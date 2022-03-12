【專訪】謝景祥醫師：催生《病人自主權利法》，確保病人善終的意願，避免被迫接受臨終無效醫療

文：高永謀

「當我在台北榮總實習時，有一天晚上病房值班，有四個肝硬化老榮民、同時食道靜脈大量出血。」嘉義市陽明醫院院長謝景祥回憶道，當時他們的狀況無論採取任何醫療行為，都註定死亡。

「那時候我滿腔熱血，一直努力為他們做CPR（Cardiopulmonary Resuscitation，心肺復甦術），可惜最後仍然是徒勞無功。」

這是謝景祥思考病人自主權利的起點，經過30餘年後，他參與催生《病人自主權利法》，讓台灣成為亞洲第一個訂定專法，完整保障病人自主權利的國家，確保病人善終的意願，在意識昏迷、無法清楚表達時，仍獲法律保護，並得以貫徹，堪稱台灣醫療史的重要里程碑。

圖片來源：洪年宏攝 嘉義陽明醫院院長謝景祥長期投入社會公益，婦女培力、失智預防、疫苗施打等各項活動，都可以看見他的身影（圖：洪年宏攝）

出生於1958年的謝景祥，雖然提早兩年入學，但在彰化高中畢業後，即應屆考進陽明醫學院（現已併入陽明交通大學）醫學系。其實，在大學聯考第一天，他發燒至38.9℃，導致數學成績不如預期，與第一志願台大醫學系失之交臂；經過思索，他決定不重考，成為陽明醫學院第一屆學生。

「下鄉」後決定留在嘉義市

早年，陽明醫學院醫學系只招收公費生，規定畢業生都得「下鄉」，不能一直留在台北榮總，一定得前往榮總在各縣市的分院歷練。謝景祥選擇離老家較近的嘉義榮民醫院（現為台中榮總嘉義分院簡稱嘉榮），沒想到，他就此留在嘉義市，還創辦了陽明醫院。

圖片來源：謝景祥提供 院長日理萬機，但謝景祥與病人們卻沒有任何距離，他還時常抽空到陽明醫院附設護理之家參加他們的活動。（圖／謝景祥提供）

事業發展順利，但謝景祥始終未曾忘懷從醫初衷。發生在陽明醫院呼吸照護病房（Respiratory Care Ward, RCW）的一件事，讓他回想起實習醫師備受衝擊的那一晚，與持續多年的疑惑，就此加入推動制定《病人自主權利法》的行列。

在陽明醫院創立初期，在政府的政策鼓勵下，增設呼吸照顧病房，安置病重但未病危，且長期需要呼吸器治療的病患。不過，若干待在呼吸照顧病房的病患，已是植物人，有些更已臥病多年，倚賴呼吸器延續生命，實生不如死，更衍生諸多家庭、社會問題。

翻遍法條解除病患家屬痛苦

數年前，一位呼吸照顧病房病患的家屬，因父親已成植物人兩年，請求主治醫師關閉呼吸器，讓父親脫離痛苦。然而，縱使家屬再三保證，此提議乃是全家人深思熟慮後的共同決定，絕不會事後反悔、興訟，但主治醫師仍擔心沾惹官非，遲遲不肯同意。

最後病人家屬找到謝景祥院長求助。「我曾幫這位病患換過人工關節，印象仍相當深刻。」謝景祥嚴肅地說，他可以體會家屬的感受，但此舉違背了他奉行多年的醫學信仰。

「每位醫學生都不斷被教育，就算僅有一絲絲生機，也不可放棄救治。」 「老師從來沒教過我，什麼人不要救。」

內心正反意見交戰許久後，思及「如果我是那位躺在床上的病患，也不希望身上插滿各種管子」，決定應允家屬的提議。

謝景祥翻遍相關法律條文，終於在《安寧緩和醫療條例》中，找到適用的條文，「此條文規範相當嚴謹，必須病患的配偶、父母、子女全數同意，醫師才能關閉病患的維生設備」，且病患並須是「罹患嚴重傷病，經醫師診斷，認為不可治癒，且有醫學上之證據，近期內病程進行至死亡已不可避免者」。

最後，謝景祥商請該病患的配偶、四名子女簽署同意書，這些家屬即該病患的遺產繼承人，並與律師再三確認，在法律上已毫無疏漏，「因為有資格告醫師的家屬，都已在同意書上簽名」，「在配偶、四名子女的共同見證下，由我關閉呼吸器，由主治醫師拔管，讓病患善終！」

倫理、道德難題折磨全家人

出乎意料，有位呼吸照顧病房病患的家屬目睹此事，也想比照辦理，讓媽媽「解脫」；此反應讓謝景祥警醒，可能還有許多家屬，亦作如是想。當時，陽明醫院建置2間吸照顧病房病患，住院病患達70多人，許多病患早已是倚賴機器續命的植物人；謝景祥請護理長一一查詢這些病患家屬，是否有讓病患善終的意願。

在護理長查詢下，發現不少此類病患的家屬，都為親人無法善終而苦惱，甚至為此家庭分裂、手足反目。

有些病患家屬追悔莫及，「早知道會拖這麼久，當初就不勉強救治」， 有些病患家屬則如聆福音，「從來不知道可以這麼做」。

「站在醫院經營者的角度，協助關閉此類病患的維生系統，等於自斷財路。但關閉與否，陽明醫院完全尊重家屬的決定。」謝景祥感嘆地說，因收留的病患減少，陽明醫院此後關閉了一間呼吸照顧病房，雖然善終的案例逐漸增加，但由家屬決定病患的生死，仍涉及倫理、道德的難題，「只要有一位有繼承權的家屬不同意，病患就無法善終，折磨的不只是病患，還有平日照顧的家屬。」

為避免層出不窮的家庭悲劇，楊玉欣前立委和許多人開始推動《病人自主權利法》，每個人在神智清楚時簽署「預立醫療決定書」，以免自己被迫接受不想要的臨終無效醫療，承受不必要的痛苦。

圖片來源：葉大衛攝 預立醫療決定比DNR（頻死、臨終時不施行心肺復甦術）適用的範圍更廣，讓癌症末期、植物人、重度失智等患者不用承受多餘的痛苦。（圖：葉大衛攝）

根據調查，若未來成為「罹患嚴重傷病，經醫師診斷，認為不可治癒，且有醫學上之證據，近期內病程進行至死亡已不可避免者」，國人同意在臨終或無生命徵象時，不施行人工呼吸、心臟電擊、氣管內插管、體外心臟按壓、急救藥物注射、心臟人工調頻等心肺復甦術（Do-Not-Resuscitate，DNR），高達70％。

「另30％不同意者，約15％經反覆思考後，轉為同意。意即，高達85％的受訪者同意，僅15％受訪者不同意。」謝景祥略帶無奈地說，同意的比例雖高，但實際上簽署風氣並不盛，最難跨越的關卡是，長者若不主動開口，晚輩實難以探詢其意願，「這件事影響深遠，但就連我，也不知如何與父母討論。」