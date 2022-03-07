《二二八反抗運動》：基隆港發現受難者遭鐵絲貫穿手掌腳踝，丟入大海，浮屍一具又一具

文：黃惠君

第九章 殺戮輓歌

屠殺

國民政府主席蔣介石，無視台灣社會對和平解決的要求，仍派兵鎮壓。除調派陸軍憲兵與整編二十一師來台外，並下令海軍總司令以大批艦艇繞行台灣，隨時支援。

三月十日陳儀對全台廣播、下令戒嚴。軍隊開進各地，恣意逮捕人民、開槍殺害，未經任何司法程序。只見處處是被棄置的屍體，河邊、港邊、橋下、墳墓邊、植物園裡⋯⋯。爭取民主法治的人民，遭到國家暴力極端凌虐，埋下日後台灣社會對立及仇恨的根源。

而此時寡母孤兒，在屍體群中尋尋覓覓，見屍者哭、未見屍者難以寧靜，留下無邊的痛楚與創傷的人生。

基隆港浮屍

官方視台灣人民為叛亂者，將逮捕及屠殺無邊擴大，基隆地區居民大多在三月八日至三月二十日前後遭難。基隆港發現受難者遭鐵絲貫穿手掌腳踝，丟入大海，浮屍一具又一具。

家住基隆的許曹德，那年十歲，目睹基隆青年在槍尖下一批批押往市區的景象，奶媽的兒子也被殺死，他跟著去基隆港淺水碼頭尋屍，在回憶錄中描述了此一恐怖的時刻：

市區方向傳來可怖的槍聲⋯⋯軍隊舉槍對任何起疑的人物，無論大人小孩一律射殺。⋯⋯基隆火車站前的淺水碼頭，撈起幾百具屍體⋯⋯直抵港濱時，看到如此橫布的屍體，聞到發出來的屍臭，人人都被眼前展現的人間悲慘景象，徹底震嚇。⋯⋯每一個屍體，都是雙手反綁，手腕之間以鐵線穿透人手骨肉而後纏繞。人們可以想像他們死前的恐怖嘶叫、掙扎、絕望、痛苦。

被推下海後，掙脫鐵絲穿綁的林木杞（基隆第二分局工友），說出親身遭遇：

兵仔把我們提出來，統統塞到軍車上，一路載到元町派出所後面的海灣（現文化中心停車場）。就在那裡，大約有上百名的兵仔，開始綁鐵線。 ⋯⋯我們被綁成九排，每排九人，等於我們那一批共有八十一人。每個人的雙手、雙腳都被兵仔用鐵線反綁起來，手從手掌穿過手背，雙腳則從脛骨那裡穿過。 ⋯⋯九個人串成一排，我被串在一排九人的最後一個。⋯⋯手腳都被綁起來之後，兵仔又用布綁住我們的眼睛，我什麼都看不見了，⋯⋯聽到砰砰的槍聲，我心想，差不多了，沒命了，再見了。 ⋯⋯八個死去的人拖著我跌入海裡，鐵線受重力拉扯，落水後，我雙腳的鐵線鬆了，可以胡亂掙扎，才有活命。漆黑裡，我只靠雙腳亂划水，游到遠處的岩壁，四周較安靜後，才偷偷上岸。

林木杞雖躲過一劫，但沒敢回家，又在公墓裡住了一段時間。

陳朝輝，台北工業學校畢業，戰後在基隆煤礦擔任助理工程師，晚上還到光隆商職兼課。軍隊抵台後，他在三月十四日從公司被帶走，兩個星期後，屍體在基隆港岸邊發現，時年二十九歲。

妻子張碧玉說：

屍體撿回來時，眼睛用日本軍用綁腿布蒙著，嘴裡塞著棉花，手反綁在後面，絞鐵絲，還綁著一塊石頭，腳也用鐵絲綁著；屍體泡在海水裡，身體整個腫起來，腫得把衣服塞得滿滿的，放不進棺材裡，硬塞進去，蓋子卻沒辦法蓋緊。

這國家暴力的凌遲，誰能承受。

台北南港橋下

橫科南港橋邊居民在夜半驚聞槍聲，三月十六日清晨在橋下發現八具屍體，屍體上有槍傷、棍棒打傷等痕跡，死狀悽慘。此時不知自己親人在何方的家屬，紛紛前去認屍。

楊治在這裡尋獲先生遺體，只見他全身被打爛了。吳鴻麒，四十七歲，高等法院法官，曾參與審判台灣總督安藤利吉，是員林事件、迎婦產科命案的承審法官。三月十三日他在法院上班時遭軍警帶走，妻子三月十六日至南港橋認回屍體。推斷遭政府殺害的原因是，他是處委會推薦的高等法院院長人選。

同樣遭棄屍於此的是林旭屏，四十三歲，東京帝大法律系畢業，是台灣人在專賣局當中職位最高的，任專賣局課長，傳聞為處委會所推薦的專賣局局長人選。同臥於此處不再回的是鄭聰醫師，四十六歲，專賣局松山菸草廠專員。

此外還有年僅二十二歲的林定枝與三重埔賣豆干的青年周淵過。

吳鴻麒妻子尋獲丈夫遺體時，冷靜的她，請來攝影師，拍下丈夫受難照片。

她說屍體拖回家，一進屋內圍牆，立刻血流不止。她一邊清潔，一邊對著吳鴻麒的屍體說：「你一輩子講究衛生，死時卻弄得全身灰塵泥土，髒兮兮的⋯⋯」血流個不停，怎麼擦都擦不乾。

