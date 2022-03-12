《吉原花街裏圖解》：見習遊女「禿」除了打理日常雜務，也得學習高超的床技

文：永井義男

禿

這些賣身的女孩透過女衒仲介，將會被轉賣到各地的花街。其中有些女孩會被賣到吉原的妓樓，成為所謂的「禿」（かむろ），接著學習如何成為一名遊女。

這裡提到的禿，其實就是見習遊女的意思。禿會追隨在遊女身邊，除了打理日常雜務之外，還要一邊學習遊廓的規矩。

這些規矩當然包含了性相關的知識。

Photo Credit: 創意市集 圖38《浮世學者御伽話》（志滿山人著，文政五年）國會圖書館館藏

在圖38當中，被花魁叫去跑腿的禿一回到花魁身邊，急道——

「花魁姐姐，那個，如果，那個，嗯！我好像忘了什麼。應該是，菸草的樣子。」

——她說著說著，露出了哭喪的臉。

雖然她的髮飾和穿著，都比普通女孩來得奢華，然而說到底，她仍只是個十幾歲上下的孩子，實在令人同情。

Photo Credit: 創意市集 圖39《繪卷物今樣姿》（美圖垣笑顏著，天保十三年）國會圖書館館藏

另一方面，圖39描繪的則是妓樓的夜晚。右邊這兩個禿，剛好幸運地沒有被吩咐什麼差事，才能在角落玩著彈珠。看著這一幕，令人更加意識到她們其實都還只是年幼的孩子。

而圖中左邊這位年輕人，正透過擊打拍子木來傳達現在時刻。

無論如何，對禿來說，她們十歲左右就被迫離開父母，等於孤身一人被扔到妓樓的集體生活之中。

加上妓樓還是一個瀰漫著男女性事、性氣味濃厚的環境。迫使這些身為禿的小女孩，不得不在性方面更加早熟。當然，這便是妓樓的目的。

禿生活在妓樓當中，不免會撞見男女交纏的性事現場，也會經常聽到遊女叫床的呻吟聲。

禿的第一課，就是適應這樣的環境，以消除她們對性的羞恥心。

Photo Credit: 創意市集 圖40《豔本常陸帶》（喜多川哥磨，寬政十二年）國際日本文化研究中心館

在圖40當中，一個禿正在偷看花魁和男客之間的性事，她一邊看，一邊喃喃自語道——

「仔細觀察花魁，學習她的做法，我也要像她那樣做。」

事實上，禿會在旁邊偷看，是因為花魁的命令。換句話說，這也是花魁對禿的教育之一。由於圖40是一幅春宮畫，當然有其誇大的部分，但仍然可以看出讓禿親自觀摩性事現場，是遊女教育的一環。

雖然在文獻當中找不到具體的相關記載，卻仍然可以確定妓樓從禿的時代開始，就已經施以相關的訓練了。

所謂的訓練，包含了鍛鍊陰道以成為名器、沐浴時清洗陰道的方法等。負責訓練的人，通常是圖40當中那樣的前輩遊女，或是負責監督遊女的遣手婆，再來就是樓主的妻子。

禿成長到十四歲左右時，便會成為新造（しんぞう）。新造雖是下級遊女，卻還不需要接客。原因是妓樓仍在等待新造的初潮來臨。即使是妓樓這樣的風月場所，仍維持著最低限度的人道精神，至少不會強迫初潮未至的女孩從事性行為。

不過，這也代表一旦新造迎來初潮，就等於迎來了出道成為遊女的日子。

在正式出道之前，少女需經歷一種稱作「水揚」的儀式。水揚指的是破處，也就是初次體驗性行為。

根據吉原的規矩，遊女嚴禁與樓主或任何任職於妓樓的男子發生肉體關係，因此當少女迎來水揚的儀式，妓樓便會從熟悉的常客當中，篩選一位擅長此道的年長男性來為遊女破處。

也就是說，妓樓會委託性經驗豐富的男人來執行這個儀式。對熟客來說，大概沒有比這個更開心的事了。

四國女郎屋主人的著作《江戶性愛術》（寶曆九年），就能找到水揚相關的記載——

找一個適當的時機，找個上了年紀的好色客人來過初夜，給他整整兩天，揚代則收三十天份。 年紀大的男人經驗豐富，不會太激烈、也不會做粗暴的事。

——如此這般，樓主會把女孩交給一個有錢又好色的老人整整兩天，同時收取三十天份的高額揚代。

雖然缺乏具體的史料佐證，但是吉原妓樓在找男客進行水揚時，想必也收取了相當程度的高額代價。

如此，當新造完成水揚的儀式之後，就會開始陸續接客。從樓主的立場來看，「讓妳白吃白喝到現在，就是為了今天。來，盡全力為我賺錢吧。」這大概就是他的心聲。

遊女在新造時期若能累積相當程度的人氣，就能晉升為花魁。大概就像幕下力士晉升為關取，兩者是一樣的道理。

當然，正如很多力士的生涯結束於幕下一般，止步於新造的遊女也並不少見。

床技訓練

Photo Credit: 創意市集 圖41《欠題組物（一）》（鳥居清信，寶永五年左右）國際日本文化研究中

圖41這幅畫作出版於寶永五年（一七○八）左右，當時的吉原還有揚屋制度，太夫也還沒有被廢除。

因此，將該場景視為太夫指導禿性事的現場，應無太大問題。畫中男子應該是客人吧。圖上雖無說明文字，但太夫可能為了教育禿，對客人提出這樣的請求：「那個禿叫做小綠，我想教她男女之間的性事。您能幫幫我嗎？」

當然，有憤而拒絕的男人，就一定有害羞但願意配合的男人。接下來的情景，就如圖41所示。對男人來說，實在是「又開心、又羞恥」，快感一口氣往上衝，舒服到全身後仰。

另一邊，禿卻撇開視線不好意思看。此時，太夫便會開口斥責——

「看進去，認真看！」

應該就是這樣的情況吧。

雖然圖41是較為誇張的春宮畫，但禿應該經常接受類似的性教育，也經常在相似的場合學習性技巧。

為了學習高超的床技，所有遊女都必須接受性技巧的訓練。所謂高超的床技，指的當然是出色的性技巧。但是對遊女來說，除了學習如何讓客人在性方面得到滿足以外，怎麼讓自己不容易累，也是學習的重點之一。

遊女一天要接待好幾位客人。特別是輪流接客的時候，就像車輪戰一樣，不得不連續接好幾位客人。如果自己容易疲累，面對男人時，就會開始敷衍了事。

京都島原遊廓的樓主，奧村三四郎在他的著作《祕傳書》（寬永末年左右）當中，曾提到當遊女困倦想提早就寢，卻又不得不接客時所使用的祕傳技巧。首先她會盡量勸酒，等到客人醉倒之後，就馬上把客人拉到床上——

此時務必持續強攻。所謂持續強攻，就是緊縮肛門，左右搖晃身體讓陰莖立刻插入。只要縮緊肛門，玉門亦會夾緊。藉此使精液盡早洩出。只要這麼做，客人很快就會射精，然後直接入睡。此時，自己就能輕鬆就寢了。