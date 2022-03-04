北市新芳春茶行3月5日至13日舉辦「如是傷痕美學」展覽與講座

As is如是- Aesthetics of trauma傷痕美學

其縮寫「A.I」可詮釋為「愛」、為「癌」、「如是」，也是「美學智慧」（Aesthetic Intelligence）的內涵。

以如是境界觀照萬物，以美學智慧超越生命傷痕

亦即在東西方美學中不約而同對自然、樸拙、殘缺、偶然等狀態理解並尊重。法國的「貴腐」與「懷舊」， 東方的「物哀」、「幽玄」和「侘寂」，都成為藝術家創作的能量。其精彩紛呈的作品皆傳達出「傷痕美學」中發揮本質、了悟無常、詠嘆淒美、接受缺憾並從中超脫的藝術感悟。

策展人孫維瑄長期推動台法文化交流事業。2015年罹癌末期；莫大衝擊下體悟人生的短暫，開始了漫長的抗癌之旅仍同時堅持理想。於2019年獲頒「第十三屆十大抗癌鬥士」。透過對歲月的有限，頓悟人生之無常；從虛弱中找到力量，提煉出獨到的「法式療癒美學」:也就是在生命的每個意外與遺憾、甚至是無奈與不為外人道的傷中找到力量；如同每道裂痕卻能讓光折射或透亮，甚而導向不同的生命境界。希望將自己的藝術資產奉獻給社會，從事靈性關懷，透過交流、書寫與講座，以及台法藝術展覽等，來紀錄傷者的低語、聆聽同行者的聲音、分享愛與希望，引領無數朋友，以超越的視角凝視自己的生命；長期的藝術底蘊，孕育出獨特的「孫維瑄的傷痕美學宣言」。透過萬中選一的藝術家們，以繪畫、攝影、柴燒、金繼、琥珀與雕塑，在傷痕中，點燃具熊熊復原力的生命希望；藉由「As is如是- Aesthetics of trauma傷痕美學」讓觀者對生命有不同的觀看態度與不同層次的體悟。所以除了視覺藝術展覽，也規劃了多場不同面向的「逆境學」主題演講，透過「藝起聊傷」，超越生命的傷痕，尋訪幸福知味。

雖然是策展人孫維瑄以個人罹癌與生命突發的衝擊為出發點，但是近兩年來因為疫情，社會大眾皆能體會到突發事件的打擊與身心健康的重要。故希望在疫情期間與後疫情時代，這場特別具有療癒和意義的展覽能引起迴響，讓藝文工作者堅持傳達正面能量，與體現生活不同狀態的美感給觀眾。也希望讓大眾體悟生命在不同狀態的價值，產生超越傷痕的美學智慧，也凝聚社會大眾彼此之間的人性關懷。希望未來這場主題展覽能持續在不同的空間與面對不同觀眾持續發酵，並且將更多與傷痕美學有關的多元藝術、文創、文學等形式揉合，永續發展累積更多的影響力與幫助更多有需要的人。會將重要的展覽與講座精華，集結成傷痕美學文本與影像記錄。後續希望透過與公、私立部門、基金會、校園、社福團體、協會等合作，以展覽、演講、教學等方式，持續發揮正面能量，並且幫助有需要的人肯定自我生命價值，或達到彼此療癒的效果。

