俄軍砲擊後控制全歐洲最大核電廠，烏克蘭警告：若發生核災影響將是車諾比的10倍

文：梅緣緣

俄烏戰爭至今已進入第9天，繼俄軍佔領車諾比核電廠不久後，全歐洲最大的核電廠「札波羅熱核能發電廠」（ЗапорізькаАЕС，ZNPP），今天也傳出遭俄國軍隊以火箭與砲彈轟炸後起火的消息。烏克蘭政府亦證實，札波羅熱核電廠已被俄軍佔領。

普亭（Vladimir Putin）對國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，以及經濟制裁手段依然不予理會。據《路透社》（Reuter）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前推文表示：「我們的軍人和國防人員犧牲了他們的生命，以確保1986年車諾比的慘劇不會重演。」不過車諾比已於2月25日時被俄軍控制。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）於推特上發文，證實俄軍已從四面八方朝札波羅熱核電廠開砲，同時也表達對反應爐機組若遭砲擊而爆炸的可能性，表示極度不安。庫列巴說：「後果將比1986年的車諾比核災還要嚴重至少10倍以上，俄羅斯應該要『立刻』停火，讓消防隊員進駐廠內以策安全。」

烏克蘭札波羅熱核電廠供電量大，占全國四分之一

烏克蘭身為歐洲國土面積第二大的國家，境內含未完工及停止運轉共有9座核能發電廠、15座核子反應爐，在眾多仰賴核能發電的國家中，以13.6GW的核電產能排名世界第8。

烏克蘭現有4座現役可運轉發電的核電廠，分別為位於烏克蘭北部的羅夫諾（Rivne）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）、南烏克蘭（South Ukraine）以及今受到俄羅斯砲彈攻擊的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠；已停止運轉的核電廠，則為造成「20世紀最嚴重核能事故」的車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Plant）；另外未完工的4座核電廠為哈爾科夫（Kharkiv）、切林（Chyhyryn）、敖德薩（Odesa）與克里米亞（Crimea）。

位於烏克蘭安德赫市（Enerhodar）第聶伯河（Dnieper River）旁的札波羅熱核能發電廠，為目前全歐洲最大的核能發電廠，發電量佔全烏克蘭電力供應的25％。該核電廠擁有的6座反應爐，與世界上多數核電廠相同，皆為輕水反應爐（Light Water Reactor）。透過壓水式反應器（PWR）方式產能，成本較低且產能效率較佳。

歐洲最大核電廠遭襲，核能安全拉警報

《美聯社》指出，對於核電廠遭炸所引發的核安疑慮，札波羅熱核電廠發言人安德烈・塔茲（Andriy Tuz）稍早對外宣布，雖核電廠內的6座反應爐中有一座反應爐遭砲彈擊中著火，但該反應爐目前仍在檢修中，並沒有實際運轉。不過塔茲在聲明中也提出了強烈擔憂，並強調：「全歐洲最大的核電廠現在隨時可能面臨核災的威脅。」

物理學家兼卡內基國際和平協會（CEIP）核能政策聯合負責人詹姆斯・艾克頓（James Acton）日前向科技媒體《The Verge》表示：「核電廠的設計十分扎實穩固，面對像是飛機撞擊等事件都能撐得住。」不過他也點出，核電廠的結構雖然堅固，但依然不能應付戰爭所帶來的砲彈攻擊。

烏克蘭核能及輻射安全科學技術中心人員迪米托・胡曼紐克（Dmytro Humenyuk）向《烏克蘭公共電視台》（Hromadske）說明，核電廠內的發電機組有多層的保護，但他的看法也與艾克頓相同，強調核電廠本身未被設計成可以抵禦砲擊。若其中一座反應爐遭嚴重損毀，導致燃料外洩所造成的災難，可能會和車諾比核災一樣嚴重；一旦廠內有超過一座反應爐出現放射性物質洩漏情形，後果則更不堪設想。

國際原子能總署（IAEA）指出，對可能出現的核災危機，已與烏克蘭當局取得聯繫。《半島電視台》（Al Jazeera）報導，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）於聲明中表示，在急難情況下仍將盡全力提供烏克蘭協助，以捍衛核能安全。《德國之聲》（DW）報導指出，當時因俄軍仍不斷朝核電廠地區開火，使得當地的消防團隊難以進入救援。

據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）已於澤倫斯基進行討論，並表示白宮將持續協助監測札波羅熱核電廠的運作情形。英國總理強生（Boris Johnson）也在推特發文，強調俄羅斯應停止對核電廠的攻擊的行為。不過，據《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）稍早更新，俄軍造成的核電廠及周邊一棟高五層樓訓練機構的火勢，現已成功撲滅。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範