醫生驗屍時，我親眼看到吳鴻麒身上滿是傷痕，下半身都是一道一道的烏青，連睪丸都打破了。⋯⋯聖經羅馬書有一句話：「申冤在我，我必報應。」那是耶和華幾千年前應允的話。他說：「報仇的事，你不必記懷，會有報應。」這樣就可以了。幾十年來，我得以安靜過日子，依靠的就是這聖句。

屠殺地方領袖

軍隊在三月十一日開入宜蘭，三月十九日宜蘭地方領袖遭押走，隔天七人陳屍頭城媽祖廟前。其中包括宜蘭處委會的主委郭章垣醫師、宜蘭農校的代理校長蘇耀邦、台灣銀行宜蘭分行營業課長林蔡齡，以及民族派出所的台籍警員、代理警察局長葉風鼓，以及警員呂金發、賴阿塗、曾朝宜。

而羅東治安委員會的主委陳成岳醫師，遺體在蘭陽溪尋獲，眉尖中彈、胸前兩處彈孔、身上七處刀痕。

花蓮「青年大同盟」總指揮許錫謙，屍體被發現棄置在南方澳海邊斷崖，兩眼被蒙住，雙手被捆綁，頭、手各中一槍，後腦剩不到三分之一。他為花蓮富商獨子，事件波及花蓮後，許錫謙要求召開民眾大會，組織青年團協助維持治安、保護外省人、並將糧食分配貧民。軍隊抵台後，許錫謙避走台北，途中被國府軍隊殘殺。

尋屍

成批成批的人被帶走，沒有紀錄、沒有審訊、沒有通知，毫無音訊。家人聽到哪裡有屍體，便哪裡去。

台灣大學學生林麗鏘遭逮捕，姐姐林麗珊四處打聽弟弟消息。來到中正橋，一片嚇人的景象⋯⋯只見許多漂浮的屍體。

到植物園遠遠的就聞到陣陣的屍臭味，在大樹下，有的躺在地上，有的靠著樹幹⋯⋯看起來，有的人可能是在植物園外面被打死，然後拖進去的。⋯⋯從那次以後，我再也沒有去過植物園。 自從弟弟失蹤後，我一直期待他出現，但是一年過了又一年，始終沒什麼消息，慢慢地，我也老了，這幾年才放棄希望。

而八堵車站在三月十一日的屠殺，豈只是數字，除當場被掃射死亡的，被帶走的十一人，一樣沒有審判、沒有消息、不見遺體。

八堵車站站長李丹修的兒子李文卿，在一九九三年接受張炎憲教授採訪時，回憶那痛苦的過程：

三月十一日父親被抓後，我們四處奔波找人，後來死心了，開始找屍體；聽說哪裡有屍體，就大老遠跑去認，聽說哪裡半夜有行刑的哭聲，也前去尋找蛛絲馬跡。沒經歷過那種尋屍經驗和看過橫屍現場的人，絕對沒辦法了解我們那個年代的苦難和淒涼。 一年多後，繼母離我們而去，四兄弟那時候年紀還小，什麼都不知道，不知道人間孤兒將是我們的人生寫照。⋯⋯到目前為止，我幾乎沒有外省朋友。自小，每次與外省人講話，我心裡就想，這個人是不是以前殺我父親的？這個人以前是不是抓我父親的？

副站長黃清江，妻子蘇招弟女士提到那尋尋覓覓的過程，一位外省兵流著淚跟他們說，不用找了：

清江去上班，一去就沒有回來。找好久好久都找不到，去問兵仔，那個外省兵流下眼淚說不用找了。他不敢對我們幾個老弱婦孺說已經被打死了，只能告訴我們說不用找了，眼淚一直流。⋯⋯他死時四十五歲，放阮母子四人生活非常困難，我種菜養豬約一年多後，開始去礦場做工，雖然已經四、五十歲了，為了三餐衣食也只好拚命。

書籍介紹

本文摘錄自《二二八反抗運動：台灣爭取民主之路（二二八事件75週年增訂版）》，遠足文化出版

作者：黃惠君

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

紀念二二八事件75週年

「歷經二二八事件的台灣人，究竟身處一個什麼樣的時代？」

十年前，本書作者在找尋二二八史料時看到一則剪報，二二八事發後第三天《中華日報》的頭版標題「台南市民大會要求立即實施市長民選」，她停留了下來。她意識到群眾的力量，也看到清楚的民主訴求，但更想知道的是，那跳動的歷史主體，那敢將生命燃燒獻祭給台灣的人，為何承受難忍之痛，讓子彈穿過胸膛？他們究竟身處一個什麼樣的時代？面臨什麼樣的困境？想改變的又是什麼？

歷史在我們體內隨著血液浮沉，先烈留下的血印在前方引路。十年來她潛入歷史，找尋二二八時人人躍起，在白色恐怖黑幕降臨前，曾經有過的民主響動，激烈、熱情、鋪天蓋地。而統治者長年以光復之姿斷開的日本時代，對二二八世代而言，是同一本未撕完的日曆，沒有一天斷開過。兩種語言、兩種國旗、兩種身分認同，在身分轉換的瞬間，政權的暴力如何加諸於他們身上？

必須重返歷史，了解他們的集體心緒。何以光復歡迎曲變了調，以全面的反抗終結。聽見潘木枝、盧炳欽及陳澄波等人，殉難前站在人民立場講話的聲音。也終於懂得潘木枝的遺書「為市民而死，身雖死猶榮」，是在怎樣的時空飄搖下。而武裝抗爭者的生命本身，就是遺書。他們的遺書，以鮮血書寫。她一字一句打著反抗者的節拍前進，完成「戰鬥曲」、「殉難之愛」等篇章。她為反抗者不屈的靈魂畫下「亡者之姿」，帶二二八受難者重返榮耀。