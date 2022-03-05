朱家安：女性不當兵怎麼爭女權⋯⋯是嗎？

文：朱家安

社會上跟女性相關的議題很多：月經、產假、姓氏、身材、物化、厭女、其他性別歧視⋯⋯不勝枚舉。但對一些人來說，回應這些議題的方法只有一種：「可是男生要當兵，女生不用，如果女生要去爭取什麼，先當兵再說」。基於很多理由，這種說法不但不合理，也顯示說話的人缺乏討論態度或能力，以下我試圖說明這些考慮。

萬能鑰匙是好鑰匙但是⋯⋯

若一個說法能回應所有說法，那它八成不是好說法，舉例：

笑死

你媽知道你在這裡po廢文嗎？

當然，「可是男生要當兵女生不用」無法回應所有說法，它只能用來回應那些指出女性處境糟糕、需要改善的說法。然而：

這個方便的回話方式反而降低了說話者的說明力，使得他們在所有性別議題底下的發言都跟主題無關，只跟當兵有關。 若「可是男生要當兵女生不用」可以說明女性的任何糟糕處境都不存在，或者雖然存在但不需要改善，那有什麼理由讓「可是生理女性有月經男生沒有」無法達成相對的效果呢？

當男性消費男性

就像社會應該重視月經為女性帶來的不便並協助他們，社會也應該重視並改善兵役的公平和品質（或者進一步說，全球應該在避免戰爭方面更加把勁）。然而在我觀察到的範圍裡，抱怨「只有男生要當兵」的男性似乎沒有想要身體力行去改變這種現狀。台灣義務役處境確實堪憂，但對許多人來說，這個現狀只是面對女性主義倡議時，一個不用動腦的回話方案。不管別人是聊生理假、生理用品免稅／免費、結婚坐月子還是什麼東西，你都可以回「可是男生要當兵女生不用」。

我不知道該怎麼評論這情況。或許有些男人認為能很方便的嗆女性主義者，比在當兵這件事上獲得公平待遇更重要。下一點可以看出這症狀的嚴重程度。

當男性自己製造困境

使用「可是男生要當兵女生不用」這種回話方式的人，通常假設女性多半支持只有男性要當兵，並且不關心這假設是否正確。事實上，在我一年前討論這篇文章構想的臉書串裡，就可以看到一些女性對此表態的記錄，也可以看到他們如何被其他抱怨只有男性要當兵的討論者忽視。

這場面老實說滿諷刺的，男性討論者先是岔開話題，然後忽視那些「還真的在乎這新話題」的女性。若有外星人類學家暗中觀察這些討論，不知道他們會不會因此誤以為人類的認知和溝通能力有性別差異。

對人不對事

若這種回話方式的打擊點，是在於指控「女性的女性主義者」只在攸關自己利益的地方強調平權，那慣用這種說話方式的人，會因此更有理由尊敬並接受「男性的女性主義者」的意見嗎？或者說，雖然依照現代科學發現，我們很難避免自己無意識地被性別影響判斷，但你真的要有意識地讓自己變成那種人，普遍依照說話者的性別來決定他說的話幾分值得接受嗎？

鍋在誰身上？

說到底，只有男生要當兵，這件事情當初是男生決定的（我想戰爭多半也都是男性發動的），以當前我國立委人數比例來說，也是男性最有權力改變它。就算這些都不論，這個決定頂多也只能算是台灣人民的共同決定，而不是台灣女人的決定。這並不是說「所以男性反對只有男性當兵是自打嘴巴」，而是說我們不該認為女性特別有責任為此做些什麼，否則就沒資格倡議他們在意的議題。

此外，雖然我不喜歡這樣分，但女性在國防人權的爭取上並沒缺席，例如洪仲丘事件，最後促成國軍懲罰制度改革，在相關倡議中洪慈庸就扮演了角色。若要像我們的對手那樣以資格論，或許我們也可以說，那些在洪仲丘事件和其他國防人權事件中沒上過街頭的人，沒有資格抱怨女性不當兵。

兵役裡的性別議題

不過說到底，當兵跟性別有關嗎？當然還是有。在去年台大人權與法理學研究中心等單位舉辦的兵役論壇裡，就有許多跟性別有關的討論。我們應該仰賴一半的人上戰場，一半的人在家等待嗎？這顯然很荒謬。但若人人都有服役義務，有哪些東西需要調整？吳怡農認為現有制度問題解決前他不支持女性服兵役，台大法律系教授陳昭如則指出了現有的國防單位裡陽剛文化的問題。

類似話語若是在網路筆戰上看到，或許會有人覺得只是女性不想當兵的托辭，但這些考量其實都很實際，就算不談能力和分工，光是現有的陽剛文化，就可能讓我們無法實現性別均衡的兵役。在《不只是厭女》裡，哲學家曼恩（Kate Manne）分析美國南卡羅萊納洲「要塞軍事學院」男學員對於招收女性的劇烈反對意見，就直指背後作祟的父權態度。例如，在當前軍事訓練中，訓斥和羞辱是常見手段，但想想看：男性能接受自己在女性同儕面前受辱嗎？（《不只是厭女》p.169）。

一些人習慣用「可是女生不用當兵」來防堵性別議題，諷刺的是，若你不在乎性別，也不太可能實現好的國防訓練，把「可是女生不用當兵」掛嘴上的人更可能的情況或許是，他們不在乎性別，也不怎麼在乎國防。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