「藝起聊傷」傷痕美學講座

特點：藝術昇華、值「癌」職涯規劃、逆轉-「富」能量，希望幫助不同世代的大眾。讓更多人能藉由藝術與人文關懷的力量坦然面對傷痕，與身心對話，找尋內在價值。

「快樂成長 悲傷無用：知己知彼 放眼全球」～呂慶龍（資深外交官、前駐法特任大使、行政院模範公務員、文化部文協獎章得主） 「生之狂想～罹癌也離不開的攝影熱情」～全會華（名攝影家、策展人） 「幻化不完美的藝境-鋦瓷金繕藝術」～陳高登(台灣藝術大學工藝設計學系碩士、金繕與鋦瓷專家) 「坂本龍一《終章 CODA》電影欣賞＋映後座談」～黃鴻端（前台北電影節總監、城市遊牧影展總監） 「在繪畫與攝影中找尋生活的幸福滋味」～張仲良（造型藝術家、法國巴黎第一萬神殿索邦大學造型藝術碩士、中華攝影藝術交流學會理事長） 「不如讓每道傷都成為你最強大的地方」～吳俊德（職學創辦人、台灣世代創新發展學會理事長） 「人生，任性猶豫，自由追尋」～波阿斯（美商iStarUSA Group、Factory Smith執行長，斜槓創業家，熱愛藝術文化的以色列背包客旅人） 「我點燈，我先行，給你希望」～韓柏檉（台北醫學大學名譽教授、元識覺健康生活有限公司 創辦人） 「癌後重生-找到非典人生的星圖」～韓琦瑩(Cecily Han)（星空凝視占星學院院長）

展覽主題與新芳春茶文化及茶產業的關聯性

大自然中蘊含的生命智慧與藝術昇華，邀請大眾以不同的感官來品味、體會與共鳴。將藝術盛宴以視覺、嗅覺、味覺、觸覺與聽覺來觸動大眾。

「東方美人茶」是台灣茶產業的驕傲，在早期茶商的推廣下，揚名歐洲。本展覽特選被蟲咬傷著涎的「東方美人茶」，因為其特殊的意外和經歷，加上大自然的條件與人類的智慧與工藝，成就了獨特的佳釀。此外琥珀色的茶汁，配合著有機寶石琥珀展品，也將是一場豐富的視覺饗宴。優雅芳醇的茶香，瀰漫在展場空間，同時帶給大眾多元的觀展體驗。

戲劇「紫色大稻埕」將「新芳春茶行」與1930年代前後時期台灣美術的蓬勃發展印象，烙印至觀眾的腦海。茶文化與藝術的交融更是古今中外文人雅士美好的追求。

法國與台灣都重視古蹟與文化底藴，而對於古老建築物藉由修復及空間功能轉型而呈現出新面貌的議題皆多所關注。展覽希望能更好的結合展覽理念與空間氛圍，傳達出共同的文化價值以及「文藝復興」的新生概念。「新芳春茶行」其台式與法式的建築風格，以及當時醞釀台灣藝術文化的「大稻埕」舞台，也曾受到法國「巴黎畫派」與法國文藝沙龍氛圍的影響。而台灣文化也曾藉由茶產業在法國巴黎「萬國博覽會」的推廣，走向國際。

本展覽藉由傳統與當代、國內與國際的多元藝術作品，體現台灣與法國的美學精神。希冀在「後疫情時代」給大眾更深度的療癒知旅與生命智慧。

關於策展人孫維瑄

法國巴黎第一萬神殿－索邦大學美學碩士，藝術學博士

巴黎高等藝術研究學院與巴黎商校藝術與文化管理碩士

現為法國藝術、創意、理論與美學研究中心研究員((l'Institut ACTE)

銘傳大學商業設計學系兼任助理教授

法國國家認證博物館及文化古蹟講師

國際藝評人協會(AICA)國際會員

臺灣攝影博物館文化學會(SPMCT)、中華攝影藝術交流學會會員

台灣文化部與國立臺灣博物館及國立台灣美術館« 台灣攝影家林權助»、« 台灣攝影家謝春德 » 叢書、« 台灣攝影家莊靈»文論，與«攝影機構與產業研究案» 作者。

台灣癌症基金會第十三屆抗癌鬥士

客家委員會«在山這邊～浪漫客庄攝影展 » ，協同策展人

曾任法國巴黎龐畢度藝術中心藝術文化管理專員

自 2007 年起,藝術評論與學術論文以中、英、法文於台灣、法國、韓國及中國大陸等地發表與出版。

自 2008 年起作為獨立藝術家與策展人,於法國和台灣舉辦個展與聯展,長期與雙邊公、私立部門與文化機構合作。

展覽資訊：

展期：2022年3月5日（六）至3月13日（日）10:00~18:00。

開幕：2022年3月5日（六）14:00

地點：大稻埕新芳春茶行（台北市大同區民生西路309號2樓）

備註：3月7日（一）、3月8日（二）休館