巴布亞暴力事件猖獗，聯合國專家籲印尼政府調查遭拒

《聯合國新聞》1日發布新聞籲求國際關注印尼巴布亞人受虐事件，包括殺害兒童、失蹤案、酷刑等，並要求有關單位展開獨立調查。印尼卻回應，政府已經提交可驗證的證據，拒絕對「令人震驚的虐待」報告進行調查。

🇮🇩#Indonesia: UN experts concerned by deteriorating human rights situation & abuses against #indigenous Papuans, incl. child killings, disappearances, torture & mass displacement, in Papua & West Papua. They call for humanitarian access & investigations: https://t.co/idEsWJDBvM pic.twitter.com/mwFQyxgkCc — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) March 1, 2022

新聞報導中，3名聯合國專家說明，他們在2021年4月至11月期間收到多起法外處決的指控，其中包含幼童殺害、強迫失蹤、酷刑及至少5千名巴布亞人被迫流離失所。該3名專家為保護原住民人權的弗朗西斯科．查伊（Francisco Cali Tzay）、監督法外處決的莫里斯．賓茲（Morris Tidball-Binz）及負責國內流離失所人權的塞西莉亞．達馬里（Cecilia Jimenez-Damary）。

專家們也指出，自2018年12月巴布亞暴力事件升級以來，估計有6萬至10萬人流離失所。他們表示：「由於安全部隊大量出現在衝突地區，加上持續武裝衝突，西巴布亞境內流離失所者尚未返回家園。」他們也宣稱，成千上萬的村民逃到森林裡，長期暴露在海拔高的惡劣天氣中，不僅無法獲得食物，也缺乏醫療保健及完善的教育設施。

專家們另外說明，人道主義救援機構除了提供臨時援救物資給流離失所者之外，因受到當局阻擾而無法接觸流離失所者，令他們感到不安。「國內流離失所者無法及時獲得充足的食物及衛生服務，導致嚴重營養不良。更在幾起事件中，安全部隊阻止教會工作人員前往村莊幫助他們。」

報導也稱，自2018年底以來，專家們致函給印尼政府數十次，「因進入該地區受到嚴格限制，難以監測當地時間，這些案件可能只是冰山一角。」專家提出解決方案，包括對商機官員進行徹底、及時及公正的調查，制止對巴布亞人持續侵犯人權的行為。

然而，印尼常駐日內瓦代表團在一份聲明中將聯合國專家的說法「有偏見」，稱該新聞無視印尼曾提交的「可驗證數據和訊息」。該聲明也否認當局阻礙援助或導致流離失所的指控，表示人們是因為自然災害和部落衝突而被迫離開家園。代表團指聯合國專家支持「犯罪武裝團體（這裡指巴布亞人）」鼓吹人民對安全部隊的不信任，也澄清「武裝犯罪集團」對平民發動襲擊，安全部隊在村落駐守的必要性。

早在2月27日，印尼人權組織指控印尼士兵在巴布亞地區殺害1名男孩及毒打另外6名兒童。國際特赦組織副主任維爾雅（Wirya Adiwena）表示：「無論他們被指控的原因是什麼，他們怎麼會受到這種折磨甚至殺害？巴布亞平民，尤其兒童，不可以這樣被忽略。」2020年11月印尼軍方被指殺害3名孩童，去年10月也傳出政府軍隊將一名孩童打死的新聞。巴布亞正義與人類誠信基金會（Papua Justice and Human Integrity Foundation）執行董事提奧（Theo Hesegem）表示譴責軍人行為，說：「這不是兒童第一次成為非法殺戮受害者，這種行為是無法接受的，必須將他們繩之以法。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範