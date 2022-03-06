【書評】近期推薦詩集：《時間畢竟》充滿反差萌的詞彙系統、《我和我私奔》體現現代詩最終極的追求

嚴忠政《時間畢竟》：主題多元，詩作充滿「反差萌」

2022年1、2月最值得期待的詩集，當屬嚴忠政的《時間畢竟》，嚴忠政1966年生，在文學界已經算是老師輩的人物，曾在2002年到2004年間，橫掃文學圈最具代表性的時報文學獎、聯合報文學獎，也多次擔任大學駐校作家、文學獎評審，今年以前，也已經出版四本詩集。《時間畢竟》集結了嚴忠政從2016年到2021年間共72首詩。

這本詩集分為六輯，主題非常多元，例如輯一就有不少關於親情的作品；輯四的詩則多探討都市異化的人與符號；輯五〈金庸讀本〉中的10首詩，則彷彿寫給武俠小說的情書。

多元的主題，同時也呼應了這本詩集中，我覺得最迷人的技巧：充滿反差萌的詞彙系統。

寫作時，為了讓整首詩調性一致，大部分詩人會選擇同類的詞彙，例如有詩人喜歡「自然」詞彙，可能就會在一首詩中寫到「花」、「葉」、「月亮」、「草」，這些不同的詞彙，都屬於同一個類型，可以視為一套詞彙系統。而詞彙系統如果使用得當，就可以成功的營造氛圍。

而嚴忠政最厲害的部分在於，他可以在同一首詩中，使用兩套截然不同的詞彙系統，這些詞彙也許完全互斥，但不會顯得斷裂，反而能鍛造出新意，讓人眼睛一亮。例如詩集中的〈月亮明白〉這首詩：

又借來一次中秋

此前的嘆息已經是乾燥物

圓滿是目前可行的

最大容器 ⋯⋯ 這月光與都蘭海

有一部份溶解。今夜所見

成為最亮的海平面

像不能指定的一個瞬間

幸福、微量爆裂物

像詩那樣的物種

要徹底死透

才有明明白白 ——〈月亮明白〉節錄

這是一首有關親情的作品，而詩中第一套詞彙系統就是與親情高度相關的「月光」、「中秋」、「海」。這套系統承襲自中國古典詩，每次提到親情必然會有這些意象出現，幾乎有點太順理成章、俗不可耐。

但是，嚴忠政在詩中加入了一套比較有「科學感」的意象系統，例如「乾燥物」、「容器」、「溶解」、「微量」、「爆裂物」，這些詞彙，在古典詩、現代詩中都很少見，而且使用的非常精準，讓這首詩充滿新意，不顯得無聊。詩中，「古典的親情意象」與「具科學感的詞彙」交錯出現，雖然有些違和，但卻又不斷裂，充滿反差的美感。

類似的作品，還有融合「武俠」與「科學感」的〈大師〉、交織著「典型愛情詞彙」與「機械詞彙」的〈六角螺帽〉、〈寫給他的退稿信〉則用「科學檢驗」的詞彙，來形容「詩的詞句」。

可以說，《時間畢竟》這部作品，不只主題多元，在同一首詩上，也透過多元的詞彙系統，讓人感受到反差的魅力，也體現了詩多元、廣闊的可能性。

陳怡安《我和我私奔》：山的血脈，讓人讀到詩的自由

1、2月另一本令人驚艷的詩集，是20多歲詩人陳怡安的《我和我私奔》，陳怡安1995年生，大學時就積極創作，並在IG以「#安好詩」的hashtag，陸續發表作品。2018年，陳怡安就透過Fliper平台募資，出版第一本詩集《安好》，語言質地輕盈、靈巧，令人印象深刻。

不過，今年2月出版的《我和我私奔》比四年前的詩集更上層樓，陳怡安不僅延續她本來的輕盈、靈巧，這次詩作的餘韻、內涵又比上一本詩集更為深遠，其中有關「爬山、接觸自然」的主題，更體現了現代詩最終極的追求：自由。

這本書的「輯二」〈介於沒有與所有之間〉收錄陳怡安接觸山林的經驗，同時也是我認爲最精彩的一輯。怡安一直都有爬山的習慣，兩年前移居花蓮，更常看見她分享爬山的照片，正如這本詩集的宣傳語「手腳並用的寫詩」，〈介於沒有與所有之間〉的15首詩，無論是內容主題還是文字形式，確實都展現了一種不同於都市作家「坐在書桌前、用手寫詩」的自由感。

這樣的自由，體現在兩方面，第一，她書寫山林時所用的的譬喻都非常新穎，「喻體」與「喻依」之間的連結極為自由，彷彿擁有兒童般不受拘束的想像力。例如〈野心〉用小孩在斑馬線上的遊戲，形容森林中輕巧踏過所有縫隙、不拖泥帶水的山羌：

遇到兩隻山羌

在光與樹影之間跳躍

像穿越斑馬線的小孩：

「不能掉下去

黑色的地方都是岩漿」 ——〈野心〉節錄

另一方面的自由，我認為是更內在的，來自她在詩中展露的世界觀。同為現代詩的寫作者，我常常好奇，怡安嚮往自由的人格特質與輕盈的文字譬喻，究竟從何而來，看過《我和我私奔》後，我才明白，她人格特質中「自由的血脈」，有一部分或許就承襲自山林。例如〈得過且過〉這首詩，很能概括她與自然的關係：

〈得過且過〉 星期日與星期一的縫隙

被壓縮成一個短暫的夢

車門即將關閉

得過

且過

通勤的上班族欠身

穿過時針與分針

旋轉的窄門 低垂的眼睛瞄過

門縫裡遞來一封

被夾傷的信

得過

且過

戀人緊貼著牆壁

避開我的身體 竹林計算過每片葉子生長的角度

通融陽光均勻地前進

細影在石階上浮沉

我用什麼去交換

小徑替我放寬了的自己

這首詩一如陳怡安過往作品的輕盈，只有短短的三段。第一段，陳怡安用三個畫面，說明都市上班族受困於資本主義的縫隙中「得過且過」的生活。第二段則描寫感情、關係中的縫隙：門縫中送來的信，因為挾帶令人心痛的訊息，而彷彿被夾傷；「戀人緊貼著牆壁／避開我的身體」讓兩人之間產生了空隙，在緊張的情緒下，這樣的空隙彷彿海溝一樣深。

資本主義與人際關係間的縫隙，都令人難受，但自然不同：竹林縫隙雖窄，但卻能通融陽光；小徑雖窄，但卻能讓她忘卻工作的壓迫、感情的深溝，讓他全然放鬆，感覺寬闊。

這首詩中，沒有任何艱難的典故，也沒有故作玄虛的自創詞彙，主題清楚明確就是「縫隙」。陳怡安卻能在三段中，延伸出「縫隙」的三種意涵：「工作形成的夾縫」、「關係中的鴻溝」，以及「自然所帶來的自由」，讓整首詩文字簡潔，但內涵深遠。

值得一提的是，這首詩中透露了人與自然的「交換」關係。在文學作品中，文人時常形容山林像母親一樣，給予人類豐滿的收穫，但這樣的說法，很容易將登山「浪漫化」，忽略了爬山需要具備足夠知識、體力與經驗。

但長期爬山的陳怡安很清楚，山的給予是有代價的，所要付的代價可能是物理上的疼痛、負重或是寒冷，也可能是心靈的孤寂。但所換來的，是山「無法定義、無需定義」的自由。正如她在短詩〈為什麼上山？〉中所說的：