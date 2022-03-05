2022/03/05,
社會

爭奪多年，違規富臨龍堡店終於執笠？

爭奪多年，違規富臨龍堡店終於執笠？
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我們想讓你知道的是

富臨龍堡店上次向城規會申請續期時（2019年10月）都預視到呢間富臨要結業，因為城規會已經講到明係最後一次續期。只係2020年因為「疫情關係」先酌情續期至2021年（sympathetic consideration）。

前兩日路過我哋佐敦工作室嘅鄰居富臨皇宮（龍堡店），有貼出告示指因疫情暫停營業。但其實早喺幾個月前，富臨龍堡店已經踏上執笠之路。

上年9月，富臨龍堡店向城規會申請規劃許可續期（申請編號A/K1/261）。但城規會話富臨搶咗社區設施用地長期做餐廳，係「危害」（jeopardise）規劃咗嘅社區用途，於2021年10月拒絕續期。富臨喺12月申請覆核，但都「無嘢講」無提出新理據，結果城規會於2022年2月維持原有嘅拒絕決定。

呢間位於童軍總會嘅富臨因為對外開放而違反地契（地政總署指契約嘅「食堂」專供會員使用）。只係因為有城規會許可先被地政總署獲准豁免。如今城規會拒絕批出規劃許可，意味呢間富臨皇宮應該好快執。

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其實富臨龍堡店上次向城規會申請續期時（2019年10月）都預視到呢間富臨差唔多玩完，因為城規會已經講到明係最後一次續期。只係2020年因為「疫情關係」先酌情續期至2021年（sympathetic consideration）。呢間富臨所在嘅童軍總會本身位處「政府、機構或社區設施」（GIC）用途地帶，規劃意向之一係提供安老設施等社福用地。

城規會2020年3月處理續期時已提到根據《香港規劃標準與準則》，區內安老設施供應不足。所以酌情續期嘅另一個原因，係讓童軍總會喺呢段時間物色其他GIC用途代替現有嘅餐廳。可能因為咁，富臨都有特意喺今次續期申請度加多咗「社區」元素，話自己「得到顧客支持」、讓「該區長者繼續擁有一個社交聚會場所」，有「寶貴的社會減壓功能」。反指其他社福設施未必適合該處嘅地庫。但其實社署都指當區有社福設施需要，話如果城規會拒絕為富臨續期，社署建議用嚟做體弱長者家居照顧服務同日間社區康復中心。所以城規會先會話富臨搶咗呢啲社區設施用地，「危害」GIC用途。

其實，富臨上次向城規會續期時嘅幾個月前，2019年財政預算案先提出撥款200億元購置物業設立社福設施，但另一邊廂，富臨同童軍總會呢幾年就喺各部門嘅豁免權同酌情權下違契使用呢塊GIC用地，仲要當初係因為慈善機構先可以以優惠地價獲批呢塊靚地，未一早被政府收返你個「皇宮」都算係執到。

參考資料：

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
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