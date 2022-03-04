2022/03/04,
商業

Criteo宣布攜手安布思沛台灣，合作強化零售媒體解決方案在台推廣與業務增長

Criteo宣布攜手安布思沛台灣，合作強化零售媒體解決方案在台推廣與業務增長

我們想讓你知道的是

擁有全球領先商務媒體平台技術的全球科技公司Criteo（NASDAQ：CRTO），日前宣布與專注於以績效行銷帶動品牌建立、提供全方位整合媒體服務的安布思沛台灣（iProspect Taiwan）合作，安布思沛將成為Criteo在台灣銷售、提供零售媒體解決方案的合作夥伴。

作為一家發展成熟且專精於向全球媒體業者行銷、銷售數位廣告資源的代理商以及Criteo在台的合作夥伴，安布思沛透過這項合作協議，將可進一步向台灣零售商與電商媒體主，推廣與銷售Criteo的零售媒體解決方案。同時，Criteo也期待藉由與安布思沛的在地化合作，延伸業務觸角，與更多零售生態系統中的業者交流互動。

Criteo 的在台業務透過零售媒體平台持續增長。零售媒體平台是Criteo的獨家技術解決方案，能深化零售商與品牌之間的合作。零售媒體在數位廣告的領域內穩健增長，預估此趨勢將長期持續，有望超越關鍵字搜尋廣告與社群廣告。麥肯錫的研究調查顯示，至2024年，零售媒體市場規模將以22%的年均複合增長率擴展至320億美元。作為零售媒體解決方案供應商，Criteo能夠為各個行銷漏斗階段提供工具的同時，建構一個最高效且開放的商務行銷生態系統，為零售商與品牌帶來獲利與銷售的動能。

放眼全球，Criteo的零售媒體解決方案備受零售巨頭青睞，市占率領先業界。 目前，Criteo 的零售媒體解決方案已與逾百家零售商及代理商客戶合作，僅在2021年，Criteo的零售媒體業務就增長了58%。

Criteo亞太南區董事總經理Pauline Lemaire表示：「安布思沛在台深耕多年的廣大零售及媒體網絡，長期專注於培養績效行銷的人才及專業，將成為Criteo在台打造一個以績效為導向，大數據為基礎之開放零售媒體平台的最佳盟友。期待此次強強聯手的合作，能為台灣客戶創造更高的銷量與價值。」

本次協議為針對Criteo零售媒體平台的獨家合作。依據協議內容，安布思沛台灣除了將挖掘更多潛在的新零售商，大力擴張 Criteo零售媒體生態圈之外；也將同步為台灣的品牌及廣告主拓展更寬廣的零售媒體管道，開發最具消費潛力的使用者。憑藉Criteo零售媒體平台，媒體業者能夠使用以機器學習為基礎的技術進行最有效的個人化產品推播，進而達到最大的營收績效。

安布思沛台灣總經理劉家豪（Ego Lau進一步指出：「我們從2017年開始就與Criteo長期合作，很高興能夠藉由本次Criteo將零售媒體平台導入台灣的契機，進一步加深、擴大雙方的合作關係。未來，相信透過Criteo零售媒體平台首屈一指的技術支援，我們能夠為客戶及媒體業者提供更好的解決方案和服務，甚至為消費者帶來更好的購物體驗。更重要的是，透過這次的獨家合作，不僅能提升安布思沛的公司競爭力，更能幫助客戶提升業務與績效表現。」

關於 Criteo

關於安布思沛（iProspect


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