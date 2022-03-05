【圖輯】烏克蘭孩子無法理解俄軍為何出現，又為何要奪走他們的生命？

對許多烏克蘭人來說，在俄羅斯軍隊攻擊城市和街頭槍戰時，他們只能躲在地下室和地鐵站裡。

對另一部份人而言，這場戰爭代表著爭先恐後地離開家園、離開父母，乘坐火車或公共汽車，甚至是帶著家人步行數十公里，只希望能進入一個更安全的國家。

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一些兒童在武裝衝突中受傷，甚至被殺害。烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）的一名六歲女孩，在炮擊中被擊中，她被救護車迅速送往醫院，卻在父母、護士和醫生的哭聲中死去。

這名馬里烏波爾的女孩，最終搶救無效死亡｜Photo Credit: AP / 達志影像

此刻，嬰兒出生在一個紛亂的世界。馬里烏波爾的產婦蘇哈羅科娃（Kateryna Suharokova）在一家婦產科醫院的地下室生下了她的兒子，名叫馬卡爾（Makar），這家醫院被改造成了一個醫療病房，用作防空洞。

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在首都基輔市中心的Okhmadet兒童醫院，有一對剛出生的雙胞胎兄弟被裹在毯子裡，安置在地下室的地板上。

剛出生的雙胞胎兄弟｜Photo Credit: AP / 達志影像

這些孩子們都太小，不會明白烏克蘭與俄羅斯衝突的原因和歷史，以及這些俄軍為何會出現在自家門外。在基輔，一個三歲的男孩塞拉菲姆（Serafim），靜靜地凝視著一位烏克蘭陸軍上尉安東・西多羅夫（Anton Sydorov）的葬禮上打開的棺材。

塞拉菲姆看著西多羅夫的遺體｜Photo Credit: AP / 達志影像

在癌症醫院，地下室裡的孩童病人舉著英文標語寫著：「停止戰爭。」

烏克蘭各地以及邊境的難民收容所裡，所有的父母們都在努力安慰孩子。

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媽媽們會在地鐵月臺上搖晃襁褓中孩子安撫情緒，或者在寒冷的天氣裡，背著孩子走好幾公里。他們在地下度過的夜晚，靠著書籍、玩具、電話、寵物來打發時間。

有時候會出現愛心人士的協助，例如在波蘭的邊境檢查站，烏克蘭難民們就得到了一箱箱捐贈的衣服和玩具。

波蘭邊境的烏克蘭孩童，翻找捐贈的玩具衣物｜Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航