2022/03/04,
經濟

美國宣布對俄羅斯油氣出口管制、擴大制裁22家國防企業，亞投行罕見暫停投資貸款計畫

美國宣布對俄羅斯油氣出口管制、擴大制裁22家國防企業，亞投行罕見暫停投資貸款計畫
位於北京的亞投行總部。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國擴大制裁範圍，再納入22家俄羅斯國防相關企業，亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行），對俄羅斯還有白俄羅斯的投資計畫喊停。

美國昨（3）日宣布對俄羅斯油氣出口管制，經濟制裁擴大至白羅斯，品項範圍再增加22家俄羅斯國防相關公司；另外，亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）罕見宣布，暫停俄羅斯和白羅斯的投資貸款計畫。

美國宣布對俄羅斯油氣行業的出口管制措施

3月3日，美國宣布對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，針對俄羅斯經濟命脈能源產業進行出口管制。該法案名為《禁止進口俄羅斯能源法案》（Ban Russian Energy Imports Act），起草人之一的共和黨參議員Lisa Murkowski強調：「我們不會再給俄羅斯送錢讓他們殺害無辜。」

Raymond James的分析師Pavel Molchanov卻強調，目前出爐的制裁範圍很小，只針對煉油業者，目前俄羅斯有2家主要煉油廠，一家是國有企業，另一家則是和克里姆林宮關係友好的民營企業，可能效果不大。

白宮進一步對22家俄羅斯國防相關公司，實施全面封鎖，其中包含戰鬥機、飛彈和步兵戰車等，且將封鎖範圍從俄羅斯，擴大到白羅斯，除了煉油、軍事產業外，再納入高科技技術、軟體等範疇，而具體名單尚待後續公布。

不過，美國對外關係委員會（Council on Foreign Relations）主席Richard Haass卻持相對悲觀的看法，他說：「從普亭的個性來看，我認為制裁手段幾乎不可能影響到他。」

他分析，綜觀歷史這類制裁手段，很少能讓該國改變重要的政策。分析人士告訴《華爾街日報》，以伊朗為例子，制裁並沒有讓威權政府下台，也沒有阻止伊朗在中東的軍事擴張，還有北韓受制裁，也並未放棄核武。

亞投行罕見加入制裁，暫停俄羅斯業務

亞投行總部在北京，是一間多邊貸款機構，中國持有該達30%股權，可以主宰任何決定。《日經亞洲》報導稱，日前，該銀行批准向俄羅斯提供8億美元的投資貸款，另有3億美元正在等待批准，還有向白羅斯提出了價值2000億歐元（新台幣6兆元）的項目。

報導稱，從過去的例子中，亞投行很少因為地緣政治影響，改變營運策略。不過，這次亞投行罕見發表聲明強調，由於烏俄兩地受到制裁，將破壞金融業務才改變方針，但是並非譴責這場戰爭。

亞投行聲明中指出：「在不斷變化的經濟和金融形勢的背景下，我們管理層將盡最大努力維護亞投行的財務完整性⋯⋯在這種情況下，為了銀行的最大利益，管理層已決定暫停所有與俄羅斯和白羅斯有關的活動。」

亞投行的行長金立群是中國人，而其中5位副行長中，有一個是俄羅斯人Konstantin Limitovskiy，他是負責銀行貸款業務，外界指出中俄關係恐怕生變。《華爾街日報》試圖聯繫Limitovskiy，但未能聯繫上。

針對各國紛紛加入制裁行列，《關鍵評論網》詢問經濟部表示，已經和國內許多廠商進洽，他們都表示願意配合政策，也由於台灣和烏俄雙邊貿易金額較小，對產業衝擊不大。

日前，經濟部部長長王美花指出，出口管制和歐美國家一致，且針對瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）對品項檢核。經濟部也強調後續細節名單，將依照各部會協商後公布。

針對各國的經濟制裁，芝加哥大學（University of Chicago）的政治學家Robert Pape向《華爾街日報》回顧二戰歷史強調，如果沒有軍事力量的威脅，經濟制裁只有約5%的時間起作用，在某些情況下，受制裁的威權政府，反而更緊握權力。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。