【動畫】《鬼滅之刃遊郭篇》：從「上弦之六」看花魁的業界潛規則，揭開吉原花街神秘面紗

文：嘎拉嬉皮GALA

2019年現象級的話題動畫《鬼滅之刃》，於2021年秋季迎來了第二季。以「炎柱」煉獄開啟「無限列車篇」，將觀眾帶進大正時期急速行駛列車中，這個篇章裡我們得以見到蒸汽火車，與和洋混和的穿衣風格，以及穿梭夢與真實間的戰鬥。但接下來的戰場，將從封閉式的火車，轉移至自江戶時期以來日本最大的風化區：吉原。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》

《鬼滅之刃遊郭篇》揭開吉原花街神秘面紗

熟知日本流行文化的觀眾，應對於吉原不會太陌生。日本電影、動畫皆能見到花魁的身影。此次炭治郎、禰豆子與夥伴們與音柱宇髓天元前往燈籠高掛的紅燈區，為的是討伐「上弦之六」花魁墮姬與妓夫太郎。

年紀最小，約10歲左右的見習遊女稱為「禿」，在遊廓中擔任處裡雜事的工作，並且在姊姊身邊們學習。年紀約在15至16歲的青少遊女們則會成為「新造」，此時的她們已經開始接客，依照位階有著不同工作內容。階級名有番頭新造，留袖新造，振袖新造等等。

振袖為日本年輕女性和服，留袖則是多為已婚女性穿著，振袖新造為未來的花魁候補，留袖新造則為年紀稍長無望成為花魁的遊女。此時的新造們也會累積自己的客戶名單，以及儲蓄成為花魁的資金。

Photo Credit: 《鬼滅之刃》 花魁墮姬與妓夫太郎

吉原的故事，得從花魁談起

花魁也不會直接上街拉客，而是採取「預約」制度。想要近距離見上花魁一面的客人，必須要向仲介者上繳所費不貲的金額，才得以一親芳澤；受到邀請的花魁，會在禿與新造以及眾人簇擁之下，穿上華麗的衣裳與髮飾，腳踏約二十公分高的鞋子，由隨從攙扶著緩慢前進──據說整套花魁道中服裝重達30公斤。

盛大的花魁道中遊行隊伍，從隊伍前端戴著傳統面具，跳著手古舞的人物，到男性侍從，新造與禿一行人浩浩蕩蕩往目的地前行，整場花魁道中如同盛大慶典，更增添花魁的尊爵不凡。

Photo Credit: 小林米珂 @ public domain 明治時代的花魁

動漫遊戲及電影，流行文化中的遊女們

《藝伎回憶錄》

當2005年，改編自美國小說，章子怡主演電影《藝伎回憶錄》於影院上映時，不只面對非日本人詮釋日本文化是否恰當的質問外，還有藝妓非花魁的差異。

「賣藝不賣身」可謂是藝妓核心思想，藝妓為藝人意即為賣藝之人。藝妓們在水茶屋中工作，她們藉由歌唱舞蹈等才華吸引客人，並為客人遞上餐點與茶水。只是延續傳統漢語用法，於日文中持續使用的「妓」字，本來就容易為非日文母語人士所誤會，這一點與日本人溝通時需要格外小心。

《惡女花魁》

日本著名攝影師蜷川實花拍攝《惡女花魁》電影講述花魁的一生，並且詳細描述遊女們的生活起居。

其中有一幕為醫生為遊女們診斷性病，可以知道政府設立公娼制度，同時也會控管遊女們的健康狀態。該片中由土屋安娜飾演的女主角清葉從小在遊廓中長大，從禿開始做起直到成為花魁的她，看盡了遊廓中的權力鬥爭，她的個性剛烈，不願向勢力低頭，透過《惡女花魁》一片得以見到遊女人生中的美麗與哀愁。

《銀魂 吉原炎上篇》

少年漫畫《銀魂》其中一個篇章「吉原炎上篇」，也是將舞台搬到吉原。主角坂田銀時一行人要打倒的對手，是控制整個吉原的夜之帝王鳳仙。

作者空知英秋擅長將搞笑作品納進感人元素，以吉原自衞隊「百華」首領月詠一角，道出吉原遊女們並非是商品，她們也都是人類，她們也有自尊。該篇章中的吉原景色也是，夢幻炫麗且奪目。

《人中之龍》

此外，遊戲《人中之龍》中的地下桃花源：賽之河原，也將吉原的非日常景觀維妙維肖呈現在玩家面前。紅色木棧道，木棧道旁是紅色的紙傘，排列整齊的飄散花瓣的櫻花樹，好不漂亮。遊女們在木製窗櫺邊伸出纖纖玉手攬客。只是這些畫面皆在1958年戛然而止，因日本實行《賣春防止法》，赤線（風化區）被廢止，吉原從此走入歷史。

不過道高一尺魔高一丈，人類的原始慾望怎會隨著賣春防止法消失？取而代之的是泡泡浴，與歌舞伎町一番街男公關與女公關店的崛起。即使日本夜生活從此走向地下化，無法像公娼時期於檯面上大鳴大放，但吉原的影子依然存在。

希望讀完這篇的你，在《鬼滅之刃》電視動畫第二季中，除了欣賞Ufotable精心製作的熱血打鬥、登場人物的角色魅力之外，也能夠了解吉原背後的故事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航