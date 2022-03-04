美國宣布對俄羅斯油氣出口管制、擴大制裁22家國防企業，亞投行罕見暫停投資貸款計畫

美國昨（3）日宣布對俄羅斯油氣出口管制，經濟制裁擴大至白羅斯，品項範圍再增加22家俄羅斯國防相關公司；另外，亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）罕見宣布，暫停俄羅斯和白羅斯的投資貸款計畫。

美國宣布對俄羅斯油氣行業的出口管制措施

3月3日，美國宣布對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，針對俄羅斯經濟命脈能源產業進行出口管制。該法案名為《禁止進口俄羅斯能源法案》（Ban Russian Energy Imports Act），起草人之一的共和黨參議員Lisa Murkowski強調：「我們不會再給俄羅斯送錢讓他們殺害無辜。」

Raymond James的分析師Pavel Molchanov卻強調，目前出爐的制裁範圍很小，只針對煉油業者，目前俄羅斯有2家主要煉油廠，一家是國有企業，另一家則是和克里姆林宮關係友好的民營企業，可能效果不大。

白宮進一步對22家俄羅斯國防相關公司，實施全面封鎖，其中包含戰鬥機、飛彈和步兵戰車等，且將封鎖範圍從俄羅斯，擴大到白羅斯，除了煉油、軍事產業外，再納入高科技技術、軟體等範疇，而具體名單尚待後續公布。

不過，美國對外關係委員會（Council on Foreign Relations）主席Richard Haass卻持相對悲觀的看法，他說：「從普亭的個性來看，我認為制裁手段幾乎不可能影響到他。」

他分析，綜觀歷史這類制裁手段，很少能讓該國改變重要的政策。分析人士告訴《華爾街日報》，以伊朗為例子，制裁並沒有讓威權政府下台，也沒有阻止伊朗在中東的軍事擴張，還有北韓受制裁，也並未放棄核武。

亞投行罕見加入制裁，暫停俄羅斯業務

亞投行總部在北京，是一間多邊貸款機構，中國持有該達30%股權，可以主宰任何決定。《日經亞洲》報導稱，日前，該銀行批准向俄羅斯提供8億美元的投資貸款，另有3億美元正在等待批准，還有向白羅斯提出了價值2000億歐元（新台幣6兆元）的項目。

報導稱，從過去的例子中，亞投行很少因為地緣政治影響，改變營運策略。不過，這次亞投行罕見發表聲明強調，由於烏俄兩地受到制裁，將破壞金融業務才改變方針，但是並非譴責這場戰爭。

亞投行聲明中指出：「在不斷變化的經濟和金融形勢的背景下，我們管理層將盡最大努力維護亞投行的財務完整性⋯⋯在這種情況下，為了銀行的最大利益，管理層已決定暫停所有與俄羅斯和白羅斯有關的活動。」

亞投行的行長金立群是中國人，而其中5位副行長中，有一個是俄羅斯人Konstantin Limitovskiy，他是負責銀行貸款業務，外界指出中俄關係恐怕生變。《華爾街日報》試圖聯繫Limitovskiy，但未能聯繫上。

針對各國紛紛加入制裁行列，《關鍵評論網》詢問經濟部表示，已經和國內許多廠商進洽，他們都表示願意配合政策，也由於台灣和烏俄雙邊貿易金額較小，對產業衝擊不大。

日前，經濟部部長長王美花指出，出口管制和歐美國家一致，且針對瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）對品項檢核。經濟部也強調後續細節名單，將依照各部會協商後公布。

針對各國的經濟制裁，芝加哥大學（University of Chicago）的政治學家Robert Pape向《華爾街日報》回顧二戰歷史強調，如果沒有軍事力量的威脅，經濟制裁只有約5%的時間起作用，在某些情況下，受制裁的威權政府，反而更緊握權力。

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核稿編輯：翁世航