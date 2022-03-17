《宇宙記憶》：自從獲得目前的男女兩性形貌之後，人性便在愛與智中得到了平衡

文：魯道夫．史坦納（Rudolf Steiner）

性別的分化

先前章節所描述的人類形貌與現代人是十分不同的。退回到更早之前這種差異顯得更為巨大，因為我們所熟悉的男女兩性形態是隨著時間的推移，才從一種古老的無性別區分、亦即兩性兼具的基本形態演化而來。若想對這些無比久遠的史前情況產生一些瞭解，就必須從慣常的概念裡先解放出來。

現在我們要回溯的是比勒姆利亞中期略早一點的階段。那時人的身體仍然是由柔軟易塑的物質所構成，地球上其他的形成物也都是柔軟富伸縮性的。那個階段的地球仍處於一種持續湧動的流體般狀態，與之後全盤硬化的情況是迥然相異的。那時人的靈魂體現成了精微物質，所以很容易使其順應自己，可以說形塑的能力遠遠超越後繼的人類。靈魂之所以呈現出男性或女性的身體，是由於地球外部的自然勢能促使其中的一種驅力加諸靈魂之上所致。

當地球的塑形物質尚未變得堅硬時，靈魂還能夠驅使它們遵從自己的法則。它塑造出的身體是符合自己本質印記的。但是當物質開始變得密實之後，靈魂就不得不屈從於地球的外部自然勢能加諸物質的法則。只要靈魂仍然有能力掌控物質，所構成的身體就是非男非女的，但同時又兼具著這兩種特質，因為它既是男也是女。靈魂的陽性元素與所謂的意志有關，陰性元素則與想象有關。

然後堅硬地殼的形成導致了人身開始呈現出單一性徵。偏男性特質的身體演變為由意志決定的形貌，女性的身體則攜帶了想象的印記，於是同屬男女的雙性靈魂開始入住男性或女性的單一性別體內。演化進程中的人體形貌這時已經由地球外部的自然勢能所決定，因此靈魂不再可能將全副內在力量注入其中。靈魂必須保留一些精力在自己內部，然後讓一部分能量流至外在軀體上。

如果繼續閱讀阿卡夏檔案紀錄，我們會清晰地看到下述的情景。在一段遠古的時期裡，人類的形貌是十分柔軟易變的，完全不同於後來的人；他們自身中仍均等地帶著男性和女性特質。隨著時間的流轉，地球的形塑物質變得越發密實，人身也跟著呈現出兩種樣貌，一種開始趨近於後來的男人外形，另一種則類似於女人。在這種差異尚未出現時，每個人都能自體繁衍出後代人類。對當時的人來說，受孕並不是外在的過程，而是發生於自體之內的一件事。隨著身體演變為男性或女性，它便逐漸失去了這種自體受孕的能力，而必須和另外一副身體合作以繁衍出新的後代。

性別的分化發生於地球邁入密實化的某個階段裡。物質的濃密狀態抑制了繁衍力的一部分，而那部分仍然活躍著的能量，需要的是另一個人所提供的相反原力來得到外在的補足。靈魂不得不將先前能量的一部分留在自己體內，無論男女皆是如此，因為它無法在物質化的外境裡繼續運用這些勢能。被導向內在的這部分精力無法再向外顯化，故而被釋放於內在器官的形塑中。

人的演化至此迎來了一個重要節點。先前被稱為靈性的思維官能在人的存有中無法再找到「容身」之處，因為沒有任何可以施展其功能的器官了。之前靈魂用盡自己所有的能量去建構身體，現在無用武之地的那部分外在能量，開始和靈性大能產生連結。經由這份連結，人體才得以發展出日後的「思維存有」器官。因此，人類開始將自體繁衍力中剩餘的部分用來完善內在的天性。

人形成思維之腦和遠古用來自體受孕的能量是相同的。他以單一性別為代價換來了思考能力。不再藉由自體受孕，而是以兩性生殖的方式繁衍後代，使得人類可以將繁衍力的一部分調回自身，成為了能夠思考的受造物。因此，男女兩性雖各自展現出靈魂不完美的外在顯化，內在卻成為了更臻於整全的生靈。

這種轉變十分緩慢地漸進著。那些更年輕、有著單一性別的男人和女人，一步步地逐漸出現在年長雙性的人類身旁。

人被賦予靈性的過程同樣是以一種類似「授精」的方式在進行著，因為被剩餘的靈魂能量強化的內在器官，也是靈性大能催生出來的果實。靈魂本身就是雙性的：陽性與陰性。遠古時期它也是以雙性為基礎來建構自己的身體，後來只能透過與另一副身體的外在合作方能完成肉身的構建；它因而得到了與靈性世界合作的能力。人類自此展開了體外受精的過程，內在則開始被靈性勢能「授精」而獲得了靈命。

我們可以說男性的身體現在有了女性的心魂，女性的身體有了男性的心魂，而人的這種內在單性傾向是經由靈性的授精過程補全的。內在的單一性被「廢止」了。女人身體中的陽性心魂以及男人身體中的陰性心魂，經由靈性能量的灌注再度成為雙性。因此，男女雖然外形上有所不同，但內在心魂的單一傾向被再度圓滿為和諧的整體。靈性與靈魂融合成一個完整的「單元」。

在女人的陽性心魂面上，靈性的運作是陰性的，因而被賦予了陽陰雙性；在男人的陰性心魂面上，靈性的運作則是陽性的，故而也被賦予了陰陽雙性。前勒姆利亞期曾經以雙性形式存在於外境裡的人類，此時已褪去外在的雙性特徵，轉而形成了內部的完整性。

由此可見，一個人更高的內在本質與性別是無關的。不過，人類內在的均等雙性確實源自於女人的陽性心魂和男人的陰性心魂。與靈性的結合最終帶來了內部的平衡；但是在這平衡性建立之前，兩性存在著差異這個事實，涉及到了人類本質中的一個祕密。理解這個祕密對所有密修派科學而言都至關緊要，它是解開生命重大謎題的鑰匙。目前我們尚未被允許去揭開遮蓋於這祕密之上的面紗……