【專訪】科學家轉行茶商的林韋君博士：為什麼台灣烏龍茶不能跟「日本抹茶」一樣建立起國際形象？

一說到英國，大家的想像可能是英國人從早到晚都在喝茶。

沒錯，在全國人均飲茶量全球排名為第二（第一名是愛爾蘭）、人口數約為六千八百萬的英國，全國每天要喝掉一億杯的茶！ 在茶葉用量如此之大的英國，當個茶商想必應該賺翻了吧？

在美國出生長大，但家族四代在台灣南投名間鄉赤水村為茶農的林韋君博士回答是：「要看你賣的是什麼茶。」

從石油公司科學家，走上賣茶之路

林韋君是英國倫敦茶商Marulin公司的負責人。她的父母親在1970年代從台灣移民到美國，韋君在美國出生長大受教育，從小的職志是當個科學家。

在美國念完博士後，移居法國去念博士後研究，在偶然與朋友的一場包水餃聚會中，韋君泡了林家種的台灣茶給歐洲朋友們喝，大家驚為天人，紛紛問她哪裡買得到這些台灣茶，並鼓勵她在法國賣家族的茶。當時一心想當科學家的韋君當時只是笑笑，沒有想太多。

學位念完後，她在荷蘭一家石油公司任職。男性主導的石油產業，讓韋君感到非常窒息。在荷蘭的期間，當然不免也有無數的包水餃聚會。同樣的場景又出現了，朋友們拱著要跟她買茶！畢竟在葡萄酒盛行的歐洲，葡萄酒農是十分受到尊重的行業。大家都對韋君的家族是台灣茶農感到又新奇又充滿異國情調。

作者提供 林韋君博士在南投的家族茶園

在朋友的邀約之下，加上在工作上實在沒有太多樂趣，韋君開始在週末時到市集去賣茶。就這樣賣出了一些心得，甚至決定轉行賣茶！

當時韋君的父母想說她應該只是說著好玩罷了——堂堂一個科學家博士，去賣什麼茶！為了表示自己對做茶生意的認真心態，韋君轉戰英國牛津大學唸了個MBA學位，在那裡認識了公司的合夥人。兩人一起在2014年創辦了Marulin，正式在英國賣台灣茶。

最初沒人知道烏龍茶是什麼，而且大家不知道台灣在哪裡

英國茶的市場雖大，但英國人長久以來所喝的都是來自過去英屬殖民地印度、斯里蘭卡與東非等區的紅茶。全球六大茶類，白、黃、綠、烏龍、紅、黑茶，除了紅茶外，一般英國人聽過的大概就是綠茶與白茶了。

兩者受歡迎的原因，絕大部分都是在於健康訴求。一般的紅茶多半是用茶包泡出所謂的「工人茶（builder’s tea）」，加糖、加奶。即便英國傳統下午茶過去在上流社會十分盛行，但21世紀的普通英國人是沒有太多「品茶」的概念。96%的英國人喝茶時是用茶包，98%的人喝茶時一定加牛奶。其實就是把茶當水喝一般的概念。

在這樣的情況下，要推廣台灣烏龍茶，想當然爾是個大挑戰。

韋君記得2014年在英國推廣台灣烏龍茶所面臨的最大問題有兩個：首先，沒人知道烏龍茶是什麼；其次，大家不知道台灣在哪裡。

也因此，韋君的推廣台灣茶之路，其實有很大部分是在教育英國消費者這兩點，直到如今依舊如此。但是她也很欣慰地提到，因為這幾年的努力，最大的成就是連英國茶商大廠都開始將烏龍茶納入旗下品項之一，甚至台灣著稱帶有細緻奶香的金萱也打開了知名度。

但是她承認，這條推廣之路還很漫長。

台灣茶能不能夠和「日本抹茶」一樣建立起國際形象？

韋君指出，日本的抹茶可以如此成功，原因之一在於日本政府與酒商之間團結一致的推廣。另外，社群媒體也功不可沒。鮮綠色的抹茶可以拿來做奶昔、食品、蛋糕、調酒，照片在IG上一貼非常吸睛，再加上成功傳達「抹茶＝健康」的訊息，使得抹茶在歐美得到極大的成功。或許這樣的「多樣化訴求」也可以供台灣烏龍茶商到國外推廣時的參考。

除了推廣自己的台灣茶品牌之外，韋君也在英國茶學院擔任台灣茶講師。提到自己的教學心得，韋君提到其實最具挑戰的是讓學員懂得烏龍茶跟綠茶與紅茶之間的不同。

在英國提到烏龍茶時，都說它是semi-oxidized（半氧化）的茶，但在台灣，慣用的說法是「半發酵（semi-fermented）」。在英國，所謂的發酵茶所指的是像普洱茶那類經過後發酵的茶。韋君指出這是因為歐洲對氧化與發酵兩者是以科學的角度來做分辨。氧化來自空氣，發酵來自菌種，因此分得相當仔細。所以每當韋君在台灣時或在英國教學時，都要隨時在腦中做翻譯，以防用錯慣用詞。

另外一點是，認真上過課的英國人在泡茶時非常講究精準。從水的酸鹼度、水溫、茶葉克數到浸泡時間都要求準確。韋君提到，英國學員常會因為自己泡茶時多了幾秒而感到緊張不已，或是擔心水溫太高、太低等。韋君常常必須提醒學生要放輕鬆！

而這幾年歐美各產業都在強調多元、包容與男女平權。韋君提到，其實英國的茶產業依舊是男性為主導，多元性有待加強。而她也回憶到，身為一個有著台灣人姓氏的美國人，有時當她用自己的email與廠商接洽時，常會岀現已讀不回的情況。但是假如她用她美國先生的名義寄送email，通常就不會有這樣的問題。類似的情況屢試不爽。

「好在，」韋君最後說到，「這類的議題開始受到重視，雖然這條路還很漫長，但希望未來這樣的情況會越來越少見。」

作者與跟林韋君博士的詳細訪談內容英文版Podcast

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航