛武營國家藝術文化中心建築本體化為戶外劇場使用；二是面向南京路於元宵節過後才進行展出的中央燈區；第三塊則是不同於傳統燈區模式，將整個衛武營營造成佈滿光藝術的城市森林，為這座新興的都會公園進行光環境設計與公共藝術的妝點。

Photo Credit: 中央社

汲取台灣各大藝術燈節的優點大成

作為藝術愛好者，非常驚嘆這次都會公園藝術燈區之展呈安排，在短幅的路程中能穿梭多個不同屬性的展場呈現、充滿驚喜，整個場域汲取了台灣各大藝術燈節之優點。

包括如空山祭以在地傳說作為主題敘事，此次衛武營燈區也遙望此地曾經是原住民狩獵場之歷史，在開頭展區就置放多位原住民藝術家如安聖惠、陳勇昌、李文廣等人的大型藝術裝置，將公園創造出具部落的原生氣息；銜接至北湖邊，則能看見月津港燈會過去對於水岸光影的嘗試再現，這次在藝術家車克謙的設計下，完成《湖映森光》這項具光環境改造的作品。

「童趣光樂園」則邀請多位日本藝術家，有意打造類似Teamlab的沈浸互動場域，當中還包括具打卡亮點、由鈴木康広創作的大型塑膠雕塑《空氣人》；離開人群密集區，可以在靜謐處與台灣年輕藝術家如蔡宜婷、謝佑承+王中原、廖音喬等人精彩的光藝術創作相遇；飲食區更納入猶如「勤美學」鄉村風格的營帳，可以現地進行野餐。繞一圈回到衛武營建築本體的起點，上頭的大型海女與燈塔雕塑白天可以作為公共藝術欣賞，晚上則成為大型光雕投影的舞台。

Photo Credit: 高雄市政府提供 《湖映森光》

《船愛》：一齣歌仔音樂劇成為主燈

在台灣燈節中場的2月18至20日晚上，衛武營建築體則直接幻化為大型歌仔音樂劇《船愛》的戶外展演場地，此為高雄市政府文化局春天藝術節的超大型製作，選擇在台灣燈會公開亮相，也具為今年春天藝術節開幕造勢的意圖，更是台灣燈會首次以「主燈，是一場戲」作為概念。

《船愛》延續2016年《見城》大戲總導演李小平與高雄市政府的默契，這次擴大邀集台灣歌仔戲團、豫劇團、樂團等11個表演藝術團隊，以及原住民歌手桑布伊在內等近六百人的跨領域人才編制，並配合多部高流明投影部署在舞台背景上。

劇情架構以高雄發展歷史為主軸，連結起南島原住民、漢人先民開墾、黑水溝傳說、明朝顏思齊與鄭氏家族歷史，再到戰後高雄港拆船事業、大溝頂美軍駐台衍伸的消費文化等，將舞台打造成一艘滿載多元族群的大船。高雄城市的多元文化特質在這次燈會主論述上也不斷被提及，在藝術燈區也特別開闢了新住民展區。