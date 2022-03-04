2022/03/04,
經濟

303全台大停電，半導體、光電、鋼鐵石化產業估計損失上百億，台積電、聯電未傳大災情

303全台大停電，半導體、光電、鋼鐵石化產業估計損失上百億，台積電、聯電未傳大災情
Photo Credit: 中央社

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各地停電情況不一，外傳科技、傳產業損失高達上百億，台泥董事長張安平對此表示，這凸顯台灣電力不充分的前提下，儲能、節約用電及建置區域智慧電網的重要性。

昨（3）日全大台停電，外傳半導體、光電，還有鋼鐵石化產業受創，估計損失達上百億，其中台灣鋼鐵龍頭廠——中鋼受創較深，跳電、停電，設備災損至少數十億，比預期嚴重；而護國神山台積電、晶圓二哥聯電，則未傳大災情，其餘科技廠仍在評估。

興達電廠人為疏失，全台大停電

興達電廠發生人為疏失，導致全台大停電，殃及549萬戶。今（4）日總統蔡英文親自前往電廠視察時，向國人致歉、要求加強台電基礎電力設施韌性，且經濟部在3日內提檢討報告。

興達發電廠：台灣電力公司的火力發電廠，位於高雄市永安區及茄萣區交界處，佔地達135公頃，以煤炭為燃料，裝機容量達到432.595萬千瓦，發電量居台中發電廠和大潭發電廠後，是台灣第3大電廠。

興達發電廠3月4日上午9時7分發生事故，供電瞬間降壓，電網瞬間減少3分之1的供電能力。經濟部次長曾文生說，主因是未落實防呆機制，也就是電路保護機制未隔離故障電流，反而使下游電廠內一併跳電。

經濟部長王美花強調，這次停電這不是缺電，事發時的備轉容量率仍有24.6%。外傳興達電廠發生大爆炸，他則否認：「是砰的一聲，應不是大爆炸，」另外，電廠內部冒煙照片是「緊急停機產生水蒸氣逸散現象」的正常狀況。

大停電原因-電廠電網

傳產業受創：中鋼董座取消行程，穩住高爐生產

受到停電影響，中鋼董事長翁朝棟昨日全天坐鎮廠區，穩住鋼鐵高爐生產。中鋼主管告訴《經濟日報》，國內鋼鐵工業產銷受到「一日性影響」，網路中斷鋼品無法出貨，再加上供電不穩，鋼廠也不敢貿然生產。

至於跳電、停電導致生產線的設備受損，部分鋼廠損失可能比預期嚴重，至少新台幣數十億，而後續維修、更新時間都將拉長。外銷單軋廠說，停電後電壓不穩，等同於被迫停工一天，靜待電網穩定，才能回歸正軌。

另一方面，石化產業重鎮，林園石化工業區、中油大林廠也全區停電，成為重災區。當地石化廠告訴《工商時報》，石化廠只要停電4至8小時，損失就會加重，後續重啟整修、開爐至投料等復工就要1至3天，這次停電石化業上、中、下游至少一天損失1、20億。

科技業多在評估，台積電：降壓無停電

科技產業方面，綜合《中央社》報導指出，台積電表示，部分廠區電力降壓，歷時約400至1000多毫秒，並無停電、不影響日常工作；新竹科學園區也未受到影響；聯電表示南科廠降壓幅度大，機台已逐步復機，仍在可控範圍內。

目前已知，包含軟板上游的FCCL大廠台虹、HDI大廠健鼎、HDI大廠華通，還有筆電代工廠廣達、緯創生產皆不受影響；英業達則未發生停電，仁寶與和碩營運無重大影響。

然後，軟板大廠台郡，當下部分廠區仍未供電，全廠停產中；PCB廠瀚宇博、燿華、CCL廠聯茂則有部分產線受影響；金屬機殼大廠可成部分設備開機異常。《關鍵評論網》詢問超豐、創意及京元電業內人士，也未有重大災情，業內人士強調，科學園區中業者多備有不斷電系統，防止停電造成的損害。

金融業則有多達154家金融機構「營運中斷」、 全台高達1290台自動櫃員機ATM亦無法正常操作。金管會統計，金融機構影響較嚴重區域主要集中在高雄、台南與屏東市。銀行局副局長林志吉告訴《聯合報》，轉帳、匯款部分，目前都還是正常，因為停電非全面性，國銀將恢復正常。

不過，各地停電情況不一，以南部停電較為嚴重。《經濟日報》估計科技、傳產業損失高達上百億。台泥董事長張安平對此表示，這凸顯台灣電力不充分的前提下，儲能、節約用電及建置區域智慧電網的重要性。

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核稿編輯：翁世航


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