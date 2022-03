【專訪】科學家轉行茶商的林韋君博士：為什麼台灣烏龍茶不能跟「日本抹茶」一樣建立起國際形象？

東吳英文系畢業,英國University of Surrey觀光行銷碩士。在台灣擔任法國食品協會專案經理時期開始走上葡萄酒之路。2005年移居英國倫敦;2016年取得WSET四級,目前為葡萄酒大師(Master of Wine)候選人及倫敦葡萄酒與茶教育訓練公司Camellia and Vine的負責人。 熱愛葡萄酒教學,從事葡萄酒翻譯與寫作十多年,擔任酒訊雜誌專欄作家多年。譯作包括WSET葡萄酒與烈酒繁、簡中文版教材、《橘酒時代》、《自然酒》、《美國葡萄酒》、《世界葡萄酒地圖第七版》、《世界咖啡地圖》等書。

