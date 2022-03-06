轉傳長輩圖就會被收費？小心散布謠言假訊息觸犯《社會秩序維護法》

無論是與親朋好友聯繫或是工作上的聯絡，我們都不免會用到通訊軟體，為求方便，大家也都會創設群組來聯絡感情或是交代事務，平時也會透過群組來傳送問候，因此也衍生出了不少問候的方式，最常見的莫過於所謂的「長輩圖」。

我們常會看到長輩們轉傳各種早午晚安的長輩圖給彼此來進行問候，不僅可以省去打字的時間，同時也能顯得較為美觀，然而最近卻開始傳出大家只要轉傳長輩圖就會被收費的消息，甚至只是單純接收到別人傳的圖也會遭到收費，而這個消息也引起了不少人的恐慌，擔心自己會因此而莫名付費。

當然，這樣的消息只是單純的謠言，並非真的會有收費的問題，畢竟只是單純轉傳圖片，不會因此而產生要刷卡付費的情況。不過這樣的假消息造成的恐慌，也顯示出謠言對民眾的傷害有多大，許多人可能會因為來路不明的假訊息而感到恐慌，擔心若真的如假消息所述，自己或親友因此而受害。

現在的通訊軟體中，我們常常會看到大家轉傳一些標題聳動的假消息，遇到這種情況時，律師要呼籲大家，千萬不要看到就順手轉傳，否則可能會面臨到相關的法律問題，因為在《社會秩序維護法》第63條中就有規定，假如有散布謠言，並且足以影響公共安寧的話，就可處三日以下拘留，或是新台幣30000元以下的罰鍰。

而所謂的「足以影響公共安寧」這點在實務見解中有過相關的解釋，基本上就是散播的假訊息、謠言要能夠讓聽聞的民眾因此而感到畏懼或恐慌，足以影響社會大眾，就可能會因此而受罰。

因此，我們在面對到疑似假訊息時，記得首先要做的就是查證，先不要過度恐慌，自己嚇自己，然後開始到處亂轉傳謠言，造成他人也因此而害怕。

要記住，在網路上看到的各種訊息不一定全部都是真實的，一切都要先進行查證，才能確保自己不會受到謠言影響而陷入莫名的恐懼。正如一開始提到的長輩圖收費造成大家的擔心，就可以看見謠言力量的可怕，短短的訊息可能就會讓社會出現變化，我們在看到任何訊息時，都應該先進行查證，而不是先到處轉傳，如果有查明消息是否真實，就能告訴他人正確的消息，讓謠言就此停止。

謠言止於智者，我們要做一個聰明的使用者，而不是一個不明就裡、隨波逐流的謠言傳播源。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航