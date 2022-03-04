香港晚報：72%安老院舍染疫，業界認已「全軍覆沒」

1）李輝指業界認為安老院已全軍覆沒

安老事務委員會委員、安老院經營者李輝今日表示，院舍人手十分緊絀，有快速測試呈陽性的員工依然上班。她指，業界認為安老院已「全軍覆沒」。

李輝指衞防中心的數字或低估實際情況。她形容安老院舍情況如「一支球隊餘下三人」，只能勉強維持服務，甚至難以隔日為院友洗澡。

她表示院舍長者接種率一直欠理想，已錯過接種疫苗的最佳時機；但仍必須為院友接種疫苗，「一定要相信科學，一定要接種」。

衞防中心傳染病處首席醫生歐家榮今指，全港72%安老院出現個案，涉及9,800名院友及2,850名職員。而在有爆發的院舍中，有53%、即302間有10宗確診以上，至少680宗院友死亡個案。

歐家榮指，因應院舍染疫情況，衞防中心將院友接種第1針及2針科興疫苗的相隔時間，由28日減至21日，復必泰疫苗則維持相隔21日。另外，港府今亦公布已接種2劑疫苗的60歲或以上人士，相隔3個月即可接種第3劑。

2）百佳屈臣氏限購食品日用品

自港府宣布全民強檢及不排除禁足後，香港出現恐慌性搶購。百佳超市及屈臣氏宣布，即日起每個顧客每次交易，限購部份食品和日用品每類5件。

百佳表示，目前各類食品和日用品的供應仍然穩定，但為讓更多市民能夠購得所需，對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品等商品實施限購。屬同一集團的屈臣氏，則限購止痛退燒及傷風感冒產品。

兩公司同表示，由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，服務人手極度緊張，但會盡力維持服務及價格水平。

香港近期的搶購潮不僅令超市貨架空缺、價格上漲，更令市民難以購得生活所需。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）工黨郭永健刑滿出獄

工黨主席郭永健2020年6月4日到維園參與悼念，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」。郭永健早前認罪，被判監8個月。他另涉違反《立法會（權力及特權）條例》被判囚14日。

郭永健今刑滿出獄，對《獨媒》表示得悉職工盟、支聯會解散及其他同路人被捕，十分難過，但「希望大家保重、平安，勿忘初衷」。他透露多名在囚人士快速測試呈陽性，導致廚房人手短缺，膳食變得單一。

懲教署昨日指約千在囚人士確診，宣布全面暫停探訪，包括公務及家屬探訪，至本月20日。

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4）取消搶包山兼禁打小人

香港今日新增52,523宗新冠肺炎確診個案，連續第3日超過5萬宗。

康文署宣布，因應新冠病毒情況，取消原定4至5月在長洲舉行的「包山嘉年華」。署方表示，希望避免人流聚集，減低社交接觸和社區傳播風險。

此外，警方宣布，灣仔區議會主席及灣仔民政處已與「打小人」行業主要經營者達成「驚蟄」期間不營業的共識，以防大量市民聚集。

警方表示，屆時執法部門會嚴厲執法，在不作出警告下對違例者發定額罰款通知書。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin