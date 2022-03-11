HCD中華健康生技認證協會正式成立，超強代言人卡司曝光

經歷長時間縝密的規劃，中華健康生技認證協會（HCD）日前宣布正式成立，並邀請蔡易錚醫師、林友祺醫師、陳峙嘉中醫師、高敏敏營養師、王郁菁營養師及Dr.Ivan6博士擔任代言人為協會站台。HCD為全台首家專精保健食品與保養品產業認證機構，以國內少見的高規格條件為產業把關，未來將積極推動產官學研多方合作，展現促進國內保健食品與保養品生技產業健全的決心。

Photo Credit:中華健康生技認證協會 檢驗產品須通過第三方驗證機構－貝爾國際檢驗認證機構嚴格檢驗。

秉持公正、誠信、專業三大原則， HCD在「產品原料、配方研發、安全檢驗、公平交易、環境監督與認知建立」等面向上，為製造端、品牌端與消費者建立具系統化、標準化審核機制。HCD協會依據生技產品認證規範及品質管理標準發行「HCD健康生技認證標章」，並依產品規格區分為「金標」及「銀標」。同時，為加強保健食品與保養品基礎認知，以及透過專業小組訪廠達環境安全目標，亦開設「HCD健康生技管理師認證」及「HCD安全環境品質管理認證」，從根本層層遞進垂直化管理。

Photo Credit:中華健康生技認證協會 協會理事長蔣坤城表示（圖右）認證標章的推行對於現今市場勢不可擋。

協會理事長蔣坤城指出，為鞏固現今國內保健食品與保養品市場，打造更完整的產品認證標章審核機制勢在必行。與此同時，現今市場存在為爭取訂單和壓低製作成本而產生以次充好、內容物不足量情況，導致消費者購買到品質不佳的產品。因此，除了將公平交易列為審核標準之外，協會同時建立產品安心平台，消費者透過掃描商品上QR Code即可查閱檢驗報告，一方面將資訊公開透明化，另一方面也能提升消費者選擇安心商品的便利性。

透過訂立各式機制維持產品穩健、環境安全、公平交易等面向，協會也藉由積極與產官學研合作，舉辦教育訓練或學術研討會等座談活動，增加第三方研究機構合作、強化台灣保健食品與保養品競爭力，並偕同政府機構和各領域專家研擬計畫，致力將標章理念與國際接軌、拓展全球市場，提高台灣經貿發展趨勢。

中華健康生技認證協會官方網站：https://www.hcd-world.com

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