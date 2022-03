潮流界指標Crocs 搶先進駐台北101，盤點三大必逛亮點！全台獨家販售國外秒殺限量鞋款

來自美國創新休閒鞋領導品牌Crocs,近幾年不斷與各大品牌聯名出擊,躍升成為潮流界矚目指標,搶搭時尚圈戶外機能熱潮,往往一推出,必能席捲全網,引爆話題!2022年再創新高度,搶先入主台北101購物中心,驚喜現身在潮流客必來朝聖的國際指標中,進化版形象店將以嶄新面貌玩轉經典,勢必將點燃信義商圈火熱Energy,再次掀起行「洞」派潮流Style。

Crocs 101概念店以簡約俐落的開放式線條設計,顯現店內色彩繽紛的經典鞋款,別具巧思的精心規劃,讓你一腳踏入活潑又不失潮流個性的空間氛圍,此外還能獨家直擊Crocs「升級版Jibbitz鞋扣站」,更自在、零距離地挑選專屬鞋扣,不論是搭配經典熱賣鞋款,抑或門市獨家販售系列,都能彰顯獨特自我風格!只需要穿上Crocs,Come As You Are!

搭上2022潮流話題,全新Crocs 101概念店三大必逛、必朝聖的亮點!

必逛亮點1 Crocs全新面貌,信義區潮流新據點

101能量概念店獨家還原國外陳列設計,精心打造簡約俐落的空間,融入大膽繽紛的色彩,呈現Crocs潮流時尚的新面貌,體現“Come As You Are "的核心精神。101概念店作為Crocs創新的店鋪模式,不僅從陳列設計到消費體驗讓消費者可以感受到不同的驚喜,並全方位地認識Crocs的產品與品牌精神,還創造了品牌與消費者近距離對話、共鳴的體驗空間。

Photo Credit : Crocs

必逛亮點2 獨家搶先直擊Jibbitz鞋扣站,自我風格瞬間升級

Crocs採用CROSLITE™專利材質,封閉菱格式結構樹酯,製造出柔軟回彈、輕巧舒適的鞋款,鞋面26顆孔洞不僅通風透氣,還可搭配Jibbitz鞋扣打造專屬洞洞鞋,增加穿搭特色,鞋款集結機能與時尚深受喜愛。為了讓每個人可以輕鬆將個人風格注入潮流熱門鞋款,享受絕對專屬獨一無二的體驗,Crocs特別打造「升級版Jibbitz鞋扣站」讓大家可以在101旗艦店一起探索獨特自我風格!Come As You Are!

Photo Credit : Crocs

必逛亮點3 101旗艦店獨售限量秒殺系列鞋款

未上市先轟動的Bae系列,經典外型搭配獨特造型感厚底加高,完美拉長比例、修飾腿部線條,瞬間擁有model級逆天長腿!可說是在潮流界擁有超高關注度的人氣鞋款,更是IG熱門穿搭必備,時尚名人、穿搭潮人都抗拒不了Crocs的風格魅力。搶手的Bae系列於101概念店全台獨家販售,手刀衝一波現場體驗Bae的亮眼率性!Crocs讓你不出國也能與國際流行趨勢零時差!

全新概念店開幕期間,Crocs 還準備超多驚喜回饋粉絲!

獨家優惠1 驚喜加購價,打造絕對專屬不撞鞋款

怎麼樣才能不撞鞋?讓Jibbitz鞋扣告訴你!只要購買任一鞋款就可以101元獨家驚喜價,,獲得101限定鞋扣套組, 輕鬆搭出專屬鞋款。

獨家優惠2 只送不賣!每日限量滿額贈超實用好禮

Crocs最用心寵粉,超實用限量好禮只送不賣!讓你在接下來的野餐季節中,帶上Crocs遮陽篷成為全場最亮眼的存在。每日前 10名消費滿 $3,000者贈送品牌限量「野餐遮陽篷」,活動期間自3/3至3/9。

獨家優惠3 扭出好運氣!快閃扭蛋機等你來玩

開幕第二周期間3/10-3/16現場消費滿 $3000,即可參加扭蛋機互動體驗並獲得扭蛋一枚,一起快樂慶開幕!

Crocs 官方網站

Crocs 粉絲專頁 FB、IG