2022/03/04,
環境

台積電高雄廠環評初審，地方呼籲：不能只是蓋工廠

台積電高雄廠環評初審，地方呼籲：不能只是蓋工廠
圖為原中油高雄煉油廠位置，中間綠色區塊為半屏山|Photo Credit: 高雄市地政局

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高雄市政府環保局為因應台積電到高雄設廠，於今 （4）日召開環評首次會議。民眾雖對台積電來到高雄表示支持，但同時認為「不能只是蓋工廠」，更必須成為汙染場址轉型綠色產業與生活基地的典範。

高雄市政府環保局於今 （4）日上午針對楠梓產業園區舉辦環評專案小組首次審會。本次有多個公民團體以及民意代表參與旁聽發表意見，環保局表示過程理性和平。最終決議由委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後於4月7日前提送本專案小組再行審查。

根據《聯合新聞網》報導，楠梓產業園區開發規模29.83公頃，主要作為台積電設廠之用。環評會議中，高雄市經發局作為開發申請人表示，園區皆屬台灣中油土地，第3區土壤汙染整治部分，環保局正進行土壤採樣驗證作品；第1-1區已完成土壤整治，並公告解除解管；公共工程、廠商建築工程剩餘土方，暫存2-2區部分用地。

台積電計畫設廠高雄以來，地方便期待工廠能夠轉型成為綠色生活基地。台灣環境教育協會理事長張豐藤也曾在《環境資訊中心》的報導中提到，過去高雄煉油廠受到嚴重污染，在地民眾對於後勁產業轉型、實踐環境正義有多元的想法。

環境資訊中心》提到，民眾雖對台積電來到高雄表示支持，但同時認為「不能只是蓋工廠」，更必須成為汙染場址轉型綠色產業與生活基地的典範。

環保局會後的新聞稿指出，高雄市工務局在會議上向民眾解釋土污整治方式及整治期間污染防制措施，水利局也同時說明園區滯洪規劃及出流管制審查情形。

有關民眾期許中油高廠轉型為生態公園，都市發展局則在會議中說明城市生態綠廊建構規劃情形，其餘意見開發單位已於會中做出初步回應，並承諾再妥善規劃。

聯合新聞網》報導採訪了宏毅里長馮靖絨，他表示當初五輕遷廠是為了後勁居民的生活品質，也希望有生態公園。「今日的訴求在於生態公園與居住正義，民眾希望要解決問題，不是製造問題。」

今日列席的三個環保團體—地球公民基金會、環境權保障基金會、高雄綠色協會，則在會後發表五點聲明，包含「釐清產業園區轉為科學園區的環評與監督程序，落實科學園區政策環評承諾」、「台積電應自帶綠電，市府及台積電應負起節電責」、「承諾園區2050淨零排放目標，貢獻在地深度減碳」、「揭露空污、廢棄物及污染整治等資訊，確保地下石化管線安全」、「納入生態公園規劃，與社區共存共好」。

根據《中央社》報導，地球公民基金會認為高雄曾發生石化氣爆，因此開發單位和市府應確認相關管線的管理與安全，也希望中油高廠舊址保留一定面積，將生態公園納入設計規劃中，縫合因五輕斷裂的北高雄和半屏山關係，彌補高雄半世紀來為石化業污染付出的代價，給在地居民及未來產業移入人口更好的生活環境。

環保局張瑞琿局長說道，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會。後續仍需再次召開初審會議，初審會議獲致結論後，將提送市府環評審查委員會討論。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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